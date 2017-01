(VienDongDaily.Com - 30/12/2016)

ORANGE COUNTY – Hãng bán lẻ Sears đã đồng ý trả tiền phạt $235,000 Mỹ kim tiền phạt dân sự, và ngừng bán một số loại thuốc giảm cân, theo thỏa thuận đạt được với Phòng công tố Orange County. Trước đó, nhà chức trách quận hạt đã khởi kiện hãng Sear trong một vụ kiện nhằm bảo vệ người tiêu thụ, với cáo buộc rằng Sears đã bán nhiều loại thuốc giảm cân, vốn đã bị cấm bởi Cơ quan Thuốc và Thực phẩm FDA, trên trang web bán lẻ của mình.Các loại thuốc này bị FDA cấm vì “chứa các chất nguy hiểm và không thông báo rõ ràng trên nhãn hiệu.” Đơn kiện cáo buộc Sears đã bán các loại thuốc giảm cân chứa các chất như ephedrin và sibutramine, là những chất được cho là có thể gây đau tim và đột quỵ. Đơn kiện của quận hạt là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm hợp tác với FDA, đã giúp phát hiện hơn 100 loại thuốc bất hợp pháp, đã bị cấm, hoặc bị coi là nguy hiểm, được bán trên các trang web của Sears và Kmart. Tất cả các loại thuốc bị nêu trong đơn kiện đều là thuốc giảm cân.Các công tố viên cho biết, theo thỏa thuận giàn xếp vụ kiện, hãng Sears đồng ý trả tiền phạt, thay đổi quảng cáo thuốc trên trang web, và kiểm tra kỹ hơn các sản phẩm bán trên trang web, nhưng sẽ không thừa nhận bất kỳ sai lầm và trách nhiệm nào.

Hàng loạt cửa hàng Kmart sẽ đóng cửa vào đầu năm 2017

RIVERSIDE – 32 cửa hàng Kmart và Sears outlets trên khắp Hoa Kỳ sẽ đóng cửa trong những tháng đầu năm 2017, theo xác nhận của hãng bán lẻ Sears Holdings đưa ra vào thứ Sáu. Việc giảm bớt hàng chục cửa hàng là một phần của kế hoạch tái tổ chức của Sears Holdings, sau 1 năm thua lỗ và giá cổ phiếu bị giảm. Cửa hàng Kmart số 3001 trên đường Iowa, thành phố Riverside, sẽ đóng cửa vào tháng 3, và các đợt bán giảm giá thanh lý hàng sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 1.

Các giám đốc của Sears Holding dựa trên các phân tích về diện tích cửa hàng và doanh thu, để chọn ra những cửa hàng không sinh lời. Trong số 32 cửa hàng bị đóng cửa, địa điểm trên đường Iowa, Riverside, là tiệm Kmart duy nhất tại California bị đóng cửa. Các cửa hàng còn lại nằm tại các tiểu bang Alabama, Florida, Kentucky, Maryland, Massachusetts, New York, Oklahoma, Washington và West Virginia.

Hãng Sears Holdings đã báo cáo lỗ $748 triệu Mỹ kim trong quý 3, và cổ phiếu của hãng cũng mất nửa giá trong năm ngoái. Sau khi đợt đóng cửa nêu trên hoàn tất, hãng Sears Holdings sẽ còn 1,500 cửa hàng Sears và Kmart, giảm một nửa so với con số 3,500 cửa hàng vào năm 2010.

Một người thiệt mạng vì chất nổ tại Santa Ana

SANTA ANA – Một đội chuyên gia chất nổ đã đến một ngôi nhà tại Santa Ana vào tối thứ Năm, sau khi một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ, cùng các thiết bị nổ đã khởi động. Vào khoảng 7:50 tối, người thân trong gia đình của người đàn ông nêu trên, cũng cùng sống trong nhà, cảm thấy lo lắng vì ông đã ở trong phòng ngủ một thời gian dài và không trả lời khi mọi người gõ cửa phòng ngủ. Những người trong gia đình quyết định đi vào phòng, và nhìn thấy người đàn ông đã chết, với vết thương rõ ràng là từ một thiết bị nổ, dù họ không hề nghe thấy tiếng nổ nào trước đó.

Một số thiết bị nổ khác cũng được tìm thấy trong phòng, khiến cảnh sát Santa Ana phải nhờ giúp đỡ từ Đội chất nổ của Sở cảnh sát Orange County. Toàn bộ người trong nhà và 2 ngôi nhà hai bên đã phải di tản. Các chuyên gia làm việc tại ngôi nhà cho tới 11 giờ tối. Danh tính người chết không được tiết lộ, chỉ biết rằng người này đang trong độ tuổi 50.

