(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

PALESTINE – Hàng ngàn giáo dân và du khách từ khắp thế giới đã tụ tập về thị trấn Bethlehem vào đêm thứ Bảy để mừng sinh nhật của Đức Chúa Jesus, đem không khí yên bình của ngày lễ Giáng Sinh lan tỏa khắp nơi, trong khi tạm quên đi 1 năm căng thẳng giữa Palestine và Israel. Đám đông đã tụ tập trên quảng trường Máng Cỏ tại thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây, trong khi các bản nhạc Giáng Sinh truyền thống, như bài Jingle Bell, được hát bằng tiếng Ả Rập và được phát trên các loa phóng thanh đặt khắp quảng trường.Quảng trường Máng Cỏ được trang trí bằng nhiều dây đèn màu và một cây thông lớn ở trung tâm. Nhiều nhóm hướng đạo sinh biểu diễn kèn túi và hát các bài Giáng Sinh. Các du khách và người địa phương đi dạo trên quảng trường, ghé thăm các quầy bán hàng lưu niệm, và dùng bữa tối tại các nhà hàng. Trong khi đó, các linh mục địa phương cũng chào đón nhiều vị chức sắc hàng đầu của Giáo hội Công giáo La Mã bên trong nhà thờ Thánh Gia tại Bethlehem, nơi sinh của Chúa Jesus theo Kinh Thánh. Ông Rula Maaya, Bộ trưởng Du Lịch Palestine, nói rằng mọi khách sạn tại Bethlehem đều không còn phòng trống.

Siêu sao túc cầu khuyến khích trẻ em Syria nhân dịp Giáng sinh

TÂY BAN NHAN - Trong một video tự quay, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã gởi lời an ủi các trẻ em tại Syria, đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. “Một thông điệp hy vọng gởi tới các trẻ em đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Syria”, cầu thủ Ronaldo viết chú thích trên tài khoản Instagram khi đăng tải đoạn video hôm 23 tháng 12. Trong video, Ronaldo nói: "Tôi muốn gởi lời tới trẻ em Syria. Chúng tôi biết các em đang phải chịu nhiều đau khổ. Tôi là một cầu thủ nổi tiếng, nhưng các em mới là những người hùng thực sự. Đừng đánh mất hy vọng. Thế giới luôn ở bên các em. Chúng tôi luôn quan tâm đến các em. Và tôi cũng luôn ở bên các em.”

Syria đã chìm trong nội chiến suốt nhiều năm qua. Không ít gia đình đã phải chạy trốn khỏi đất nước, trong khi những người ở lại tiếp tục sống trong sợ hãi. Ronaldo là Đại sứ toàn cầu của "Save the Children" - Tổ chức từ thiện cứu trợ hàng triệu trẻ em trên thế giới. Chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng 2016 cũng là một trong những nhà thể thao nổi tiếng thường tham gia các hoạt động từ thiện.

Thổ Nhĩ Kỳ nhờ Apple mở khóa iPhone của kẻ ám sát đại sứ Nga

ANKARA - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hãng điện toán Apple của Hoa Kỳ đã nhận được yêu cầu trợ giúp mở khóa chiếc iPhone 4s của hung thủ sát hại đại sứ Nga tại nước này. Kẻ ám sát đại sứ Nga Andrey Karlov được xác định là Mevlut Mert Altintas, đã làm việc 2 năm rưỡi trong lực lượng cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ. Hung thủ 22 tuổi trên dùng một chiếc iPhone 4s, được bảo vệ bằng mật khẩu gồm bốn chữ số.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với Apple nhờ hỗ trợ mở khóa điện thoại của hung thủ. Tuy nhiên, hãng điện toán Hoa Kỳ vẫn chưa trả lời, và nhiều khả năng sẽ không giúp đỡ, tương tự như phản ứng của họ trong vụ tấn công khủng bố ở San Bernadino, California. Một nguồn tin cho biết, Nga đã cử nhóm điều tra sang Thổ Nhĩ Kỳ và chắc chắn chiếc iPhone của hung thủ sẽ là một trong các manh mối quan trọng.

Mức độ phức tạp để bẻ khóa những chiếc iPhone phụ thuộc vào phiên bản iOS mà thiết bị đang dùng. Với các phiên bản cũ, khả năng mã hóa chưa chặt chẽ và không được bảo vệ bằng chip Secure Enclave nên việc bẻ khóa sẽ dễ dàng hơn. Trên iPhone 4s, người dùng có thể nâng cấp lên cao nhất là iOS 9. Tuy nhiên, không ít người vẫn để thiết bị chạy iOS 7 để máy hoạt động “êm” hơn.

Tunisia bắt cháu trai của nghi can khủng bố Berlin

TUNISIA - Cháu trai của nghi can khủng bố Berlin Anis Amri đã bị bắt giữ tại Tunisia cùng với hai người khác. Bộ Nội Vụ Tunisia, một quốc gia ở Bắc Phi, hôm thứ Bảy nói rằng cảnh sát nước này đã bắt giữ cháu trai của Anis Amri và hai người khác, bị nghi cùng thuộc một mạng lưới cực đoan. Người cháu trai bị bắt tại Oueslatia - quê nhà của Amri, trong khi hai người còn lại bị bắt giữ tại thủ đô Tunis.

Nhà chức trách cho rằng Amri, 24 tuổi, đã gửi tiền cho cháu trai 18 tuổi của mình, Fredi, để cậu ta đến châu Âu. Hiện chưa rõ liệu các nghi can có hỗ trợ Amri trốn khỏi Berlin hay không. Amri bị cáo buộc đã giết 12 người bằng cách lao xe tải vào hội chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức hôm 19 tháng 12. Kẻ này đã bị cảnh sát Ý bắn chết tại thành phố Milan vào hôm thứ Sáu.

Xe bus lao xuống vực tại Malaysia

JOHOR - Vụ tai nạn xe bus vừa xảy ra sáng 24 tháng 12 ở bang Johor, Malaysia, khiến 14 người chết và 16 người bị thương. Giới truyền thông địa phương đưa tin, một xe bus vừa rơi xuống hẻm núi sâu 6 mét trên đoạn đường cao tốc Bắc – Nam dài 137 cây số, gần Jalan Kangkar Senangah Pagoh, bang Johor, Malaysia, khiến 14 người chết và 16 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 sáng ngày thứ Bảy. Tài xế và một trẻ sơ sinh là 2 trong số những nạn nhân thiệt mạng. Những người bị thương bao gồm 6 công dân Singapore, 8 công dân Malaysia và hai công dân Myanmar. Hiện họ đang được điều trị ở bệnh viện Muar, bang Johor. Thông tin ban đầu cho biết 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, nhưng một nạn nhân bị thương nặng đã chết trên đường đến bệnh viện, nâng tổng số người tử vong lên 14 người.

Theo nhà chức trách, xe bus tốc hành của hãng Alisan Golden chở 30 hành khách, được cho là đi từ Kuala Lumpur đến Johor Baru, thủ phủ của bang Johor.