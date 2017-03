Hàng trăm đồng hương Nam, Bắc Cali biểu tình trước Thượng Viện Cali

Bài THANH PHONG

SACRAMENTO - “Hơn 40 năm làm việc tại Sacramento, tôi chưa thấy có cuộc biểu tình nào tại đây lớn và đoàn kết như hôm nay.” Đó là lời phát biểu của Nghị Sĩ Tiểu Bang Jim Nielsen trước đông đảo người Việt và các cơ quan truyền thông Mỹ - Việt trong cuộc biểu tình trước trụ sở Thượng Viện California tại thủ phủ Sacramento sáng thứ Hai.



Không chỉ người Việt từ Nam Cali kéo lên mà còn cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali, bao gồm Sacramento, San Jose, Stockton, và một số cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam cùng một số cư dân địa phương cũng đến tham gia cuộc biểu tình.



Tại Nam Cali, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali được thông báo cho biết, Thượng Viện sẽ họp vào lúc 11 giờ trưa thứ Hai, 6 tháng 3, 2017, vì thế đã thông báo đến đồng hương tập trung tại đền thờ Đức Trần Hưng Đạo để khởi hành đúng 2 giờ sáng lên Sacramento cho kịp. Xe đã thuê đúng giờ đi và về nhưng sau đó được tin Thượng Viện thay đổi giờ họp vào lúc 2 giờ 30 thay vì 11 giờ.

Trước 2 giờ đêm, ông Bùi Phát và phu nhân cùng Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn đến chào thăm, khích lệ tinh thần đồng hương. Sau đó, ông Phát ra phi trường đi lên Sacramento trước để sắp xếp. Đúng 2 giờ 10, một chiếc xe đò Hoàng 55 chỗ ngồi do ông Trần Vệ làm trưởng xa, ông Lê Quang Dật phụ trách an ninh cùng hai chiếc xe Van, mỗi chiếc 15 chỗ ngồi, một số đi xe riêng lăn bánh trực chỉ thủ phủ Sacramento. Một số vị đi cả hai vợ chồng như ông bà Đỗ Kim Thiện, ông bà TS Phạm Kim Long, ông bà Trần Thanh Hiền...



Đoàn biểu tình Nam California. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Dọc đường trời mưa lất phất, ngồi trong xe không thấy lạnh vì có máy điều hòa nhưng đến trạm nghỉ dọc đường, ai nấy xuống xe để “xả bầu tâm sự” mới thấy gió lạnh thấu xương. Đến Sacramento trời quang đãng, mát mẻ, và vì còn quá sớm nên đoàn biểu tình tập trung tại trước tiệm ăn Tây Hồ để vào nghỉ ngơi, ăn uống. Sau khoảng hơn một tiếng, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn cho lệnh di chuyển đến trước Thượng Viện. Trưởng xa xe đò Hoàng kiểm lại thiếu hai phụ nữ, hai ông Lê Quang Dật, Trần Vệ hối hả đi tìm không thấy.



Trước đó, ông Trần Vệ, với tinh thần trách nhiệm đã thông báo nhiều lần số điện thoại của ông để nếu có ai cần gì thì liên lạc, nhưng chờ mãi cũng không thấy hai người này gọi. Xe phải di chuyển. (Sau này mới biết hai bà được người bà con đón về nhà chơi rồi chở tới địa điểm sau). Đây là kinh nghiệm mọi người nên tránh kẻo ban tổ chức phải lo lắng tìm ngược tìm xuôi!



XNV Ngọc Ân phỏng vấn NS Janet Nguyễn trong lúc có sự hiện diện của NS Kevin De Léon (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Đoàn biểu tình của Nam Cali đến trước Thượng Viện, sắp thành hàng ngang với cờ xí và biểu ngữ rợp trời. Nửa giờ sau đó, đoàn biểu tình của Bắc Cali kéo đến nối dài hàng ngang trước mặt tòa nhà trắng, trụ sở của Thượng Viện. Một rừng cờ Hoa Kỳ và cờ Quốc Gia Việt Nam cùng với nhiều biểu ngữ giương cao, tạo một khí thế rất mạnh mẽ. Phái đoàn Nam Cali có sáng kiến in tặng mỗi người một áo thung trắng, phía trước có hàng chữ “Protect Free Speech.”



