Hành trình đi về phương Đông: Thăm thế giới Ả Rập Hồi Giáo (kỳ 3)

Bài PHƯỢNG VŨ

Theo lịch trình thì tàu sẽ lần lượt ghé Khasab, rồi Muscat (Oman). Xong quay trở lại Abu Dhabi, nước lớn nhất trong bảy Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates: UAE), trước khi về lại Dubai.

Khasab có lẽ là một thị trấn nhỏ, nơi xe bus chở khách ra downtown đổ xuống, nhìn quanh chỉ có một khu phố nhỏ với vài dãy cửa tiệm. Nhưng những ngày có tàu ghé bến, các cửa tiệm này bỗng trở nên tấp nập người mua. Nhóm chúng tôi liên lạc được với xe bus để chở chúng tôi đi thăm một thành quách cổ ngày xưa gần đó. Nó mang dáng vẻ “thành quách lâu đài bóng tịch dương” của thời Trung cổ xa xưa và một viện bảo tàng vắng vẻ, với một cổ đại bác xưa đặt phía trước. Nhìn chung quanh còn đầy vẻ hoang sơ của miền núi sa mạc nắng nóng.





Muscat (Oman)

Ngày hôm sau tàu ghé Muscat, thủ đô của nước Oman, đây là một nước Hồi Giáo nằm ở phía Nam bán đảo Ả Rập. Ngày xưa Oman là một đế quốc nằm ở giao điểm của ba lục địa và bốn biển, nên được nhắc tới trong nhiều chuyến hải hành đường dài. Nơi đây mang nét cổ kính của một kinh đô xưa, đã từng một thời nổi tiếng là trung tâm giao lưu thương mại giữa châu Phi và châu Á qua vùng biển Ấn Độ.



Muscat được bao quanh bởi núi cao, theo tiếng Ả Rập, Muscat phát xuất từ masquat có nghĩa là “The Cliffs” tức vách đá thẳng đứng. Muscat độc đáo và đẹp nhờ những vách đá thẳng đứng nầy. Giống như phố núi, nhưng có biển nên đẹp theo kiểu thơ mộng, "biển một bên và núi một bên" của những con đường miền Trung Việt Nam.







Nơi nổi tiếng và được du khách ghé thăm nhiều nhất là Đền Lớn (Grand Mosque) Sultan Qaboos. Đền Hồi Giáo này rất vĩ đại, vừa được xây cất xong năm 2001. Người ta đã dùng 300,000 tấn đá sa thạch (sandstone) của Ấn Độ để xây dựng đền này, với vòm hình tròn cao đến 50 thước. Đền Grand Mosque này có thể chứa 20,000 người. Tấm thảm ở đây được dệt bằng tay lớn hạng nhì trên thế giới với 1,700,000,000 nút (knot). Thảm nặng 21 tấn và được dệt liên tục trong hơn 4 năm mới xong. Nhưng thiết nghĩ theo thời gian dài với số lượng lớn người ra vô ( dù có cởi giày mang vớ) thì những tấm thảm này cũng sẽ bị ngập đầy bụi bậm...



Muốn vào thăm nơi này du khách phải mặc áo dài tay và có khăn choàng che kín cổ. Đoàn chúng tôi có chị mặc áo dài tay, nhưng là loại ren (có thể nhìn thấy da) bèn bị chặn lại. May có một anh cởi áo khoác cho mượn mặc vào, nếu không là phải đứng ngoài rồi. Vậy là sau khi trùm khăn che kín đầu, cổ và tay (không được hở một phân vuông da thịt nào), nhóm phụ nữ chúng tôi trông có vẻ giống phụ nữ Ả Rập “thứ thiệt”!

Vô tới phía trong đền mọi người phải cởi giày ra, chỉ còn mang vớ. Hướng dẫn viên đưa cho chúng tôi xem một sách kinh Qu'ran và chỉ cho thấy một số lời quan trọng của kinh Qu'ran đã được khắc trên tường chung quanh. Nhưng thực ra chỉ thấy toàn chữ "loằng quằng," nên tụi tôi có hiểu gì đâu! Sau này đọc trong một tờ flyer, tôi thấy kinh Qur'an cũng có những lời rất ý nghĩa: “The most perfect of believers in belief is the best of them in character” (Người có đức tin hoàn hảo là người thể hiện “tính cách” tốt nhất). Mỗi ngày thứ Sáu tín đồ tập trung về đây cầu nguyện rất đông, có phòng riêng cho đàn ông có sức chứa lên tới 6,500 người. Nói chung các đền Hồi Giáo không thờ ai hết (nên có lẽ không nên dùng từ “đền thờ” hay “nhà thờ”) họ chỉ dùng đó làm nơi cầu nguyện với đấng Allah và lúc cầu nguyện họ hướng về phía mặt trời. Trong đền Hồi giáo là những khoảng trống rộng mênh mông cho tín đồ tới ngồi cầu nguyện chung với nhau, nhất là ngày thứ Sáu. Thành thử trong các đền Hồi Giáo hay các phòng cầu nguyện không hề thấy bất cứ một ảnh tượng hoặc một di tích nào có mặt, ngoại trừ kinh Qu'ran.







