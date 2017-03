Hàng ngàn cây thông chết rũ tại Thiên An, một Formosa thứ hai?

Hình của GNsP chụp tại Đan Viện Thiên An.





Dưới đây là trích đoạn từ một bài viết của tác giả Huyền Trang đăng trên mạng Tin Vui Cho Người Nghèo (GNsP) ngày thứ Ba, 14 tháng 3, 2017, về sự việc nhà cầm quyền lấn chiếm đất đai của Đan Viện Thiên An ở Huế.



Nhiều vạt rừng thông lâu năm trong khu đất-nhà-rừng thông của Đan Viện Thiên An được các Đan sĩ vun trồng, chăm sóc đang chết dần chết mòn, chết khô vì mất nhựa sống với những vết cắt hình chữ V hằn sâu xâm phạm đến thân cây, nhằm mục đích vắt kiệt nhựa – nguồn nuôi sống cây thông. Nguy cơ môi trường sinh thái tại Thiên An đang bị hủy diệt trong nay mai. Phải chăng một “Formosa” thứ hai sẽ tàn phá môi trường?



Cánh rừng thông màu xanh bạt ngàn cách xa khu dân cư, ẩn mình trong rừng sâu và phủ kín Đan Viện Thiên An đang dần chuyển sang màu vàng úa của những cây thông chết rũ do bị tước đoạt sự sống bởi những con người “cố tình” cầm dụng cụ sắc nhọn, tạo nên những vết cứa hình chữ V hằn sâu trên thân các cây thông – kể cả các cây đang phát triển – vét cạn nhựa sống của cây. Mất nhựa sống, cây sẽ không phát triển, tự chết khô.



Trong quy trình khai thác lấy mủ thông, phương pháp đẽo hình chữ nhật hoặc hình xương cá bằng dụng cụ chuyên dụng – không xâm phạm vào mạch gỗ – thường được sử dụng với mục đích vừa khai thác lấy mủ vừa nuôi dưỡng cây. Tuy nhiên, phương pháp chích nhựa, hoặc vạt hình chữ V dài khoảng 25 cm2 phạm sâu vào mạch gỗ như tình trạng hàng ngàn cây thông ở Thiên An hiện nay là cách thức lấy cạn nguồn nhựa cây, hủy diệt sự sống của cây.



Hàng ngàn cây thông xung quanh đập Chatađê – cách Đan Viện Thiên An khoảng 700m, thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An – không những bị vạt sâu vào mạch gỗ vắt kiệt mủ, mà còn bị đốn hạ thay vào đó trồng xen kẽ các cây keo (tràm) trên diện tích này.

Rừng thông Thiên An có nguy cơ biến thành đồi núi trọc!

Theo đánh giá của các chuyên gia cho biết, khu vực đồi núi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang dần biến thành đồi trọc do tập trung trồng, sản xuất cây keo (tràm) gây ra xói mòn đất, biến dạng đồi núi trơ ra những đồi đá, phá vỡ hệ sinh thái… Mặc dù giá trị kinh tế cây keo (tràm) không cao, nhưng dễ trồng và mau thu hoạch với chu kỳ khai thác cây keo (tràm) ngắn từ 5-7 năm.



Rừng thông mang lại nhiều giá trị ích lợi cho đất rừng hơn so với cây keo (tràm). Giá trị của rừng thông góp phần tích cực trong việc cải tạo đất, tạo nguồn nước, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, ổn định hệ sinh thái… Đặc biệt rừng thông trên đồi Thiên An – do Đan Viện Thiên An quản lý và sở hữu hơn 107 hécta từ những năm 1940 – đóng một vài trò quan trọng “như lá phổi của thành phố Huế, tạo nên một môi trường sinh thái tốt lành, một mảng thiên nhiên phong phú, gia tăng vẻ xinh đẹp cho cảnh quan đất Thần kinh.”

Ai chặt, phá rừng thông của Đan Viện Thiên An?

Vấn đề đặt ra ở đây “ai” đã “tiếp tay, bảo kê” cho người dân vạt thân cây thông vắt kiệt nhựa, chặt- đốn-phá rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An?



Các Đan sĩ Đan Viện cho biết, giới chức cầm quyền luôn huy động người canh gác ngày lẫn đêm, kể cả ngày lễ tết cổ truyền của VN với mục đích theo dõi các sinh hoạt Tôn giáo của Đan Viện, thậm chí họ không ngần ngại đưa phụ nữ xâm nhập vào nội vi Đan Viện xúc phạm các thầy.



