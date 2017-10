Hết ý! Ba anh Việt đã sống lậu ở Úc, còn buôn ma túy nữa chứ

Đường Glebe Road ở Adamstown, nơi ba thanh niên Việt bị bắt với cần sa. (Google Maps)





NEWCASTLE - Theo hồ sơ tòa án cho biết, ba người đàn ông đã bị buộc tội sau khi cảnh sát khám phá họ có hơn 18 ký cần sa trong một chiếc xe mà họ có mặt. Cả ba người này đều là công dân Việt Nam sống ở nước Úc bất hợp pháp.



Theo tin của nhật báo Newcatle Herald, Hoàng Anh và Nguyễn Nam Hoài, cả hai đều 22 tuổi, và Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi, phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Newcastle vào ngày thứ Ba, 24 tháng 10, 2017. Họ bị cảnh sát bắt vào tối thứ Hai trước đó.



Cả ba người này đều không xin được đóng tiền thế chân để tại ngoại (có lẽ vì không có tiền), và nếu họ có muốn đóng thì cũng không được, vì tòa đã từ chối cho họ đóng tiền thế chân với lý do ba người rất dễ trốn đi mất.



Theo hồ sơ tòa án, Anh và Hoài đã liệt kê đường Teralba, Adamstown, là địa chỉ nhà của họ, trong khi đó Cường được liệt kê là đang sống ở đường Beaumont Street, Hamilton. Hai địa chỉ này đều nằm trong vùng phụ cận của Newcastle, một thành phố nằm ven biển ở tiểu bang New South Wales, miền đông nước Úc, về phía bắc của thành phố Sydney.



Trong số ba người này, mỗi người bị buộc tội sở hữu một loại thuốc bị cấm, và cung cấp một loại thuốc bị cấm, sau khi cảnh sát tìm thấy 18.8 ký cần sa trong chiếc xe mà họ đang đi, trong một lần dừng lại trên đường Glebe Road, Adamstown, vào lúc khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Hai.



Các tài liệu quyết định tiền thế chân lưu ý rằng cả ba người này đều sống tại Úc một cách bất hợp pháp, và “cần bị giam giữ vì lý do di trú.”



Quyết định về tiền thế chân cho Cường nêu ra rằng anh ta có “nguy cơ đào tẩu mức rất cao.”

Họ sẽ phải ra tòa một lần nữa, qua phương tiện truyền hình từ nhà giam đến tòa án, vào ngày 16 tháng 11.