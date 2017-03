Hậu quả ô nhiễm Formosa: Ngư dân xã Kỳ Nam xuống đường, giáo dân Dũ Yên bị khởi tố

Hai người bị công an đánh trong lúc đám đông ngư dân bị giải tán. (Hùng Nguyễn/ Facebook)

HÀ TĨNH – Hàng trăm ngư dân xã Kỳ Nam đã xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng, tuy nhiên lực lượng có chức năng đã ra tay đánh đập người dân vào sáng thứ Ba, 21 tháng Ba.

Lực lượng của công an đang chuẩn bị gậy và mác để giải tán đám đông biểu tình tại xã Kỳ Nam sáng thứ Ba. (Hùng Nguyễn/ Facebook)





Theo tin của GNsP (Tin Mừng Cho Người Nghèo), trước cổng Ủy Ban Nhân Dân xã Kỳ Nam thuộc thị xã Kỳ Anh, giới chức huy động khá đông cảnh sát cơ động, công an, an ninh để trấn áp, lôi kéo, túm cổ, đánh đập các ngư dân.



Người dân đã mang một vài ngư cụ như thuyền thúng, lưới giăng cá, ra trước Ủy ban Nhân dân với thông điệp: Nhà nước ở đâu khi cuộc sống ngư dân rơi vào bế tắc? Ai chịu trách nhiệm cho tương lai của ngư dân khi mất ngư trường?



Hình ảnh của Hùng Nguyễn trên Facebook cho thấy lực lượng công an đã tịch thu các ngư cụ. Một số người đã bị công an đánh nằm giữa đường.



Một người nói với GNsP, “Chúng tôi không thể nhịn mãi được, vì sao mấy ông cán bộ xã và một số người thân tín không làm nghề biển thì lại được bồi thường còn chúng tôi thì lại không nhận được đồng nào. Họ [cán bộ] thích cho ai được tiền bồi thường là họ cho. Cả năm nay chúng tôi không có cá buôn bán, không có tiền sống thì chẳng ai quan tâm. Có ông thì cứ nhận tiền lót túi.”



Xã Kỳ Nam cách Đông Yên mới khoảng 2 km, là một trong những nơi bị nhiều thảm họa môi sinh do Formosa xả thải. Tuy nhiên, nhà cầm quyền không quan tâm, lo lắng cho đời sống của bà con ngư dân khiến cuộc sống họ rơi vào bế tắc, bần cùng, nghèo đói, và thất nghiệp.



Trong khi đó, cũng theo tin của GNsP, cảnh sát điều tra thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” đối với giáo dân giáo xứ Dũ Yên thuộc giáo phận Vinh, khi bà con xuống đường phản đối Formosa và đòi lại các quyền lợi của họ vào ngày 5 tháng Ba.



Thông báo khởi tố này do Trung tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó Thủ Trưởng Cơ Quan CSĐT ký vào ngày 8 tháng 3.



Nội dung thông báo cho biết: “Vào khoảng 9 giờ ngày 05.03.2017, có khoảng 300 giáo dân xứ Dũ Yên… kéo lên tập trung tại khu vực cầu Tây Yên chặn đường quốc lộ 12C không cho các phương tiện tham gia giao thông qua lại gây ách tắc giao thông trên tuyến.”



Linh mục Phanxicô Phan Khánh Dư, Quản Xứ giáo xứ Dũ Yên và các giáo dân nhận thấy đây là sự vu khống, kết tội người dân mà “không có cơ sở, mập mờ, gian dối.”



Giáo xứ Dũ Yên thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh là một trong những nơi bị nhiều ảnh hưởng sau vụ thảm họa Formosa hủy diệt môi sinh. Các giáo dân mà đa số là ngư dân sống nhờ biển.



Trong đơn phản hồi được gửi đến giới chức địa phương, linh mục quản xứ và giáo dân tường thuật rằng vào ngày 5 tháng Ba, hơn 2000 người đã lên đường “đòi lại quyền lợi của dân đã bị mất mà chính quyền Kỳ Anh đã hứa như: Ruộng đất do dự án mất trên 70% còn sáu tháng chưa hỗ trợ; Xây dựng trạm xá thôn; Xây dựng chợ; Kênh thoát lũ ngăn cách không sản xuất được, diện tích đất bị đập; Hậu quả Formosa.”



Trong ngày biểu tình, người dân cầm các băng rôn khẩu hiệu với các thông điệp “Formosa cút khỏi Việt Nam,” “Trả lại cho dân khí trời, môi trường biển,” v.v..



Linh mục quản xứ và ngườ dân Dũ Yên khẳng định nguyên nhân xuống đường là người dân muốn đòi lại quyền và lợi ích của họ bị xâm phạm, khi giới chức địa phương đã “thất hứa.” Bên cạnh đó, những ngư dân bị “mất cơ nghiệp,” không chuyển đổi được nghề nghiệp, họ từ cuộc sống ổn định nay rơi vào bế tắc, bần cùng sau sự cố thảm họa hủy diệt môi trường biển do “thủ phạm” Formosa xả thải, được “tiếp tay, bảo kê” bởi nhà cầm quyền.