Sao chổi bay ngang qua Trái Đất vào đêm Giao thừa

WASHINGTON DC - Một ngôi sao chổi sẽ bay ngang quái Trái Đất hôm 31 tháng 12, thắp sáng bầu trời đêm bằng màn pháo hoa tự nhiên rực rỡ khi thế giới chào đón năm mới. Sao chổi mang tên 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova sẽ bay ngay cạnh trăng lưỡi liềm trong đêm 31 tháng 12 và có thể quan sát bằng ống nhòm. Cứ sau 5 năm, ngôi sao chổi này lại bay qua vành trong hệ Mặt Trời và có phần đầu màu xanh dương và xanh lá cây rực rỡ. Nó bắt đầu trở nên sáng rõ ở phía tây đường chân trời từ hôm 15 tháng 12.

"Vào đêm Giao thừa, sao chổi và trăng lưỡi liềm sẽ xuất hiện song song để nói lời chào tạm biệt năm 2016", Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA cho biết. Tháng 12 cũng đánh dầu nhiều sự kiện thiên văn quan trọng như cơn mưa sao băng Ursid và Geminid cùng với siêu trăng.

Viên chức y tế cảnh báo nguy cơ từ thuốc lá điện tử

WASHINGTON DC – Ông Vivek Murthy, Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ, cho rằng thuốc lá điện tử có khả năng gây nghiện cao, cũng như làm rối loạn cảm xúc cho giới trẻ. Theo báo cáo mới của ông Murthy, thuốc lá điện tử là hình thức hút thuốc phổ biến nhất của giới trẻ Hoa Kỳ. Số học sinh trung học hút thuốc lá điện tử đã tăng 900% trong thời gian từ 2011 đến 2015.

Thuốc lá điện tử được quảng cáo là giải pháp có lợi cho sức khỏe hơn thuốc lá truyền thống, nhờ việc giúp giảm lượng khói đen và cacbon monoxide thải ra. Tuy nhiên, báo cáo của ông Vivek Murthy cho thấy, loại thuốc này vẫn chứa lượng lớn chất gây nghiện nicotin. Khi tiếp xúc với não bộ đang phát triển của thiếu niên và những người trẻ tuổi, nó sẽ gây nghiện, rối loạn cảm xúc và mất khả năng kiểm soát hành động.

Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm FDA cấm bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi từ giữa năm nay. Nhưng ông Murthy cho rằng, Hoa Kỳ cần có nhiều hành động mạnh tay hơn, bao gồm tăng thuế và giá bán, kiểm soát các quảng cáo nhắm vào giới trẻ, thậm chí đưa loại thuốc hút này vào danh sách cấm.

Phát hiện hài cốt người trên núi Baldy

BALDY – Các nhân viên điều tra của LA County đã đến đường Glendora Ridge, gần núi Baldy, vào trưa thứ Sáu, sau khi nhận tin báo về một số hài cốt, có thể là hài cốt người, được tìm thấy trong khu vực này. Nhà chức trách nhận được tin báo lúc 11 giờ sáng, về việc một số hài cốt, nghi của con người, được phát hiện gần cột đánh dấu dặm đường số 10. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Số lượng di dân lậu bị Hoa Kỳ trục xuất tăng 2%

WASHINGTON DC – Chính phủ Obama đã trục xuất 240,255 di dân lậu trong vòng 12 tháng qua, tăng 2% so với năm 2015. Tuy nhiên, dù số lượng người bị trục xuất đã tăng nhẹ so với năm ngoái, nhưng đây vẫn là sự sụt giảm đáng kể so với năm 2014. Bình luận về con số thống kê được đưa ra hôm thứ Sáu, Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson nói rằng, cơ quan của ông vẫn tập trung vào việc tìm kiếm và trục xuất những di dân lậu đe dọa đến an ninh quốc gia và cộng đồng, những người phạm các tội án nghiêm trọng, và những người với vượt biên từ Mexico sang trong thời gian gần đây.

Trong số những di dân bị trục xuất, có 58% là tội phạm đã bị kết án. Con số này chỉ thay đổi chút ít so với 59% vào năm ngoái và 56% vào năm 2014. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đưa vấn đề di dân lậu trở thành một trong những chương trình nghị sự quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông cũng hứa sẽ trục xuất hàng triệu người đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Tìm được tội phạm cưỡng hiếp từ năm 1999 nhờ bằng chứng DNA

MARYLAND – Cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông 44 tuổi, sau khi kết quả kiểm tra DNA cho thấy người này có liên quan đến vụ cưỡng hiếp một thiếu nữ vào năm 1999. Cảnh sát Prince Georges County cho biết, nghi can là Richard Taylor, với địa chỉ nhà gần đây nhất của hắn là tại vùng Temple Hills. Vào năm 1999, một cô gái 15 tuổi đã báo cảnh sát rằng, cô đã bị tấn công và cưỡng hiếp bởi một người đàn ông mà cô đi nhờ xe. Cảnh sát đã không có bất cứ manh mối nào trong vụ án, cho tới khi kết quả kiểm tra DNA vào tháng 9 vừa qua cho thấy Taylor có liên quan tới vụ án 17 năm trước.