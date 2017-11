Hậu quả bão Damrey: Số tử vong vượt trên 60 người, Đà Nẵng lụt lội đúng dịp APEC

Hình ảnh tan hoang của Tịnh Xá Ngọc Kim ở Khánh Hòa bị bão Damrey tàn phá ngày thứ Bảy vừa qua. Tượng Đức Phật, Đức Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng còn nguyên giữa tường, mái bị đổ sập ở chung quanh. (Báo Giác Ngộ)NHA TRANG - Số nạn nhân chết vì bị bão đánh và vì lũ lụt sau đó đã lên tới 61 người, tính đến chiều thứ Hai. Nhiều đập chặn nước đang có nguy cơ bị vỡ tràn vì mưa vẫn đang tiếp tục rời xuống mặc dù trung tâm bão Damrey đã tan biến trong nội địa sau hai ngày gây sóng to gió lớn ở các tỉnh miền Trung.Damrey, tức bão Con Voi và còn được gọi là bão 12 tại Việt Nam, đã tràn vào bờ từ sáng sớm thứ Bảy vừa qua. Nơi bị tàn phá nặng nhất là tỉnh Khánh Hòa. Bão cũng ảnh hưởng đến Đà Nẵng, nơi đang chuẩn bị đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC trong mấy ngày tới, trong đó có cả Tổng Thống Donald Trump, Chủ Tịch Tập Cận Bình, và Tổng Thống Vladimir Putin. Các viên chức cao cấp khác đã bắt đầu các cuộc họp ngay từ ngày thứ Hai, 6 tháng 11.Ngoài số tử vong đã trên 60 người, tổng số người thiệt mạng còn có thể tăng cao hơn, vì có ít nhất 28 người đang mất tích.Trên 2,000 căn nhà đã bị phá sập hoàn toàn, hơn 80,000 căn nhà khác bị hư hại trầm trọng. Ngoài Khánh Hòa, các tỉnh khác cũng bị bão Damrey gây tổn thất nặng là Phú Yên, Bình Định, và Quảng Ngãi.Trưa thứ Hai, huyện Vạn Ninh ghi nhận thêm người bị chết trên biển. Dân chúng cũng đưa ba người vào bờ ở Ninh Hòa. Số người chết ở Khánh Hòa vẫn tăng không ngừngBáo cáo nhanh từ huyện Vạn Ninh cho biết hiện tại cả huyện ghi nhận 10 người thiệt mạng, 60 người bị thương nặng; hai người mới được vớt xác đưa vào bờ sáng thứ Hai, và xác hai người khác vào chiều cùng ngày.Tại thị xã Ninh Hòa, trưa thứ Hai, tại khu vực biển đầm Nha Phu, đoạn thuộc xã Ninh Ích, một số người dân đi biển đã khám phá hai thi thể nam trôi dạt trên biển. Ngay sau đó người dân đã đưa hai thi thể lên thuyền thúng và đưa vào bờ. Hai nạn nhân gồm người quê ở Phú Yên, một ở Ninh Thuận. Hai người này đều làm công cho một bè cá trên đầm Nha Phu.Tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, người dân cũng vớt được xác một người đàn ông. Xác người này được người dân để cạnh Quốc Lộ 1, cạnh đó một căn nhà đổ sập hoàn toàn. Nạn nhân là một người làm việc ở đìa tôm, khi bão vào thì không kịp di tản.Tỉnh Khánh Hòa đã có 33 người chết vì bão Damrey. Hầu hết các địa phương đã bị tàn phá như một trận bom. Điện vẫn chưa có, thông tin liên lạc bị ngắt quãng. báo cáoTổng thiệt hại tại tỉnh Khánh Hòa được ước tính trên 7,000 tỉ đồng VN, tức là khoảng $300 triệu Mỹ kim. Phần lớn sự thiệt hại là hàng ngàn tàu bè và cơ sở thương mại trong ngành hải sản của người dân.Bão Damrey đánh miền Trung đúng vào thời điểm Việt Nam đang chuẩn bị đón các vị nguyên thủ quốc gia đến sự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, tức Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương.Đà Nẵng, nơi tổ chức Hội Nghị APEC, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cơn bão đã tràn qua phố cổ Hội An, một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng là nơi phu nhân của các vị lãnh đạo cao cấp tham dự APEC lần này sẽ đến ngắm cảnh vào cuối tuần này.Cựu bí thư thành phố Hội An, ông Nguyễn Sự, nới với Đài Á Châu Tự Do (RFA) về tình trạng mưa lũ tại phố cổ này vào tối thứ Hai, “Mấy ngày qua ở khu vực miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam mưa rất lớn, mưa trên nguồn kết hợp với triều cường đúng ngày 16 và 17 âm lịch và gió mùa đông bắc. Đồng thời vì lượng mưa quá lớn nên các hồ trên núi phải xả lũ dẫn đến nước Hội An lên rất nhanh và lên cao.”Những nhà hàng và khách sạn tại Hội An đã bị ngập trong nước, và khoảng 300,000 người dân và du khách được di tản ra khỏi đây bằng thuyền. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành nhanh chóng.Tuy nhiên, công tác trang trí, chuẩn bị của thành phố trong suốt một năm qua để đón chào APEC đã bị trận bão đưa về "gần như là con số không.""Tất cả bảng biểu chào mừng đều bão bị xé toạc. Cây cối gãy đổ," Lê Viết Hoàng, một cư dân thành phố nói với đài BBC ngày thứ Hai."Việc đầu tư trang trí làm đẹp thành phố (trước thềm APEC) đến bây giờ gần như là con số không."Để đối phó trong thời gian quá ngắn, Đà Nẵng đã "nhanh chóng chỉ đạo các quận, huyện, các sở, ban, ngành tập trung mọi nguồn lực khẩn trương dọn dẹp, dựng lại các pano biểu ngữ, trang hoàng lại đường phố trước Tuần Lễ Cấp Cao APEC," theo truyền thông Việt Nam cho biết.Tuần lễ APEC 2017 bắt đầu từ thứ Hai. Theo báo Đà Nẵng, các quan chức cao cấp đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các sở, ban, ngành trên toàn thành phố để khắc phục hậu quả mưa bão, chuẩn bị cho APEC,."Các pano, phướn, bảng hiệu quảng bá ngã đổ, rách phải được dọn dẹp, dỡ bỏ khẩn trương, rồi mới tính đến việc sửa chữa thay thế," Bí Thư Thành Ủy Trương Quang Nghĩa ra lệnh.Hơn 2,000 người được huy động tổng dọn vệ sinh cho tới rạng sáng thứ Ba, 7/11."Đây là yêu cầu công việc cao nhất, và cũng là thử thách rất lớn nhưng chúng ta phải quyết tâm hoàn thành," Chủ Tịch Huỳnh Đức Thơ nói.