Ngoài việc phân phát cho đồng hương trước khi đi, ban tổ chức còn đem tặng phái đoàn Bắc Cali 100 áo thung như ở Nam Cali. Phái đoàn Bắc Cali có sáng kiến “bịt miệng” bằng một miếng giấy có in câu tương tự. Nhiều người trong phái đoàn Bắc Cali tình nguyện bịt miệng để nói lên đòi hỏi Thượng Viện Cali phải tôn trọng quyền phát biểu của NS Janet Nguyễn.







Hai người Mỹ trong số nhiều người cựu chiến binh Hoa Kỳ đến ủng hộ NS Janet Nguyễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Một số cựu chiến binh Hoa Kỳ mặc quân phục và thường phục cũng đến, cầm biểu ngữ ủng hộ Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Trong đó một cựu chiến binh mặc quân phục, sau lưng có in logo: Vietnam Veterans – Chapter 500 và hình cờ vàng ba sọc đò nằm ngang, ông ôm chầm lấy phóng viên Viễn Đông nói: “Janet Nguyen number one.” Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng với Dr. Trinh On và các nhân viên văn phòng NS tại Nam và Bắc Cali ra trước đám đông chào thăm mọi người.





NS Janet Nguyễn phát biểu tại Thượng Viện ngày thứ Hai, 6 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau khi tập trung đông đủ, ban tổ chức tại Bắc Cali cùng với ban tổ chức tại Nam Cali có các ông Phan Kỳ Nhơn, Bùi Phát, BS Võ Đình Hữu, chiến hữu KQ Bùi Đẹp, ông Trần Vệ, ông Lê Quang Dật dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người nghiêm chỉnh chào cờ Mỹ - Việt và mặc niệm các Quân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân và trên 58,000 chiến binh Hoa Kỳ và đồng minh đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do.



Sau các lời phát biểu của đại diện ban tổ chức hai miền, nói về mục đích của buổi biểu tình bằng Anh và Việt ngữ, Nghị Sĩ Janet Nguyễn tâm tình cùng đồng hương. Bà nói, “Kính chào quý đồng hương. Chúng tôi vô cùng cảm động khi thấy quý vị đi từ 2 giờ sáng lên đây với chúng tôi!” Bà nói xong mấy câu trên và không ngăn được xúc động phải im lặng vài giây. Sau đó bà nói tiếp, “Tôi xin cám ơn các bác, các cô chú đã hy sinh rất nhiều cho một đứa con của cộng đồng để Janet Nguyễn có cơ hội tiến vào Thượng Viện, và ngày nào Janet Nguyễn còn có mặt ở Thượng Viện thì tiếng nói của người Việt sẽ không thể bị đàn áp, bị bịt miệng nữa. Hôm nay quý vị đã thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ Janet Nguyễn nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt chúng ta. Tôi ở đây hai năm rồi, chưa thấy có cuộc biểu tình nào lớn như hôm nay. Chúng ta phải nói cho cả thế giới biết sức mạnh đoàn kết của người Việt chúng ta. Tôi xin cám ơn tất cả qúy bác, qúy cô, chú và các bạn tại Nam cũng như Bắc Cali và khắp nơi đã ủng hộ tôi.”



Một người biểu tình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Nghị sĩ Janet Nguyễn vừa dứt lời, những tiếng hô “ Hoan hô Janet Nguyễn” vang lên vang dội . Nghị Sĩ Jean Fuller và Nghị Sĩ Jim Nielsen thuộc Đảng Cộng Hòa phát biểu trước đoàn biểu tình và các phóng viên truyền thông. Cả hai vị Nghị Sĩ Hoa Kỳ không ngớt lời ca ngợi sự can đảm và tinh thần yêu nước của đồng viện Janet Nguyễn. Riêng Nghị Sĩ Jim Nielsen nói, “Tôi tin chắc những ai gây ra sự kiện này với NS Janet Nguyễn và cộng đồng các bạn, họ sẽ phải trả giá cho hành động vô lối đó, và tôi nghĩ các bạn có mặt ở thủ phủ Sacramento hôm nay cũng với mục đích đó. Các bạn đã nói lên cho mọi người biết một điều vô lý, một trang sử đen tối xảy ra cho NS Janet Nguyễn. Đó là điều không thể tái diễn, và tất cả những người đã gây ra điều này họ phải trả giá.”



