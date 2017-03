HĐTP Garden Grove thông qua nghị quyết cấm treo cờ Việt Cộng

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã có phiên họp thường lệ vào lúc 7 giờ tối thứ Ba, 14 tháng 3, 2017 tại Community Meeting Center. Trong buổi họp, ngoài việc giải quyết một số việc của cư dân, có hai vấn đề khác trong chương trình nghị sự, một là vinh danh Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, hai là biểu quyết cấm treo cờ đỏ sao vàng trong thành phố Garden Grove.





Thị Trưởng Garden Grove, ông Steven R. Jones, trao Bằng Vinh Danh và quà lưu niệm cho ông bà Jamison Power. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước hết, HĐTP trao Bằng Vinh Danh cho ông Jamison Power, Ủy Viên Giáo Dục, người có công đưa chương trình dạy song ngữ Anh – Việt vào Học Khu Westminster từ năm 2012 để đến nay, Học Khu Westminster có chương trình song ngữ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 2 (K2), và trong những năm tới sẽ có đến lớp 6 (K6). Học Khu Westminster cũng thâu nhận các em học chương trình song ngữ Anh - Việt từ các thành phố khác.



Thị Trưởng Steven R. Jones, Phó Thị Trưởng Phát Bùi và các Nghị Viên John R.ONeill, Thu Hà Nguyễn, Stephanie Klopfenstein, Kris Beard, và Kim Nguyễn đã rời chỗ ngồi đến cùng với Thị Trưởng trao bằng và quà lưu niệm cho ông Jamison Power trước sự chứng kiến của vợ ông và Tiến Sĩ Kim Phelps, Tổng Quản Trị, Đặc Trách Chương Trình Song Ngữ Học Khu Westminster.





Dr. Kim Phelps, Tổng Quản Trị Học Khu Westminster đến chứng kiến và chụp hình lưu niệm với vợ chồng ông Jamison Power. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Phu nhân của ông Jamison Power là người Việt Nam, và hai ông bà có hai con nhỏ. Trong lời phát biểu, bà nói, “Với tất cả sự khiêm nhường, chúng tôi xin nhận lãnh giải thưởng này về các hoạt động của chồng tôi. Đối với chúng tôi, việc giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt rất là quan trọng cho các cháu và cho thế hệ mai sau. Xin cám ơn Thị Trưởng Steven Jones và các Nghị Viên HĐTP Garden Grove.”



Sau đó, HĐTP đưa vấn đề cấm treo cờ đỏ sao vàng trong thành phố Garden Grove do Nghị Viên Thu Hà Nguyễn và Phát Bùi là đồng tác giả để thảo luận. Ông Phát Bùi đã giải thích để thị trưởng và tất cả các nghị viên cũng như người tham dự biết rằng, “Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam hiện nay là lá cờ của một chính thể cộng sản không có tự do, dân chủ và nhân quyền. Lá cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản, mà lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là cờ của người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ.



“Chính vì lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cơ sở thương mại của một người mang tên Trần Trường hơn 10 năm trước đây tại phố Bolsa, Westminster đã gây căm phẫn cho người Việt ở khắp nơi, nên suốt 53 ngày đêm chúng tôi đã biểu tình, và cuối cùng đã dẹp được lá cờ máu đó.









Hàng đầu từ bên trái là ông Jamison Power, Thị Trưởng Steven Jones và vợ ông Jamison. Hàng đưng phía sau là các Nghị Viên HĐTP Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Thành phố Garden Grove là thành phố có đông cư dân gốc Việt, chúng tôi không muốn thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong thành phố thân yêu của chúng ta nên chúng tôi đề nghị HĐTP ra Nghị quyết cấm treo cờ đỏ sao vàng trong thành phố.”



Một số nghị viên đã nêu nhiều câu hỏi và được Phó Thị Trưởng Phát Bùi cũng như Nghị viên Thu Hà giải đáp. Tuy nhiên, Nghị viên Kris Beard, đại diện District 1 cho biết, đơn vị ông đại diện, đa số là người Mỹ trắng, họ không muốn treo bất cứ lá cờ nào ngoại trừ cờ Hoa Kỳ nên khi biểu quyết, chỉ có ông là người duy nhất bỏ phiếu “No.” Thành phố Garden Grove có Thị Trưởng và 5 Nghị Viên bỏ phiếu “Yes” nên đã thông qua Nghị Quyết với 6/7 phiếu lúc 8 giờ 15 phút tối.



Ông Phát Bùi cho biết, Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại San Franciso đã biết tin HĐTP sẽ ra nghị quyết cấm treo cờ của họ nên đã gửi thư phản đối.