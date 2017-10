Hàng trăm người tham dự Hội Chợ Y Tế do NS Janet Nguyễn Tổ Chức

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Vào hai ngày thứ Bảy 28 và Chủ Nhật 29 tháng 10, 2017, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã tổ chức Hội Chợ Y Tế lần thứ tám tại khuôn viên Concorde Career College, góc đường Garden Grove và Euclid được đông đảo cư dân tham dự.Nghị Sĩ Janet Nguyễn, các phụ tá và nhân viên văn phòng của bà đã có mặt rất sớm tại địa điểm tổ chức, bà đi bắt tay nhiều người đứng sắp hàng, niềm nở hỏi thăm.Nghị Sĩ Janet Nguyễn đứng trước bích chương nêu tên các tổ chức cộng tác với văn phòng của bà để tổ chức Hội Chợ Y Tế trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Bà cho Viễn Đông biết, “Năm nay là năm thứ 8 và Hội Chợ Y Tế được tổ chức hai ngày, và cái mà chúng tôi muốn cho quý đồng hương biết là sự khác biệt của Hội Chợ Y Tế do chúng tôi với các cơ quan hợp tác tổ chức. Nó khác biệt với các hội chợ y tế khác ở trong cộng đồng hay ở Quận Cam, là ở đây không phải quý đồng hương chỉ đến đây để bác sĩ khám xong rồi đi về, khi khám mắt phải đi kiếm cái toa hay mua kính. Ở đây trong hai ngày quý cư dân đến khám mắt và ở đây cắt mắt kiếng luôn và trong vòng một hai tiếng đồng hồ quý vị có thể lấy về dùng.Xem chuyên viên cắt kiếng trên xe đặc biệt (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Thứ nhì là về răng. Sẽ khám răng, trám, nhổ răng, clean răng cho quý vị tại chỗ, làm hết luôn; nhiều hội chợ y tế khác chỉ có khám răng và clean răng mà không có trám hay nhổ răng. Chúng tôi cũng giúp quý vị chích ngừa cảm cúm miễn phí cho quý vị. Ở đây có nhiều bác sĩ sẽ giúp trả lời các câu hỏi của quý vị, và không phải chỉ trong hai ngày hội chợ y tế. Nếu quý vị cần, các bác sĩ sẽ tiếp tục giúp quý vị về sức khỏe, vì theo tôi, sức khỏe quý vị là quan trọng nhất, không có sức khỏe là không làm được cái gì hết.Khu lựa gọng kính tại Hội Chợ Y Tế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Trong bảy năm qua, các Hội Chợ Y Tế đã giúp được hơn 10 ngàn người, và mỗi ngày có hơn 400 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ đến làm thiện nguyện giúp quý vị về sức khỏe. Ngoài ra chúng tôi cũng có khoảng 400 các em sinh viên, học sinh tại các trường trung học đến giúp chúng tôi. Chúng ta thấy một đội ngũ đông đảo các cơ quan, tổ chức cũng như các cơ sở thương mại như Central County Foundation, Concorder Career College, Family Choice Health Network, Lestonnac Free Clinic Location, Remote Area Medical, Kaiser Permanente, Pacific Gas & Electric Company, Coastline Community College, Delta Dental, Pepsi Co., Coast Surgery, Essilor Vision Foundation, v.v..“Các cơ sở thương mại cũng giúp rất nhiều, và chúng tôi cũng xin cám ơn các nhà báo, các Media Việt Nam, các vị đã giúp cho chúng tôi phổ biến tin tức để đồng hương biết mà tới đông đảo như hôm nay. Như quý vị biết, tổ chức một hội chợ y tế lớn như thế này không phải một hai ngày mà làm đước, mà ít nhất 10 tháng để chuẩn bị, và chúng tôi cám ơn chung tất cả quý vị đã hợp tác với chúng tôi.”Sau đó, Nghị Sĩ Janet Nguyễn dẫn chúng tôi vào trong một chiếc xe rất lớn để tận mắt xem các chuyên viên họ cắt mắt kiếng. Trong xe chỉ có máy móc và vài chuyên viên người Mỹ làm việc. Trong khi đó mỗi ngày có tới 200 người được khám mắt và làm kiếng, nên không thể chờ lấy ngay được, mà phải hẹn lấy kính sau.Dược sĩ Nguyễn Đình Thức, Dr Jacquelin Trinh On, ông David Nguyễn là các phụ tá đắc lực của NS Janet Nguyễn cũng như mấy cô nữ nhân viên văn phòng của nghị sĩ tất bật giúp đồng hương và đôn đốc các em thiện nguyện viên.Đông đảo cư dân tham gia Hội Chợ Y Tế ngày thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông David Nguyễn nói với chúng tôi, “Tôi có mặt tại đây lúc 7 giờ sáng. Có người đến nói với tôi, bà đến sắp hàng từ 3 giờ sáng. Theo tôi ước lượng hôm nay có đến 700 người tham dự. Vì số lượng người đến quá đông nên có thể phải làm thêm giờ, và có tổ chức Hội Chợ Y Tế như thế này mình mới thấy đồng bào không có bảo hiểm sức khỏe còn rất là đông, nên Hội Chợ Y Tế đã giúp ích rất nhiều cho thành phần này.”Chúng tôi đi một vòng trong các khu làm việc, đông nhất là khu khám mắt, khám răng rồi đến khu chích ngừa cảm cúm.Bà Lê Trần Hương cho biết, “Tôi ở đường Newhope, Santa Ana tới đây khám mắt và làm kính. Tôi đã đi nhiều bác sĩ nhãn khoa, tôi chưa thấy ở đâu khám kỹ bằng ở đây.”Bà Hồng Phước Tân đứng gần đó chen vào, “Bà nói rất đúng, tôi cũng thấy như vậy. Họ khám đi khám lại, kêu mình đọc chữ, đọc tới đọc lui nhiều lần rồi đến khi ra lựa gọng kính còn đo nữa, thiệt, tôi chưa thấy ở đâu làm kỹ như vậy, nên mình đừng có khinh thường Hội Chợ Y Tế.”Ông Trần văn Huế, cư dân Garden Grove cho biết, “Tôi chờ khá lâu nhưng không bõ công, vì được các nha sĩ họ khám đến nơi đến chốn chứ không làm qua loa lấy lệ, cái nào đáng nhổ họ mới nhổ, họ còn khuyên mình ráng giữ cái răng đừng nên hễ thấy đau là đi nhổ, không nên. Tôi rất cám ơn bà Janet Nguyễn và các cộng sự viên của bà, đã giúp chăm sóc sức khỏe cho cư dân chúng tôi. Tôi mong rằng mỗi năm, bà làm hai, ba cái Hội Chợ Y Tế như thế này thì đỡ biết bao.”