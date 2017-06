Hết ý! Công viên tổ chức nhảy khêu gợi phục vụ... trẻ em

SÀI GÒN - Để phục vụ đông đảo khán giả đến Công Viên Nước Đầm Sen, công viên này đã ký hợp đồng với một nhóm vũ công múa và biểu diễn những động tác khêu gợi, gợi dục cảm ngay trước mặt hàng trăm em bé.

Ngày thứ Ba, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm nữ mặc bikini nhảy nhót trên một sân khấu nước, xung quanh rất nhiều khán giả đủ độ tuổi, trong đó có gần cả trăm em nhỏ.

Các cô gái mặc bikini uốn éo những động tác khêu gợi, được nhiều người lớn (các ông) đứng reo hò nhảy theo. Chiều thứ Ba, Nguyễn Minh Thảo, trưởng phòng Kinh Doanh Công Viên Nước Đầm Sen, cho biết, “Chương trình này có tên là Vũ Điệu Dưới Nước. Khi các vũ công nhảy sẽ cho khán giả vào giao lưu, nhảy luôn theo điệu nước. Chương trình diễn ra trong khoảng 30 phút bắt đầu từ giờ trưa ngày Chủ Nhật vừa qua, tại nơi phun nước đối diện với cổng mua vé. Sau khi kết thúc chương trình chúng tôi nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh nên chúng tôi đã cho dừng ngay hoạt động này vì rất phản cảm, không phù hợp với trẻ em.”

Nhiều công nhân bỏ ăn trưa vì cơm có dòi

BẠC LIÊU - Nhiều công nhân may của công ty Pinetree của Nam Hàn Quốc ở ấp Trà Ban 1, đã quyết định không ăn cơm trưa vì phát hiện dòi bò trong thức ăn vào ngày thứ Hai. Sự việc bắt đầu khoảng 11 giờ trưa. Trong lúc ăn cơm công nhân thấy trong ít nhất ba khay cơm có dòi bò lúc nhúc. Hàng trăm công nhân sau đó đã không ăn cơm và rời công ty.

Chiều cùng ngày, công ty Pinetree dán thông báo xin lỗi công khai đến toàn thể công nhân. Pinetree cũng cho phép công nhân nào về sớm nửa buổi trong ngày thứ Hai sẽ được tính công đến 4 giờ chiều. Pinetree cho biết, "Những công nhân ở lại tiếp tục làm việc sẽ được công ty hỗ trợ cộng thêm hai ngày công, 100%.”



Dắt xe bể lốp đi dưới trời nóng, một người chết

HẢI DƯƠNG - Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ trưa thứ Ba. Nạn nhân là ông Vũ Hồng Hân, 62 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Một quan chức tại thị xã cho biết, "Khi đó thời tiết oi nóng, mặt đường quốc lộ 5 nóng đến trên 50 độ C (hơn 120 độ F) nên nhiều khả năng ông ấy bị say nắng, kết hợp với căn bệnh tim trong người, đã dẫn tới đột quỵ.”

Ông Hân đã dắt chiếc xe máy bị xịt lốp. Di chuyển được một đoạn thì ông bất ngờ bị choáng và lịm đi, đến khi người dân trong khu vực phát giác thì ông Hân đã chết.

Sáng cùng ngày, ông Hân đi xe máy từ nhà ở Quảng Ninh sang huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để lấy vịt về bán. Trước khi ông đi, gia đình đã ngăn cản vì ông Hân đang bị bệnh tim, tuy nhiên ông vẫn cố đi.



Cãi nhau với mẹ, con tự bắn chết

HÀ GIANG - Chiều thứ Ba, công an mở cuộc điều tra về cái chết của Đăng Văn Dần, 34 tuổi, trú tại thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên. Trước đó, vào lúc 10g30 đêm thứ Hai, anh Dần và mẹ đã cãi vã kịch liệt. Trong lúc nóng giận, người thanh niên này đã lấy một khẩu súng tự chế tự bắn vào đầu mình. Nghe tiếng súng, người trong xóm đã chạy đến đưa anh Dần đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an huyện Vị Xuyên đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Họ thấy ở vùng đầu của nạn nhân có một vết thương do đạn từ khẩu súng tự chế gây nên, cạnh thi thể anh Dần là một khẩu súng tự chế.

Chém bạn vì từ chối nhậu

SÀI GÒN - Ngày thứ Ba, tòa tuyên phạt Trần Thiện Đức, 33 tuổi, quê Quảng Ngãi, 13 năm tù về tội cố ý giết người. Theo cáo trạng, Đức vào Sài Gòn làm công nhân, thuê phòng trọ ở cùng Trần Công Đình từ đầu tháng Tư, 2016. Sau vài ngày ở cùng nhau, Đình không chịu dọn dẹp nhà cửa dù Đức nhắc nhở nhiều lần nên hai bên xảy ra cãi nhau.

Tối 10 tháng 4, Đức mua bia về phòng trọ và rủ Đình cùng nhậu nhưng Đình không đồng ý nên Đức uống một mình. Vì có xích mích từ trước, cộng với việc Đình không chịu uống bia chung, Đức lấy ca nước nóng vừa đun sôi tạt vào vùng cổ và lưng của Đình, khiến Đình phải bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó, Đức lấy con dao chạy theo chém nhiều nhát vào người Đình gây thương tật cho nạn nhân 67%.



Tịch thu 32,000 viên ma túy tổng hợp

SƠN LA – Sáng sớm thứ Ba, tại Khu Vực Tiểu Khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu công an đã bắt giữ một người về tội mua bán ma túy. Tang vật đơn vị chức năng thu giữ tại chỗ là 32,000 viên ma túy tổng hợp. Sau đó công an Sơn La đã mở rộng cuộc điều tra, bắt thêm ba người khác liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Các đối tượng bị bắt là Phàng A Vư, tên gọi khác là Phàng A Vàng, 25 tuổi, Phàng A Thái, sinh 27 tuổi, Phàng A Phua, 21 tuổi, và Mùa A Chong, 28 tuổi. Cả ba đều thường trú tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua của một người khác mang về bán kiếm lời và đang trên đường mang đi bán thì bị bắt.



Phạt bà Campuchia buôn lậu 8 kg vàng

AN GIANG - Ngày thứ Ba, tòa án xét xử và tuyên phạt bị cáo Vuoch Hea, 60 tuổi, cư trú tại huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Cam Bốt hai năm ba tháng tù về tội buôn lậu hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, lúc 7 giờ sáng ngày 11/3, Hải Quan phát hiện bà Vuoch Hea điều khiển xe máy chạy từ hướng Cam Bốt qua Cửa Khẩu Quốc Tế Tịnh Biên vào Việt Nam nhưng không trình báo.

Qua kiểm tra, nhà chức trách tìm thấy trên xe máy của bà Vuoch Hea có một túi xách, bên trong có giấu 100 triệu Riel (gần $25,000 Mỹ kim), trong người bà này giấu 8 kg vàng trị giá $325,000.

Bà Vuoch Hea khai nhận mang số tiền Riel vào Việt Nam để đổi ra tiền Việt, đem trả nợ tiền mua bán hàng hóa cho các tiểu thương tại chợ Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, và chợ Châu Đốc, thành phố Châu Đốc. Bà tính chuyển 8 kg vàng vào Việt Nam bán lấy tiền mua vật liệu xây dựng để mang về Cam Bốt.