Muscat là một thành phố lâu đời pha trộn ảnh hưởng của hai nền văn minh Ả Rập và Hồi Giáo. Nhiệt độ ở đây là nhiệt độ sa mạc nên thời điểm thích hợp cho du lịch là từ tháng 9 tới tháng 4, nên đi thăm vào mùa đông là tốt nhất. Vua (Sultan) Oman trị vì từ 1970, hiện vua đã 77 tuổi, nhưng tất cả chi tiết về đời tư nhà vua đều bí mật (mấy vợ? bao nhiêu con?). Chúng tôi được đưa đi thăm dinh vua có vườn hoa rất đẹp, nhưng đó chỉ là nơi vua tiếp khách. Còn nơi vua ở thì xa hằng trăm cây số và không ai biết đích xác là ở đâu.



Sau đó chúng tôi được đưa đến một ngôi chợ địa phương để mua bán và ăn uống. Trong khi mọi người đi chợ, tôi tới gần hướng dẫn viên, là một anh chàng độc thân 26 tuổi (sau khi trình diễn trên xe cho chúng tôi xem cách thức quấn khăn của đàn ông Hồi giáo và đội nó lên đầu, nom chàng đẹp trai và oai phong hẳn ra), tôi hỏi đùa:



- Sao giờ này chưa chịu lấy vợ? Rồi làm sao có đủ thời gian để lấy đủ bốn vợ theo luật đạo Hồi?

- Nói thì nghe ngon lành, nhưng thực ra trong gia đình bốn vợ, người chồng phải có bốn nhà, và phải bảo đảm đối đãi công bằng với cả bốn vợ. Giả dụ, mua BMW cho một vợ, thì phải mua thêm ba chiếc BMW cùng đẳng cấp cho ba vợ còn lại. Nếu ly dị, ngoài chia tài sản, còn phải trợ cấp nuôi vợ nuôi con. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu người đàn ông làm được như vậy, nên ở Ả Rập, hầu như đàn ông không lấy nổi bốn vợ. Đầu tiên muốn lấy vợ thì phải có nhà, có xe và phải gánh vác tài chánh cho cả gia đình.

- Làm thế nào để chọn vợ, khi phụ nữ Hồi giáo mặc áo che kín mít, lại không được phép giao tiếp với đàn ông lạ?



- Phần lớn dựa vào gia đình mai mối.

- Vậy là hoàn toàn không có quyền lựa chọn sao?

- Có chứ, nếu đi đường gặp cô nào ưng ý, thì tiến thẳng tới làm quen. Nếu cô ta nhìn và đồng ý thì cho số phone.

- Rồi sao nữa?

- Về nhà, gọi phone tới gặp gia đình, xin phép đến nhà gặp cha mẹ cô ấy. Họ chỉ nhìn mình khoảng 5 phút, rồi sẽ trả lời ngay yes hay no.



- Như vậy là cha mẹ cô gái quyết định, chứ không phải cô gái.

Thời đại bây giờ cô cậu yêu nhau, tìm hiểu nhau cả bốn, năm năm đại học rồi mới lấy nhau. Vậy mà tình trạng ly hôn vẫn lên con số hơn 50%. Huống hồ gì chỉ nhìn chốc lát, rồi do cha mẹ quyết định thì làm sao có hôn nhân bền vững? Chỉ tội nghiệp các phụ nữ Ả Rập phải luôn sống gò bó ràng buộc với bao nhiêu luật lệ. Có lẽ họ cũng có ước vọng "tự do yêu đương," và hy vọng thoát khỏi những ràng buộc nghiêm ngặt của xã hội. Xin mời các bạn nghe tâm sự của một nàng dâu nước ngoài lấy chồng Ả Rập:



