Hàng ngàn người tham dự Nhạc Hội Mừng Xuân Đinh Dậu do NS Janet Nguyễn tổ chức

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Mặc dù Tết Đinh Dậu đã trôi qua hơn nửa tháng, nhưng NS Janet Nguyễn áp dụng câu ca dao “Tháng Hai là tháng ăn chơi” nên bà đã tổ chức Nhạc Hội Mừng Xuân để đồng hương vui chơi, và nhất là để ăn mừng Dự Luật Bánh Chưng SB 969 do bà đệ trình, được Thượng Viện California chuẩn thuận và Thống Đốc California đã ký ban hành thành Đạo Luật.



Để cư dân thoải mái tham dự, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove với sự đồng ý của các cơ sở thương mại nằm trong phố cổ Main Street, nguyên đoạn đường này đã được đóng, xe cộ không được qua lại để nhường chỗ cho Nhạc Hội Mừng Xuân.





Dr. Jacqueline Trinh On, đại diện văn phòng NS Janet Nguyễn cám ơn các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đến giúp vui văn nghệ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngay từ 3 giờ rưỡi chiều Chủ Nhật, 12 tháng 2 , 2017 các cư dân đã đến khá đông, và vào lúc 4 giờ chiều là giờ khai mạc, hàng ngàn ghế ngồi không còn chỗ trống, nhiều người phải đứng. Dr. Jacqueline Trịnh On, đại diện văn phòng NS Janet Nguyễn chào mừng các vị dân cử và toàn thể cư dân có mặt, và giới thiệu người điều hợp chương trình Nhạc Hội là MC, nghệ sĩ Quốc Thái.



Trước khi chính thức khai mạc, một số em trong đoàn văn nghệ Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ lên trình diễn một số nhạc phẩm; có những em chỉ 9, 10 tuổi nhưng có năng khiếu âm nhạc, lại được sự hướng dẫn tận tình của nhạc sĩ Cao Minh Hưng nên các em biểu diễn rất hay, được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.







Nghị Sĩ Janet Nguyễn và các dân cử cắt tượng trưng chiếc bánh chưng mừng Đạo luật SB 969 chiều Chủ Nhật tại Main Street, Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Sau đó, đoàn lân của Thanh Niên Hội Cao Đài vào múa lân chào mừng quan khách và tất cả cư dân. Tiếng trống rộn ràng của đoàn lân vừa chấm dứt, nhường chỗ cho đoàn trống Thiên Ân.



Được chuẩn bị chu đáo, Đoàn trống Thiên Ân do thầy Khang Bảo (Giáo sư trường Trung Học Westminster sáng lập và điều hành) đã biểu diễn một màn múa trống ngoạn mục qua chủ đề Formosa, nhắc lại biển và cá đã chết, lòng người sôi sục căm hờn, và tiếng trống mỗi lúc một dồn dập như dưới thời hai Bà Trưng cỡi voi xông trận, trả thù chồng, đền nợ nước để nhắc nhở mọi người dân Việt về hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc.



Các em diễn xuất một màn múa trống được coi là xuất thần khiến các cư dân địa phương vô cùng thán phục.



Sau nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, MC Quốc Thái nói qua về lịch sử Bánh Chưng và ông cho biết, trước đây bánh chưng chỉ được bán ở nhiệt độ bình thường có bốn tiếng đồng hồ mà thôi, nay nhờ đạo luật SB 969 do NS Janet Nguyễn là tác giả, và được Thống Đốc Tiểu Bang California ký ban hành ngày 26 tháng 8, 2016 để từ đây trở đi, bánh Chưng, bánh Tét có quyền bán ở nhiệt độ bình thường lên đến 24 giờ, và việc ký ban hành đạo luật Bánh Chưng, Bánh Tét cũng là một sự công nhận nét văn hóa của cộng đồng người Việt trên đất nước Hoa Kỳ.



