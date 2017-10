Hé lộ nguyên nhân vụ hàng chục con trâu bị cắt gân chân

Anh Hưng đau xót bên khu chuồng trâu dựng tạm. Ảnh: Đ.Tùy

“Hôm đó, tôi không ra nhanh thì có thể mất hết”

Những ngày qua, việc gia đình anh Đỗ Văn Hưng (SN 1978, trú tại thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương) bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn chặt đứt gân chân 9 con trâu (loại trâu non) của gia đình khiến người dân nơi đây hoảng sợ, lo lắng và căm phẫn. Nhớ lại sự việc, vợ chồng anh Hưng không cầm được nước mắt khi toàn bộ cơ nghiệp của gia đình bỗng dưng bị mất trắng và đứng trước nguy cơ nợ nần.

Anh Hưng kể, trong ngày xảy ra sự việc, anh vẫn dắt trâu ra đồng và không thấy có điều gì bất thường. Đến khoảng 18h30 ngày 24/10, anh lùa tất cả trâu vào lều dựng bên bờ ruộng khu đồng Triều Hái rồi về ăn cơm cùng gia đình. Khoảng hơn 30 phút sau, anh đến khu vực trâu để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện đàn trâu của gia đình chạy khắp nơi, con nào cũng hoản loạn và nhiều con trâu bị chảy máu, có những con chân bị cắt mất gân từ khuỷu chân xuống không thể đứng lên được.

Anh Hưng nghẹn ngào: “Họ thật tàn nhẫn khi hãm hại cả đàn trâu đang lớn của tôi. Đây là họ cố ý để phá hoại kinh tế, có chuẩn bị từ trước. Kẻ xấu đã theo dõi và nắm được quy luật sinh hoạt gia đình thì mới thực hiện hành vi nhanh đến như vậy. Chỉ trong vòng 30 phút, hơn một nửa số trâu trong chuồng bị chặt đứt gân chân, máu chảy khắp nơi, có những con trâu bị thương, con lớn nhất nặng hơn 3 tạ, con nhỏ nhất hơn 1 tạ. Những con trâu non khụy xuống, không thể đứng lên được, phải dùng cáng để khiêng, trông rất tội. Không biết kẻ xấu nào đã nhẫn tâm hãm hại đàn trâu của gia đình như thế? Hôm đó, nếu tôi không ra nhanh thì có thể mất hết”.

Sau khi biết kẻ xấu chặt đứt gân chân trâu, anh Hưng kiểm tra thì phát hiện 9/17 con trâu bị thương. Lúc này, gia đình anh nhờ hàng xóm, họ hàng thân quen bán vội 8 con. Hiện còn một con bị nhẹ hơn, gia đình đang cố gắng, cầm cự, chăm sóc với mong muốn có thể vớt vát lại phần nào. Do trâu bị thương nên bán bị lỗ gần 2/3 so với số tiền vốn và gia đình anh đang đứng trước nguy cơ lâm cảnh nợ nần.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Ứng Hòe thừa nhận có việc đàn trâu của gia đình anh Hưng bị đối tượng xấu chặt gân chân. Do sự việc vượt quá thẩm quyền nên Công an xã Ứng Hòe đã báo Công an huyện Ninh Giang về giải quyết. Đến ngày hôm sau, gia đình anh Hưng đã bán 8/9 con trâu bị thương với giá 30 triệu đồng.

Mong tìm ra kẻ thủ ác

Sau 4 ngày xảy ra sự việc, đến lúc này vợ chồng anh Hưng vẫn không tin gia đình mình đã mất một khoản tiền lớn hàng trăm triệu đồng do bị kẻ xấu hãm hại. Trong câu chuyện với PV, vợ chồng anh nghẹn ngào trước nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Theo lời kể, cách đây 3 năm gia đình anh Hưng nhận đấu thầu gần 2 mẫu đồng trũng thuộc khu Triều Hái của xã để thả cá và chăn nuôi. Nửa tháng trước, gia đình vay 180 triệu đồng mua được đàn trâu 17 con từ Thanh Hóa về nuôi. Bao nhiêu vốn liếng, gia tài đều đổ dồn vào đàn trâu với mong ước những con trâu sẽ lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống gia đình sẽ đỡ chật vật hơn.

Khi đưa được đàn trâu về quê, anh dựng tạm khu chuồng tại cánh đồng Triều Hái, đồng thời cũng dựng căn lều nhỏ để qua lại chăm nom. Từ ngày đưa đàn trâu về nuôi đến nay, con nào cũng khỏe mạnh, không bệnh tật khiến gia đình anh vui mừng. Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, vợ anh Hưng) tâm sự: “Gia đình chúng tôi cố gắng dành dụm, vay mượn đầu tư vào đàn trâu để sau này còn lấy vốn cho con, lấy tiền trang trải nuôi các con ăn học mà không hiểu có kẻ xấu nào lại nỡ hại chúng tôi như vậy. Bây giờ hết vốn mà không còn tiền trả nợ mọi người”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 ngày, gia đình anh có xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với một người làm nghề chăn nuôi gia súc cùng thôn vì người này đã nhặt trứng vịt của nhà anh ngoài đồng. Sau đó, người này có phản ứng và thách thức.

Anh Hưng cho biết: “Từ hôm đó đến nay, gia đình tôi mất ăn mất ngủ lúc nào cũng phải có người trông trâu không rời mắt vì sợ lại bị kẻ xấu xuống hại. Bây giờ tôi chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ trả lại sự công bằng cho gia đình tôi và bắt kẻ xấu phải bị trừng trị theo quy định của pháp luật cũng như bồi thường thiệt hại cho gia đình”.

Chị Nhung chia sẻ: “Tôi cho rằng, kẻ xấu đã thuê người chuyên nghiệp để hãm hại đàn trâu. Bởi lẽ, những vết cắt gân chân rất sắc, gọn khiến trâu không thể gượng dậy được. Sau khi đối tượng thực hiện xong hành vi, cả đàn trâu hoảng loạn mới phá chuồng chạy ra ngoài. Một số con phá được chuồng để chạy ra ngoài thì lành lặn và đối tượng không đuổi theo vì sợ bị phát hiện”.

Đức Tùy

