Hằng thay Bình làm phát ngôn cho CSVN

HÀ NỘI – Một khuôn mặt mới sẽ đại diện cho chế độ cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Tại buổi họp báo hàng tuần của Bộ Ngoại Giao chiều thứ Năm, phát ngôn viên Lê Hải Bình cho biết đây là buổi họp báo cuối cùng của ông. Sau đó ông ta thông báo Lê Thị Thu Hằng sẽ thay thế ông làm Vụ Trưởng Vụ Thông Tin Báo Chí, tức là phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao.

Báo chí cộng sản cho biết bà Hằng được phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh bổ nhiệm vào chiều ngày thứ Tư 29/3. Lê Hải Bình sẽ chuyển công tác đến Học Viện Ngoại Giao, nơi ông ta sẽ giữ chức phó giám đốc.

Theo thông tin của cộng sản, Lê Thị Thu Hằng, 45 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Anh Văn, cử nhân Luật tại Hà Nội, lấy bằng thạc sĩ Ngoại Giao và Truyền Thông Quốc Tế tại Anh quốc. Bà biết hai ngoại ngữ Anh và Nga, bắt đầu làm việc tại ban báo chí của Bộ Ngoại Giao từ năm 1996.

Tìm được một xác trong vụ chìm tàu Hải Thành 26

VŨNG TÀU – Vào trưa thứ Năm, thi thể của một thuyền viên đã được tìm thấy. Người này là ông Lương Văn Quỳnh, người giữ chức Phó trên tàu vận tải Hải Thành 26. Tàu bị chìm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào rạng sáng thứ Ba. Thuyền trưởng và một thuyền viên đã sống sót, 9 người khác bị mất tích. Đa số các nạn nhân đã nằm ngủ bên dưới boong khi tàu bị một chiếc tàu khác đâm ngang hông giữa biển, khiến tàu bị chìm mau chóng.

Thi thể của ông Lương Văn Quỳnh sẽ đưa vào bờ vào sáng thứ Sáu. Sau thủ tục cần thiết, người nhà sẽ được nhận xác để đưa về quê an táng. Như vậy còn tám người mất tích trong vụ chìm tàu này. Tuy nói biết chắc chắn 99% tàu gây tai nạn là tàu nào, sau ba ngày, nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính chiếc tàu đã đâm chìm chiếc Hải Thành 26.





Người từng cố thủ trên cột điện lại leo cột

BÌNH DƯƠNG C – Chiều thứ Năm, công an phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát đã đến bắt một người đàn ông leo cột điện cao thế. Danh tính người đàn ông này được xác định là Lê Đình B., 29 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ thị xã Bến Cát.

Trước đó, vào ngày thứ Bảy 25/3, anh này cũng đã leo lên đỉnh cột điện cao thế của đường dây 220KV Mỹ Phước - Tây Ninh, đoạn qua phường Chánh Phú Hòa. Lúc đó anh đã ngồi trên cột hơn 8 tiếng đồng hồ, khiến nhà đèn phải tắt điện, đưa đến sự việc nhiều khu công nghiệp tại hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bị cúp điện.

Sau hơn 8 giờ đồng hồ cố thủ trên cột điện, anh B. đã tự xuống đất và được đưa về trụ sở công an để làm rõ nguyên nhân. Sau đó, người nhà đã bảo lãnh anh B. về nhà.

Đến chiều thứ Năm, anh chàng này lại trở lại cột điện cao thế đã leo trước đó và toan tính leo lên. Khi leo được khoảng 5 mét thì anh ta bị người dân báo công an đến bắt đi.

Hàng VN có uy tín hơn 'Made in China', đều hạng thấp

Cơ sở nghiên cứu thị trường Statista, Đức, đã công bố tập phúc trình mang tựa đề “Made In Country Index 2017.” Cơ sở đã khảo sát hơn 43,000 người tiêu thụ tại 52 quốc gia, đại diện cho khoảng 90% dân số thế giới, để tìm ra sản phẩm nước nào được tin tưởng nhất thế giới.

Theo đó, Việt Nam được 34 điểm, đứng thứ 46 trong danh sách. Nước dẫn đầu được 100 điểm. Trong khi đó, hàng hóa Trung Quốc xếp áp chót, thứ 49, với chỉ 28 điểm. Iran đứng cuối cùng với 27 điểm. Tuy chỉ cáo hơn có vài bậc, anh hạng bét VN chê anh Tàu hạng áp chót.

Nhìn chung, hàng Việt Nam được nhận định có chất lượng kém và giá cả thấp, so với hầu hết các đặc tính sản phẩm dưới trung bình trên thế giới.

Đứng đầu danh sách năm nay là Đức được 100 điểm, theo sau là Thụy Sĩ, 98, và Liên Hiệp Âu Châu, 92. Trong top 10 thì Nhật Bản là quốc gia duy nhất từ Á Châu, đứng vị trí thứ tám, đồng hạng với Mỹ và Pháp.



Vì ngủ, cán bộ tại đài kiểm soát không lưu bị giáng chức

CÁT BI - Tổng công ty Quản Lý Bay Việt Nam đã xử lý một số cán bộ tại đài kiểm soát không lưu Cát Bi. Lý do là các cán bộ này đã để cho hai máy bay bị mất liên lạc suốt mấy tiếng đồng hồ vào đêm 9 tháng Ba.

Đêm hôm đó, hai chuyến bay đường bay Hải Phòng – Nam Hàn và đường bay Sài Gòn - Hải Phòng đã tìm cách liên lạc tổng cộng 39 lần nhưng không lập được liên lạc với đài kiểm soát không lưu Cát Bi.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, các dụng cụ của đài hoạt động bình thường. Cuộc điều tra cho thấy nhân viên Nguyễn Văn Chanh đã không có mặt tại phòng kiểm soát không lưu, còn bà Lương Thị Minh Thư thì đi ngủ mặc dù bà là trực chính. Bà Thư bị chuyển công tác xuống làm vị trí thấp hơn, còn ông Chanh sẽ bị nghỉ việc từ ngày 1 tháng 7. Một số các cán bộ khác đã bị kỷ luật vì không kiểm soát hai nhân viên nói trên.