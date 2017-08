Heo con từng được cứu trong đám cháy nay bị làm thịt xúc xích tặng các nhân viên cứu hỏa

Các nhân viên cứu hỏa đã đưa hình những miếng xúc xích lên mạng tại Pewsey, Anh.



PEWSEY, Anh – Một hành động cảm ơn đang gây bất bình trên mạng xã hội và trên làn sóng truyền thông tại Anh quốc.



Các nhân viên cứu hỏa tại một thị xã ở miền quê đã nhận được sự tạ ơn bất thường trong tuần này. Đó là những khúc xúc xích được biến chế từ những con heo con mà họ đã cứu thoát trong một vụ hỏa hoạn tại trại nuôi heo trước đây



Các nhân viên Trạm Cứu Hỏa Pewsey đăng hình trên Facebook và cho biết: “Đúng sáu tháng và một ngày trước đây, từ khi các nhân viên cứu hỏa cứu 18 con heo con thoát khỏi một đám cháy. Chúng tôi đã nếm thử thành quả của công việc khó nhọc của chúng tôi từ đêm đó trong tháng Hai. Đa tạ bà Rachel Rivers vì bà chở những thức ăn đó tới cho chúng tôi nếm thử. Trạm cứu hỏa Pewsey chúng tôi xin giới thiệu món này đến các bạn. Nếu có ai follow chúng tôi trên trang này mà đang nghĩ tới việc có một bữa thịt nướng vào ngày nghỉ cuối tuần, thì hãy dùng loại xúc xích này, ngon tuyệt.”



Trong khi món quà này đã gây sửng số cho nhiều người, bà Rivers nói rằng những con heo ấy đã được nuôi chu đáo, có một cuộc sống tốt đẹp ở nông trại, trước khi bị làm thịt.



Bà nói với đài BBC, “Tôi đã cho những con vật đó một cuộc sống tốt nhất mà tôi có thể đem lại, cho đến khi chúng tới lò mổ và đi vào chuỗi thực phẩm. Tôi cảm thấy buồn ở đoạn chót này. Nhưng đem chúng tới cho các nhân viên cứu hỏa là một cách thức tốt để nói lời cảm ơn.”



Trong khi đó, nhóm bảo vệ động vật People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) gọi là hành động của bà Rivers rất “khó chấp nhận.”



Bà Mimi Bekhechi thuộc nhóm PETA nói, “Những con heo tội nghiệp này không khá hơn khi thoát khỏi lửa, để rồi bị được đưa vào lò nướng cách sáu tháng sau đó, sau khi trải qua kinh nghiệm khủng khiếp ở lò mổ. Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhân viên cứu hỏa đã cứu một đứa bé hoặc một con chó con? Heo cũng cảm thấy sợ hãi và đau đớn giống như trẻ con hoặc chó con thôi.”



Sau khi nghe những than phiền từ dư luận, trạm cứu hỏa Pewsey đã xóa mục đăng trên Facebook nói về xúc xích, và ngỏ lời xin lỗi. “Liên quan tới mục đăng mới đây trên trang này. Chúng tôi công nhận rằng điều này đã gây ra xúc phạm cho một số người. Chúng tôi xin lỗi vì chuyện này, và do đó đã xóa mục đăng.”