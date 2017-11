Hàng ngàn giáo dân Mỹ, Mễ, Việt tham dự lễ Tạ Ơn tại giáo xứ Saint Barbara

Bài THANH PHONGSANTA ANA - Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, 23 tháng 11, 2017 giáo xứ Saint Barbara ở địa chỉ 730 S. Euclid St, Santa Ana do Linh Mục Joseph Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day Mass) bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Tây Ban Nha với hơn một ngàn giáo dân Mỹ, Mễ và Việt Nam tham dự.Thánh lễ đồng tế Tạ Ơn tại giáo xứ St Barbara trong ngày Thanksgiving. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Thánh lễ do linh mục chánh xứ chủ tế, các linh mục Phó Xứ: Joseph Nguyễn Thái, Anthony Vũ Tận Hiến, Ramon Cisneros cùng đồng tế và hai Phó Tế Nguyễn Ánh và Carlos Navarro phụ tế. Ca đoàn Hiển Linh của Cộng đoàn Việt Nam và một ca đoàn của người Mễ Tây Cơ thay phiên nhau hát thánh ca.Linh mục Phạm Ngọc Tuấn, ngoài tiếng Việt, cha cũng thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nên trong thánh lễ vị linh mục chủ tế nói cả ba ngôn ngữ . Hai giáo dân Việt và Mễ Tây Cơ đọc hai bài Thánh Thư và Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh công bố bài Tin Mừng của Thánh Luke.Các giáo dân đang lắng nghe bài giảng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Mở đầu buổi lễ, cha xứ Phạm Ngọc Tuấn chào tất cả mọi người và nói: “ Hôm nay chúng ta đến thánh đường này để Tạ Ơn Thiên Chúa, vì tất cả hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống, và chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta. Với tâm tình Tạ Ơn, chúng ta xin Chúa tha thứ các lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này.”Sau bài Tin Mừng, linh mục Ramon Cisneros giảng bằng tiếng Spanish, sau đó linh mục Nguyễn Thái giảng bằng tiếng Việt và linh mục Vũ Tận Hiến có bài giảng bằng tiếng Anh.Đoàn Vũ Phụng Vụ của Cộng Đoàn VN, giáo xứ Saint Barbara trong Lễ Tạ Ơn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Cha Joseph Nguyễn Thái nguyên Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN, cha Thái được xem là vị linh mục có tài hùng biện và những bài giảng của cha rất sâu sắc. Trong bài giảng hôm nay, cha Thái nhắc nhở giáo dân về 10 điểm mà ta phải Tạ Ơn, không chỉ ngày hôm nay mà còn trong suốt cuộc đời chúng ta luôn luôn nhớ đến mà Tạ Ơn:- Thứ nhất, chúng ta hãy Tạ Ơn Chúa, và luôn nhớ rằng Thiên Chúa luôn đến với chúng ta bằng một quả tim yêu thương, cho dù chúng ta đang ở trong bất cứ tình trạng nào, hoàn cảnh nào.LM. Joseph Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ chủ tế thánh lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)- Thứ hai, hãy Tạ Ơn nước Mỹ đã giúp chúng ta sống trong tự do, hòa bình và hạnh phúc.- Thứ ba, chúng ta hãy Tạ Ơn giáo xứ Saint Barbara đã giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày.- Thứ tư, chúng ta hãy Tạ Ơn gia đình. Tạ Ơn người Mẹ đã sinh ra con và nuôi con. Tạ Ơn người Cha đã nuôi nấng và dạy dỗ con. Tạ Ơn các anh, chị, em đã chia sẻ cuộc sống gia đình với chúng ta.- Thứ năm, chúng ta hãy Tạ Ơn các Thầy, Cô đã dạy con nên người.- Thứ sáu, chúng ta hãy Tạ Ơn các bạn bè đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm đẹp.- Thứ bảy, Chúng ta hãy Tạ Ơn các ông chủ, bà chủ đã giúp cho chúng ta có công ăn việc làm, giúp cho chúng ta biết giá trị của đồng tiền.- Thứ tám, Chúng ta hãy Tạ Ơn tất cả những người tình, cả những người đã bỏ ta ra đi như những giòng sông nhỏ, đã giúp ta cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc.- Thứ chín, hãy Tạ Ơn cuộc sống đã giúp ta nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, chua cay của cuộc đời để nhận ra cuộc đời này là vô thường để từ đó, chúng ta bớt dần cái “tôi” ích kỷ, cái tôi, cái tội, cái tối, cái tồi.- Thứ mười, xin Tạ Ơn tất cả những ai đã đến trong cuộc đời mình, cả những ai mình chưa biết, bởi vì “Trăm năm trước vì ta chưa gặp nhau / Trăm năm sau, biết gặp lại hay không? / Cuộc đời sắc sắc không không / Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.” Xin kính chúc tất cả quý ông bà, anh chị em một ngày Lễ Tạ Ơn trong bình an, vui vẻ và tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa. Happy Thanksgiving.”Sau ba bài giảng, các em thiếu nhi trong Đoàn Vũ Phụng Vụ của giáo xứ lên trước cung thánh trình bày một vũ điệu ngoạn mục để Tạ Ơn Thiên Chúa, và thánh lễ tiếp tục. Cuối thánh lễ, cha xứ ban phép lành của Chúa cho mọi người. Trước khi ra về, mỗi giáo dân nhận một ổ bánh mì Bagett do tiệm Tân Hoàng Hương (góc đường Euclid và Edinger) tặng.