Các phóng viên vào thăm NS Janet Nguyễn trong văn phòng làm việc của bà tại Thượng Viện California. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đến đây các phóng viên được lệnh vào văn phòng Thượng Viện trước để làm thủ tục an ninh. Mỗi người được kiểm tra an ninh như trước khi lên máy bay. Xui xẻo cho xướng ngôn viên Ngọc Ân lỡ bỏ quên một con dao nhỏ trong hành lý từ bao giờ không biết, nên đã bị rầy rà một lúc lâu, sau đó, cô được ung dung bước vào văn phòng Thượng Viện nhưng con dao nhỏ lỡ mang theo để gọt trái cây sẽ không bao giờ trở lại với mình nữa!

Người phụ trách an ninh kiểm tra giấy tờ xong, bà trao cho các phóng viên tấm thẻ “Press” đặc biệt của Thượng Viện có tên của mỗi cá nhân và tên cơ sở truyền thông. Các cơ quan truyền thông được hướng dẫn đến văn phòng số 4034 của Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Bà bắt tay cám ơn từng người. Sau đó, chúng tôi thấy quý vị trong ban tổ chức của Nam Cali, Bắc Cali cũng ghé vào văn phòng của NS Janet Nguyễn. Khi chúng tôi còn đang đứng tại hành lang thì ông Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Bắc Cali đến cho hay, “Bây giờ đoàn biểu tình Bắc Cali chúng tôi có những người mặc áo thung, bịt miệng sẽ đứng dọc hành lang lối đi duy nhất của các Nghị Sĩ khi họ bước vào phòng họp để họ nhìn thấy khẩu hiệu chúng ta đòi hỏi, tôi đề nghị các phóng viên làm việc!”

Hàng người đông đảo cả Nam, Bắc Cali đứng đầy hai bên hành lang. Sau đó, các cơ quan truyền thông đi vào cửa phòng họp. Tại đây, nhân viên an ninh cho các phóng viên báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt, Little Saigon Radio & Hồn Việt TV, SBTN, Việt Phố TV vào trong phòng họp. Riêng Đài VNA/TV muốn đứng ngoài phía cửa sổ có vị trí cao để dễ thu hình. Chúng tôi được chỉ định đứng gần chỗ ngồi của Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Các vị trong ban tổ chức như ông Phát Bùi, các ông Trần Vệ, Bùi Đẹp, Lê Quang Dật, TS Phạm Kim Long cũng vào ngồi ở vị trí phía dưới các nghị sĩ.



Lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến buổi họp của Thượng Viện Hoa Kỳ, chúng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vị chủ tọa muốn nói gì thì nói, còn các nghị sĩ ở phía dưới, người đứng nói chuyện tỉnh bơ, người ngồi, người đi lại lăng xăng, không có vẻ gì trang nghiêm của một buổi họp với những nhà lập pháp của một tiểu bang Hoa Kỳ. Cứ mỗi đề luật được đưa ra, chủ tọa lại nêu tên từng nghị sĩ, ai đồng ý chỉ cần nói mỗi chữ “I”, ai không có mặt hay có mặt nhưng không nói được coi là “Không Chấp Thuận,” nên suốt buổi họp, hơn mười lần các nghị sĩ được nhắc đến tên. Có nghị sĩ vừa đi ra ngoài phía hành lang, nghe gọi tên mình, đứng ngoài hành lang nói to; “I” xong rồi đi mất.







Đoàn biểu tình Bắc Cali, trong đó có hai vị cầm tấm bảng ghi “We support Sen Janet Nguyễn” trả lời phỏng vấn của Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Nghị Sĩ Kevin De Léon, khi ở ngoài hành lang đã đến bắt tay từng phóng viên một với nụ cười “cầu hòa” và nói ông sẽ xin lỗi Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Khi đang họp, ông lại rời ghế đến bắt tay từng phóng viên lần nữa, và có vẻ rất chú tâm đến truyền thông. Trong chương trình nghị sự cho đến 4 giờ chiều, chưa thấy đá động đến vấn đề người Việt mong đợi là nghe lời xin lỗi của Chủ Tịch Thượng Viện hay của Nghị Sĩ Ricardo Lara, người chủ tọa buổi họp hôm 23 tháng 2, 2017 và ra lệnh đưa NS Janet Nguyễn ra ngoài trong lúc Thượng Viện đang họp. Họ chỉ bàn đến các dự luật rồi bỏ phiếu. Trong đó NS Janet Nguyễn đưa ra dự luật chọn một ngày trong tháng Hai hàng năm để tưởng niệm và tri ân cố Tổng Thống Ronald Reagan. Dự luật được đa số nghị sĩ đứng lên vỗ tay tán thưởng, nhưng khi bỏ phiếu thì kết quả ngang ngửa.





