Hàng trăm người uống thuốc ung thư dởm từ công ty dược lớn nhất nước

– Nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị bệnh ung thư dởm về Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty VN Pharma chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa giấy tờ để được đăng ký lưu hành thuốc rồi tuồn vào các bệnh viện, chi hoa hồng “khủng” để các bác sỹ bán cho bệnh nhân.

Dự kiến, ngày mai (21/8), TAND TP.Sài Gòn sẽ tiến hành xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (nguyên Phó giám đốc VN Pharma); Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco); Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) và 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ của Công ty Cổ phần VN Pharma.

Các bị cáo tại phiên tòa năm 2016

Theo điều tra, năm 2013, Nguyễn Minh Hùng thông qua môi giới là Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty Hàng hải Quốc tế H&C) đặt mua thuốc tân dược của hãng Helix pharmaceuticals (Canada) để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Trong đó có thuốc Capicitabine 500mg dùng chữa trị bệnh ung thư.

Khi Công ty Cổ phần VN Pharma nhập 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg về kho, do không có hồ sơ kỹ thuật thuốc cũng như tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục Quản lý dược thẩm định theo quy định của Bộ Y tế, ông Hùng đã chỉ đạo hai nhân viên viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita 500mg để hợp thức hồ sơ nộp cho Cục quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc.

Trên cơ sở hồ sơ của công ty VN Pharma cung cấp, Cục Quản lý dược duyệt nhập đối với đơn hàng trên. Tháng 4/2014, Công ty VN Pharma đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về VN.

Do nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nhập khẩu, Cục quản lý dược yêu cầu Hùng, Cường giải trình rồi tiến hành thanh, kiểm tra, niêm phong lô thuốc.

Ngày 8/8/2014, Cục quản lý dược có văn bản gửi Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, đề nghị xác minh liên quan tới lô hàng trên. Sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, Hùng đặt mua thuốc Capicitabine 500mg với giá 0,8 USD/viên, quá trình thương lượng, Hùng và Cường thống nhất giá mua Capicitabine 500mg 0,9 USD/viên. Sau đó, Cường liên hệ và mua của người có tên Raymundo ở Philippines (không rõ lai lịch) với giá 0,6 USD/viên.

Ngoài hồ sơ thuốc Capicitabine 500mg, Hùng còn chỉ đạo Duy, Thông và các dược sĩ khác, chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác, lấy tên công ty Helix Canada để công ty VN Pharma đăng ký lưu hành thuốc và xin giấy phép nhập khẩu tại Cục quản lý dược. Sau khi hoàn thiện hồ sơ thuốc Capicitabine 500mg, Hùng chỉ đạo Nguyễn Trí Nhật (Phó tổng giám đốc) và Phan Cẩm Loan (Phó trưởng phòng) đề nghị Cục quản lý dược cấp phép nhập 200.000 hộp thuốc Capicitabine 500mg do công ty Helix sản xuất, thông qua nhà cung cấp là công ty Austin Specialities (địa chỉ ở Hồng Kông).

Được Cục quản lý dược cấp giấy phép, ngày 13/1/2014, Cường ký hợp đồng bán thuốc Capicitabine 500mg cho công ty VN Pharma, đóng dấu công ty Helix.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013 đến 19/9/2014, Hùng thông qua Cường làm giả giấy tờ, con dấu để được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc và buôn lậu 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, trị giá hàng buôn lậu 251.100 USD.

Ngoài Hùng, Cường và đồng phạm để thực hiện hành vi buôn lậu trót lọt, Cơ quan điều tra kết luận Phạm Văn Kiệt (Giám đốc công ty Dược Sài Gòn) đã giúp sức qua hành vi sử dụng con dấu, chữ ký bất hợp pháp, giúp Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine – là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Quá trình điều tra cho thấy số thuốc được dán tem từ Ấn Độ về Singapore, sau đó nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên xác minh mã vạch, mã số in trên vỏ thuốc thì không được đăng ký bởi quốc gia nào. Các giấy chứng nhận chất lượng thuốc đều là giả.

Kết quả điều tra và ủy thác tư pháp cho thấy không có công ty nào đăng ký kinh doanh như giấy tờ của VN Pharma nộp cho Cục quản lý dược. Cơ quan điều tra nhận định hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg đều không rõ nguồn gốc.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Phó tổng giám đốc VN Pharma đã chỉ đạo nhân viên chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện để bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc do công ty VN Pharma nhập khẩu. Tổng số tiền mà các bác sỹ đã nhận “hoa hồng” để bán thuốc giả cho bệnh nhân lên tới 7,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định công ty VN Pharma đã gửi tiền vào ngân hàng lấy sổ tiết kiệm, rồi dùng các sổ tiết kiệm lập giả các hợp đồng vay vốn cá nhân để hợp thức hóa số tiền nâng khống giá thuốc. Sau đó, toàn bộ số tiền này dùng để chi hoa hồng cho các bác sĩ để bán thuốc vào bệnh viện theo chỉ đạo của ông Hùng.

Trước đó, đầu năm 2016, trong quá trình xét xử, căn cứ lời khai của các bị cáo cho thấy vụ án cần nhiều vấn đề cần phải làm rõ, TAND TP.Sài Gòn đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm lần này sẽ kéo dài từ ngày 21/8 đến ngày 28/8.

Đoàn Nga