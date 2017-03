Hồ nước tự nhiên duy nhất tại O.C. đầy nước trở lại

LAGUNA BEACH – Hồ Barbara tại Laguna Beach, vẫn còn cạn trơ đáy vào vài tháng trước, nay đã tràn đầy trở lại nhờ các trận mưa vừa qua. Bà Barbara Norton, nhân viên quản lý công viên, đã chứng kiến sự thay đổi từ từ của hồ Barbara, và nói rằng hồ này hiện đang có mực nước cao nhất trong vòng 7 năm qua. Hồ Barbara cũng là hồ nước ngọt tự nhiên duy nhất tại vùng Orange County.Theo bà Norton, việc hồ cạn nước đã khiến các động vật trong vùng phải tìm nước uống ở những nơi nguy hiểm hơn, như hồ nước ở sân golf hoặc hồ bơi. Hệ thống camera giám sát tại hồ nước đã ghi nhận được sự hồi sinh của hệ sinh thái quanh hồ, với sự trở về của các loài cáo, chó coyote, và các đàn chim di cư.NEW YORK – Một cựu phóng viên, từng bị sa thải vì tội viết những câu chuyện không có thật, đã bị phát hiện là thủ phạm của ít nhất 8 vụ đe dọa đánh bom tại các trung tâm Do Thái trên toàn Hoa Kỳ, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Động cơ gây án của kẻ này được cho là để phỉ báng người bạn gái cũ. Nghi can Juan Thompson, 31 tuổi, bị bắt tại St. Louis, New York, và đã ra tòa vào thứ Sáu với tối quấy rối trên mạng Internet.Cảnh sát liên bang đang điều tra 122 lời đe dọa đánh bom tại gần 100 trung tâm cộng đồng Do Thái, các trường học, trung tâm giữ trẻ, và nhiều cơ sở Do Thái khác, tại hơn 30 tiểu bang, bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Nghi can Thompson được cho là đã thực hiện ít nhất 8 vụ đe dọa, bắt đầu vào ngày 28 tháng 1. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của những vụ đe dọa còn lại.Thompson cũng bị thẩm vấn về vụ phá hoại 154 bia mộ tại một nghĩa trang Do Thái, xảy ra vào tháng trước tại Missouri, nhưng cảnh sát vẫn chưa cho biết, Thompson có phải là nghi can của vụ này hay không. Thompson, một người da đen, đã dùng tên bạn gái cũ của anh ta để gởi đi những lời đe dọa, nhằm khiến cảnh sát tưởng rằng cô này có tội. Hiện chưa rõ vì sao Thomspson lại nhắm vào các cơ sở Do Thái.

Kẻ sát hại mẹ ruột bị phán quyết có tội

SANTA ANA – Một người đàn ông 32 tuổi, sống tại Santa Maria, đã bị kết tội giết người mức độ vào hôm thứ Sáu, vì đã sát hại mẹ ruột và vất xác nạn nhân tại La Habra. Bồi thẩm đoàn của Tòa Thượng Thẩm Orange County đã tranh luận 2 ngày, trước khi quyết định bị cáo Gabriel Espinoza có tội trong cái chết của mẹ hắn ta là bà Emma Espinoza, 58tuổi. Thi thể của bà được tìm thấy khi bị lá cây che phủ, tại La Habra vào ngày 21 tháng 7, 2014.

Espinoza sẽ bị tuyên án vào ngày 2 tháng 6, và đối mặt với hình phạt tối đa là 25 tù giam hoặc chung thân. Công tố viên cáo buộc Espinoza giết mẹ để chiếm đoạt số tiền để dành của bà, và để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ, với tổng trị giá là $429,000 Mỹ kim. Nạn nhân được xác định là chết vì ngạt thở, vì “bị vật nặng đè lên ngực.” Sau khi giết người, Espinoza đặt thi thể mẹ trong chiếc Acura mới mua của bà, sau đó lái đến La Hambra và vất xác nạn nhân phía sau một nhà đậu xe, gần một chung cư nơi hắn từng ở.

Không khí ô nhiễm từ Châu Á lan sang Mỹ

Không khí ô nhiễm từ Trung Quốc, Ấn Độ, và một số nước châu Á khác, đã trôi nổi băng qua Thái Bình Dương trong suốt 25 năm qua, làm tăng nồng độ khói bụi tại vùng bờ tây Hoa Kỳ, theo nghiên cứu mới của cơ quan Đại dương và Khí quyển NOAA. Khói mù, còn được gọi là lớp ozone trên mặt đất, rất có hại cho sức khỏe vì có thể gây ra bệnh suyễn và khó thở. Đồng thời, khói mù cũng có hại cho nhiều loại cây xanh và hoa màu.

Lớp ozone mặt đất này khác biệt hoàn toàn với lớp ozone có lợi trên thượng tầng khí quyển, vốn có tác dụng bảo vệ Trái Đất khỏi tia cực tím. Các nhà khoa học đo đạc nồng độ ozone mặt đất liên tục trong 25 năm qua, tại 16 công viên quốc gia tại miền tây Hoa Kỳ, bao gồm cả những nơi nổi tiếng như Yellowstone, Yosemite, và Grand Canyon. Việc đo đạc được thực hiện vào mùa xuân, khi gió đem không khí ô nhiễm từ Châu Á băng qua Thái Bình Dương đến Hoa Kỳ. Vào mùa hè, khi gió từ châu Á giảm bớt, nồng độ ozone mặt đất tại các công viên quốc gia vẫn cao hơn mức bình thường.

Cho tới nay, không khí ô nhiễm từ châu Á là nguyên nhân lớn nhất cho nạn khói mù tại Bờ Tây. Các nguyên nhân khác còn lại bao gồm cháy rừng, khí thải methane từ các đàn gia súc, và khói xe. Từ năm 1992 đến nay, lượng khí thải tại châu Á đã tăng gấp 3. Trong khi đó, nồng độ khói bụi tại Bờ Tây cũng tăng đều mỗi năm, dù Hoa Kỳ đã nỗ lực giảm 50% lượng khí thải gây ô nhiễm.

Phát hiện loài sứa lạ ở Thái Bình Dương

WASHINGTON DC - Cơ quan Đại dương và Khí quyển NOAA của Hoa Kỳ vừa phát hiện một con sứa phát sáng, có hình dạng như đĩa bay, tại độ sâu 3,000 mét dưới đáy Thái Bình Dương, gần Samoa, Hoa Kỳ. Con sứa được ghi hình bởi tàu ngầm điều khiển từ xa (ROV) vào tháng 2, 2017, khi NOAA thực hiện chuyến khảo sát tại khu vực Samoa. Các nhà khoa học ban đầu cho rằng, đây là loài sứa Benthocodon hyalinus.

Tuy nhiên, ông Allen Collins, nhà động vật học tại Phòng thí nghiệm Phân loại Quốc gia (NOAA), cho biết việc nhận dạng sinh vật này có thể không chính xác, do thiếu các bằng chứng di truyền học. Con sứa nhiều khả năng thuộc về một loài mới. "Để nhận dạng, mẫu vật phải được quan sát dưới kính hiển vi và kiểm tra gene di truyền", ông Collins nói.