Nghị Sĩ Jim Nielsen phát biểu ủng hộ Nghị Sĩ Janet Nguyễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đến gần 4 giờ chiều, chúng tôi nhìn lên hành làng trên lầu, nơi đồng hương Nam Cali được ngồi nhìn xuống quan sát cuộc họp Thượng Viện, một số bắt đầu rời chỗ. Nghị Sĩ Janet Nguyễn chốc chốc lại ngước nhìn lên với vẻ mặt hơi buồn.



Đến 4 giờ 15, sau khi nghị trình chính đã xong, Nghị Sĩ Janet Nguyễn mới có dịp trình bày vấn đề như mọi người đã biết, và Nghị Sĩ Kevin De Léon trình bày đáp lại. Trong khoảng ba phút, vị nghị sĩ này lên tiếng ca ngợi cộng đồng Việt Nam phát triển về nhiều mặt, ca ngợi Little Saigon, và ông biện hộ cho hành động của vị chủ tọa phiên họp ngày 23 tháng 2, 2017 là nghị sĩ Ricardo Lara, nhưng tuyệt nhiên không một lời xin lỗi Nghị Sĩ Janet Nguyễn hay Cộng Đồng Việt Nam.



Khi buổi họp kết thúc lúc 4 giờ 27, Nghị Sĩ Janet Nguyễn ra ngoài hành lang cho các phóng viên xem lời nhục mạ bà trên báo Mỹ vừa mới đây. P/V Ngọc Ân của Little Saigon Radio & Hồn Việt TV đang phỏng vấn Nghị Sĩ Janet Nguyễn thì Nghị Sĩ Kevin De Leon cũng lại đứng bên NS Janet Nguyễn để xin được nói chuyện với bà và truyền thông. Nhưng Nghị Sĩ Janet Nguyễn không trả lời và bỏ đi về văn phòng. Cô Ngọc Ân hỏi NS Léon, “Tại sao hồi nãy ở ngoài kia, ông nói với chúng tôi ông sẽ xin lỗi NS Janet Nguyễn và Cộng đồng VN, sao không thấy ông nói gì hết vậy? Ông là người nói láo.”



Đông đảo đồng hương tiến vào Thượng Viện California. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Nghị Sĩ Leon trả lời Ngọc Ân, “Ồ, cô muốn tôi xin lỗi à, được rồi. Trong phiên họp vào thứ Năm tới tôi sẽ xin lỗi,” và ông nhanh chóng bỏ đi.



(L.T.S. Bài tường trình của nhật báo Sacramento Bee về đoạn gặp nhau trong hành lang đăng chiều thứ Hai trên mạng đã được viết như sau: “Trong một bài phát biểu khác, ông De Léon bày tỏ sự kính trọng và trân quí đối với cộng đồng Việt Nam. Sau đó, trong hành lang, ông tìm cách gặp bà Janet Nguyễn để nói lời xin lỗi trước ống kính truyền hình. Bà đã từ chối và bỏ đi.” Bài báo này cũng cho biết thêm rằng ông De Léon cũng có gốc di dân. Cha mẹ ông đều chào đời tại Guatemala, Trung Mỹ Châu, và cha ông là người Trung Hoa. Ngoài ra, trong thông báo khẩn chiều thứ Ba, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết sẽ phối hợp cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali để từ Quận Cam đến Sacramento theo dõi phiên họp vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, 9 tháng 3, tại Thượng Viện California.)



Rời Sacramento, chiếc xe Van của chúng tôi có lão niên Phan Kỳ Nhơn và hai tài xế đang chờ sẵn. Phóng viên Viễn Đông, Việt Báo cùng với ông bà TS Phạm Kim Long, Đài Little Saigon Radio & Hồn Việt TV, Việt Phố TV cùng một số đồng hương là những người sau cùng về đến Đền Đức Trần Hưng Đạo lúc 11 giờ 56 phút đêm thứ Hai. Xin độc giả coi tiếp cuộc phỏng vấn của Viễn Đông với đồng bào hai miền Nam, Bắc Cali trong số Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017.