Đan sĩ Thiên An có quyền định đoạt các tài sản trên khu đất thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan Viện Thiên An. Tuy nhiên, nếu các Đan sĩ chỉ cần lợp mái tôn tại khu vực đồi Đức Mẹ, xây chuồng gà, chặt hoặc cưa một cây thông bị chết khô… ngay sau đó, rất nhanh, có rất đông công an, an ninh mặc thường phục, Bí thư xã, Chủ tịch xã, côn đồ, cán bộ Lâm trường Tiền Phong, … có mặt tại Đan viện, nơi xảy ra vụ việc. Họ đến lập biên bản, gây áp lực, khủng bố, sách nhiễu, ngăn cản không cho các Đan sĩ làm với lý do “không xin phép,” “xây dựng trái phép,” vân vân.



Thậm chí, cán bộ của Lâm trường Tiền Phong lập chốt trên đồi Đức Mẹ kèm theo bảng hiệu “trạm quản lý bảo vệ rừng.” Đây là hành vi vi phạm pháp luật, bởi lẽ đồi Đức Mẹ thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện, và họ không được sự cho phép của các Đan sĩ.



Giả sử rằng, Lâm trường Tiền Phong được giới chức cầm quyền giao nhiệm vụ “quản lý bảo vệ rừng” thông của Đan Viện Thiên An. Vậy họ lý giải như thế nào về việc hàng ngàn cây thông bị cứa lấy mủ, nhiều vạt thông bị đốn hạ để trồng cây keo (tràm) chỉ cách Đan viện Thiên An chưa đầy 700m… nơi họ được giao quản lý và bảo vệ? Nếu không có sự “đồng ý, tiếp tay, bảo kê” của giới chức cầm quyền địa phương, liệu có ai đó dám bén mảng vào khu vực rừng thông của Đan Viện Thiên An để lấy mủ thông, trồng keo (tràm), chặt phá rừng với mục đích kinh tế? Hay, đây là kế hoạch “hợp thức hóa” và “biến” rừng thông của Thiên An thành đất tư?



Hành vi của những kẻ vạt thân cây thông vắt kiệt nhựa, chặt- đốn-phá rừng thông thuộc quyền sở hữu của Đan Viện Thiên An được xem là hành vi có dã tâm, hủy diệt môi trường sinh thái thiên nhiên. Thêm một hành động tàn phá môi trường kiểu “Formosa” có bảo kê!



Như GNsP chúng tôi đã loan tin, sau năm 1975, giới chức cầm quyền địa phương luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, vi phạm pháp luật “hợp thức hóa” 107 hécta nhà-đất-rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của ĐVTA từ những năm 1940, tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.



Được biết, trước đây, do các Đan sĩ không quản lý hết 107 hécta đất-rừng thông, nên nhà cầm quyền quản lý nhưng không giao đất. Các Đan sĩ khẳng định, hơn 107 hécta đất-rừng thông của Đan Viện Thiên An sử dụng ổn định, không có tranh chấp với bất kỳ ai, tổ chức nào từ năm 1940 cho đến nay. Tuy nhiên, với lòng tham lam, giới chức cầm quyền “lật lọng,” dùng mọi thủ đoạn “cướp” toàn bộ khu đất này, “tự ý” lấy đất của Đan viện “giao” cho các cá nhân, tổ chức có liên quan với nhà chức trách, sử dụng sai mục đích, điển hình như: hơn 63 hécta đất-nhà-rừng thông bị “cướp, chiếm” xây dựng khu du lịch hồ Thủy Tiên và hiện nay đang bỏ hoang, xuống cấp một cách trầm trọng; Nhà hàng Bội Trân; Nhà hàng Cát Tường Quân; Cty TNHH MTV Lâm Trường Tiền Phong – trước đây là ngôi trường Thánh Mẫu…



Trong suốt nhiều năm qua, quý Đan sĩ làm nhiều đơn thư gửi đến các cấp có thẩm quyền từ địa phương đến trung ương, yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trả lại các tài sản mà họ đã “chiếm dụng, tiếp quản” sau năm 1976. Nhưng, cánh cửa quan và các quan tham vẫn “im hơi lặng tiếng”! Thậm chí, nhà cầm quyền còn cho côn đồ canh gác nhiều khu vực ở Đan viện và lộng ngôn với quý Đan sĩ rằng, “đi tu không lo đi tu mà còn đi cướp đất”!