Hàng ngàn đồng hương tham dự Nhạc Hội Mừng Xuân do NS Janet Nguyễn tổ chức chiều Chủ Nhật tại Main Street, Garden Grove. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau đó, ông mời NS Janet Nguyễn lên ngỏ lời với đồng hương. Trong bộ trang phục màu xanh, Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói, “Tôi rất vui mừng được sự có mặt của quý đồng hương hôm nay. Xin cám ơn tất cả quý đồng hương đã đến tham dự Đại Nhạc Hội Mừng Xuân, và chào mừng Đạo Luật Bánh Chưng, Bánh Tét SB 969 hôm nay. Xin cám ơn quý đồng hương đã thương yêu tôi hơn 10 năm qua, và bây giờ là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 34 của quý đồng hương. Tôi đã bay lên thủ phủ Sacramento của tiểu bang Cali mỗi ngày để làm việc, tranh đấu cho quyền lợi của quý đồng hương, và trong việc soạn thảo, đệ trình dự luật SB 969, chúng tôi cũng may mắn được sự hỗ trợ của các Hội Đồng Thành Phố: Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana và Westminster, và cám ơn nhiều cơ sở thương mại đã hỗ trợ trong việc tổ chức Nhạc Hội Mừng Xuân hôm nay.”



Bà đã nêu trên từng cơ sở một có trên tấm phông lớn, hậu cảnh của sân khấu. Tiếp đến, NS Janet Nguyễn mời Thị Trưởng Steve Jones (Garden Grove), Phó Thị Trưởng Phát Bùi (Garden Grove), Phó Thị Trưởng Michael Võ (Fountain Valley), Phó Thị Trưởng Michele Martinez (Santa Ana), các Nghị viên Kris Beard, Cheryl Brothers, Stephannie Klopfenstein, Kim Bernice Nguyễn, Thu Hà Nguyễn, John R. ONeill, Juan Villegas; Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn, cựu Nghị Viên Tony Lâm (của Westminster) lên sân khấu (không có dân cử nào của TP Westminster có mặt).



Mỗi vị trên đều nói mấy lời ngắn gọn cho biết họ đã hỗ trợ ngay từ đầu cho dự luật SB 969 và hôm nay có mặt để chung vui với NS Janet Nguyễn và cộng đồng Việt Nam. Nghị sĩ Janet Nguyễn tiếp tục phát biểu, bà cho biết, trước dự luật SB 969, bà đã đề nghị và được Thượng Viện Cali chấp thuận Tháng Năm là tháng Áo Dài VN để tôn vinh nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống VN.



Sắp tới, bà sẽ còn chú trọng đến quyền lợi của các đồng hương làm nghề Nail, nghề massage trong cộng đồng, để bảo đảm cho các người đang hành nghề này được an tâm làm việc nuôi sống gia đình và phát triển xã hội. Bà cũng nhắc lại, mỗi lần có dịp lễ quan trọng trong cộng đồng, hai con trai của bà đều hỏi bà có mặc áo dài không? Chúng rất thích áo dài VN, còn bà thì thích ăn bánh chưng chiên với củ cải.

Sau đó, Nghị Sĩ Janet Nguyễn mời các vị dân cử nêu trên cùng bà cắt tượng trưng chiếc Bánh Chưng khá lớn được đặt trên một cái bàn có phủ khăn tươm tất. Mọi người có mặt vỗ tay vang dội.



Và chương trình bước qua phần ẩm thực và văn nghệ. Ban tổ chức mang đến tận tay mỗi người một phần ăn nhẹ “Ăn chơi ngon hơn ăn thiệt” để vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ. Mở đầu với hai ca sĩ Lâm Thúy Vân và Lưu Việt Hùng trình bày nhạc phẩm “Cỏ Úa.”



Sau đó, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Đoàn Múa Dân Tộc Việt Cầm, Ban nhạc Tình Yêu Vô Biên Giới. Các nghệ sĩ: Lan Ngọc, Trúc Quỳnh, Phi Khanh, Hồ Hoàng Yến, Công Thành, Lynn, Helen Elena, Thanh Hoàng v.v. cùng ban nhạc Saigon Night trình diễn cho đến khi kết thúc vào lúc 7 giờ tối.