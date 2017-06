Hết ý! Thẩm phán Ấn Độ nói chim công đẻ con từ giọt nước mắt, nước tiểu bò cái ngăn ngừa lão hóa

Cựu thẩm phán Mahesh Chandra Sharma nói rằng said peacocks were mentioned in all Hindu texts as being celibate creatures.(HT Photo/ Sachin Saini)“Một con công là một kẻ sống độc thân suốt đời,” Thẩm Phán Mahesh Chandra Sharma, tại Tòa Thượng Thẩm Rajasthan ở miền tây Ấn Độ, tuyên bố hôm thứ Tư, 31 tháng 5, trước khi rời chức tại tòa án. Ông nói rằng loài công được nhắc tới trong tất cả Kinh Hindu đều cho thấy loài công không có sinh hoạt tình dục.Vào ngày cuối cùng giữ chức vụ thẩm phán ở thủ phủ tiểu bang Jaipur, ông Sharma tiếp tục tin rằng con công mái chỉ mang thai sau khi nuốt những giọt nước mắt của con công trống, và từ đó một con công trống hay mái được sinh ra đời.Ông Sharma đã nói những lời ấy sau khi đưa ra một phán quyết. Trong phán quyết ấy, ông đề nghị rằng bò cái, được coi là thánh thiêng bởi cộng đồng Đạo Hindu lớn nhất của Ấn Độ được tuyên bố là động vật quốc gia của Ấn Độ. Con công vốn là loài chim quốc gia của nước này.Trong bản phán quyết 139 trang để đáp lại một thỉnh nguyên thư nói rằng việc ngược đãi bò cái, trong những nơi trú ẩn của động vật địa phương, ông Sharma cũng đề nghị giam tù bất cứ người nào giết chết một con bò cái, vì ở bên trong con bò “có khoảng 330 triệu nam thần và nữ thần cư ngụ.”Ông Sharma là một thành viên của giai cấp Bà La Môn. Tầng lớp này thường tôn kính các phong tục Hindu.Ông thẩm phán tuyên bố rằng bò cái là con vật duy nhất hít vào và thở ra dưỡng khí, và “tự nó là một chẩn y viện” di động.Ông Sharma giải thích, “Sữa và bơ trong của bò cái có thể sánh với amrit (thức uống của chư thiên).” Ông nói thêm rằng nước đái bò cái có “những đặc tính kỳ diệu là tiêu diệt vi trùng và ngăn ngừa lão hóa.”Hàng triệu người đạo Hindu trên khắp Ấn Độ tin rằng nước tiểu của bò cái, trong những thứ thảo dược và mỹ phẩm của Ấn Độ, đều chữa được một loạt chứng bệnh, trong số đó có ung thư. Họ cũng tin rằng nước đái bò sẽ ngăn ngừa các nếp nhăn, và cũng là một thứ phân bón vì nó không chứa hóa chất.Những lời nhận xét của ông Sharma được đưa ra trong lúc có đợt gia tăng trên toàn cho việc bảo vệ bò cái, và luật cấm bán gia súc để giết mổ, đặc biệt trong những tỉnh được cai trị bởi Đảng Dân Chủ Bhartiya Janata theo Ấn Độ Giáo và chủ nghĩa dân tộc, của Thủ Tướng Modi.Trong khi đó, những lời ông thẩm phán nói về thói quen giao phối của loài công đã gây ra những phản ứng hoài nghi trên truyền thông xã hội.Bà Ruth Saldanha nói, “Những con công mái mang thai vì uống nước mắt của con công. Điều đó làm cho tôi muốn khóc. Tôi hy vọng tôi không mang thai.”Dheeraj Tiwari nói, “Chưa hề biết những con công trống có một cuộc sống hỗn độn như thế hay không.”Ông Sharma hiện đang dự định thực tập tại Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ ở New Delhi.