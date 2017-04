Hãng thời trang Ralph Lauren đang dần sa sút

Cửa hàng Ralph Lauren tại New York.

NEW YORK - Hãng thời trang có 50 năm lịch sử vừa thông báo dừng hoạt động cửa hàng quan trọng nhất tại New York, và có thể đóng thêm nhiều cơ sở khác trong thời gian tới. Đây là khoản thời gian khó khăn với Ralph Lauren. Nhà thiết kế 77 tuổi này đã nhiều hàng thập kỷ để gây dựng thương hiệu sang trọng, nổi tiếng dành cho giới nhà giàu tại Hoa Kỳ.



Doanh thu các cửa hàng của Ralph Lauren hiện nay đang rất kém. Giữa tuần này, hãng thông báo sẽ dừng hoạt động cửa hàng quan trọng nhất, giá trị $370 triệu Mỹ kim, tại đại lộ số 5 ở New York. Hãng Ralph Lauren sẽ tập trung bán hàng online và giảm bớt nhân viên. Hai tháng trước, Giám đốc điều hành Stefan Larsson đã rời hãng vì những mâu thuẫn với nhà sáng lập. Giám tốc tài chính Jane Nielsen sẽ đảm nhận vị trí này cho đến khi Ralph Lauren tìm được người thay thế.



Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đã đẩy các hãng bán lẻ vào cuộc chiến sống còn. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng quen với việc mua hàng giảm giá và tìm hàng trên mạng. Tại Hoa Kỳ, không riêng gì Ralph Lauren, mà còn rất nhiều hãng thời trang khác như J. Crew Group Inc, Gymboree Corp hay True Religion Apparel Inc. cũng đang ở trong tình trạng sa sút.



Từ đầu năm nay đến hết phiên giao dịch hôm thứ Hai, cổ phiếu của Ralph Lauren đã giảm 9.9%. Tính đến 4 giờ chiều thứ Ba, cổ phiếu của hãng này tiếp tục giảm thêm 4.5% xuống mức $77.74 Mỹ kim.



Tỷ lệ các gian hàng trống tại đại lộ số 5 đang mức cao nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân là lượng khách du lịch giảm, chi phí thuê địa điểm quá cao. Hiện tại, những địa điểm đắt đỏ tại khu Manhattan cũng không còn là lựa chọn của các hãng bán lẻ.



Ralph Lauren cho biết, hãng này sẽ sắp xếp lại hệ thống tổ chức, và đầu tư vào thương mại điện tử. Đồng thời, hãng cũng tiếp tục giảm nhân viên và đóng thêm các cửa hàng khác. Công ty dự kiến sẽ tiếp kiệm được $140 triệu một năm, sau khi dự án tái tổ chức hoàn thành vào tháng 3 năm tới.



Cửa hàng Polo ngừng hoạt động vào ngày 15 tháng 4 tới là địa điểm quan trọng nhất của Ralph Lauren tại quê nhà New York. Tuy nhiên, hãng này vẫn còn 7 cửa hàng và nhà hàng Polo Bar tại đây.