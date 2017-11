Hé lộ lý do Hitler gia nhập Đảng Quốc xã

Adolf Hitler có lẽ không bao giờ trở thành “trùm” Đức Quốc xã nếu như đơn xin gia nhập một đảng cực hữu không được chấp nhận.

Trong một cuốn sách mới, giáo sư Thomas Weber tại Đại học Aberdeen, đã khai thác các tài liệu ghi chép về việc Hitler đã cố gia nhập Đảng Xã hội Đức vào năm 1919.

Ảnh: AP

Tuy nhiên, đơn xin của ông ta và lời đề nghị viết bài cho báo Đảng Xã hội đều bị từ chối, vì thế ông ta đã gia nhập Đảng Quốc xã. Giáo sư Weber cho rằng, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác nếu như trùm phát xít trở thành thành viên Đảng Xã hội.

Đảng Xã hội Đức có quy mô lớn hơn và thành công hơn Đảng Quốc xã và theo giáo sư Weber, Hitler có thể đã tạm bằng lòng với một vai trò thứ yếu trong đảng này.

Vào thời điểm đó, Hitlerchưa bao giờ thể hiện tư chất lãnh đạo và thích tuân lệnh hơn là ra lệnh, giáo sư Weber nói với Guardian. Ông cho biết, “Đảng Quốc xã đáng lẽ sẽ bị Đảng Xã hội Đức ‘nuốt chửng’ và biến mất”.

Nhưng thực tế là Hitler gia nhập Đảng Quốc xã và trở thành lãnh đạo của đảng này vào năm 1921. Cùng năm đó, Đảng Xã hội Đức bị giải thể.

Bằng chứng của giáo sư Weber được đưa ra dựa trên ghi chép của Hans Georg Grassinger, Chủ tịch sáng lập của Đảng Xã hội Đức. Những tài liệu này được ông tìm thấy tại Viện Lịch sử Đương đại ở Munich.

Nghiên cứu của giáo sư Weber cũng sẽ xuất hiện trong cuốn sách sắp ra mắt mang tựa đề “Becoming Hitler: The Making of a Nazi”, do nhà xuất bản Đại học Oxford xuất bản vào tháng tới.

Sầm Hoa