"Kể từ khi ký vào bản hợp đồng bán thân (tức tờ giấy kết hôn), bạn giống như vật sở hữu của chồng, và tôi đã biến thành một người khác, tôi chính là vật sở hữu của anh ấy. Đi đâu cũng cần phải báo cáo, làm điều gì cũng phải được sự chấp thuận, muốn làm bạn với ai phải được chồng duyệt trước. Chồng tôi và tất cả những người đàn ông Ả Rập đều giống nhau, coi người vợ như một món hàng cá nhân của mình, bất khả xâm phạm. Kể từ khi kết hôn, chồng tôi liền đem toàn bộ những giấy tờ tùy thân của tôi như: Hộ chiếu, giấy tờ nhà đất, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của con, hộ khẩu, các bằng cấp đều bị chồng cất vào một túi bí mật, ngày ngày đều đem theo bên mình kể cả khi đi làm lẫn về nhà. Và bất kể là trước đây bạn có tài giỏi đến đâu trong lĩnh vực nào, có tạo ra được chỗ đứng thế nào trong xã hội thì sau khi kết hôn công việc của bạn chính là chăm sóc chồng con."



Tôi đã từng nghe kể chuyện ở một đại học Y khoa xứ Ả Rập, lúc đầu trường không nhận nữ sinh viên. Sau nhờ sự đấu tranh của các giáo sư nước ngoài dạy tại trường, họ bắt đầu nhận tuyển nữ sinh viên vào với tỷ lệ hạn chế là 20%. Lần lần với sự kiên trì tranh đấu của mọi giới, trường chấp nhận tuyển sinh viên vào trường Y chỉ dựa theo điểm số bài thi mà không theo giới tính. Kết quả là 70% sinh viên y khoa trúng tuyển là nữ, họ học rất giỏi ra trường đậu điểm cao, nhưng chỉ tiếc sau khi ra trường lấy chồng, theo phong tục họ bị bắt buộc trở về công việc chính là “chăm sóc chồng con.” Thật là lãng phí nhân tài cho xã hội biết bao!

Những câu chuyện về giới nữ trong Hồi giáo chắc sẽ còn dài dài.

Abu Dhabi

Sau khi lênh đênh trên biển một ngày, ngày tiếp theo tàu ghé bến Abu Dhabi. Đây là nước lớn nhất trong bảy Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và là thủ đô của UAE (United Arab Emirates). Abu Dhabi lớn và giàu hơn Dubai, nhưng không nổi tiếng bằng Dubai và nó đang cố gắng mở những công trình vĩ đại tầm cỡ thế giới để thu hút du khách đến thăm.



Hôm nay nhóm chúng tôi đặt tour với một công ty du lịch Việt Nam (vì có vài thành viên trong đoàn có người nhà ở VN du lịch qua đây giới thiệu) nên bên cạnh hướng dẫn viên địa phương thì có thêm hướng dẫn viên người Việt (tha hồ nói chuyện tiếu lâm cười rôm rả suốt chuyến). Với nhiều địa điểm tham quan phong phú, công trình kiến trúc tinh xảo và cuộc sống xa xỉ kiểu đế vương, Abu Dhabi là một trong những điểm dừng chân mà nhiều người mong muốn.



Trước tiên chúng tôi được đưa đến thăm Ferrari World là công viên giải trí trong nhà lớn nhất được xây dựng với hơn 20 đường tàu cao tốc trên không chạy vòng quanh, hệ thống tàu lượn có tốc độ nhanh nhất thế giới (lên đến 200km/h) cùng hàng loạt các khu vực vui chơi, vườn bách thảo, khu tham quan, mua sắm cũng như trưng bày các sản phẩm xe của chính Ferrari.



Dưới mái nhà vô cùng độc đáo được các kiến trúc sư lấy cảm hứng từ thân xe đua Ferrari là công viên vui chơi đặc biệt dành cho những người đam mê dòng xe được yêu thích nhất thế giới này. Những trò chơi ấn tượng trong Ferrari World phải kể tới trò tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới và hàng loạt những đường rầy tốc độ cao sẽ thỏa mãn đam mê mạo hiểm của du khách.



Ferrari World cũng là một điểm đến tuyệt vời dành cho gia đình. Trẻ em và những người mong muốn có những màn giải trí nhẹ nhàng hơn sẽ ưa thích khám phá các cách lái những chiếc xe Ferrari thu nhỏ trên đường phố Italia. Công viên giải trí trong nhà có điều hòa lớn nhất thế giới này là địa điểm không thể lý tưởng hơn để tránh cái nóng nhiều khi như thiêu như đốt của Abu Dhabi.



Nghe thì hấp dẫn, nhưng chúng tôi chỉ ghé thăm vòng ngoài cho biết thôi, vì vé vô cửa giá khá đắt phải ở chơi nguyên ngày mới đáng công mua vé. Trong khi chúng tôi chỉ có một ngày ở Abu Dhabi với bao nhiêu nơi cần thăm viếng.

(Còn tiếp một kỳ)