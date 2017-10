Hồ Quang Hiếu: ‘Nhìn Bảo Anh khóc tôi rất đau lòng’

Khi xem video bạn gái cũ khóc nói về lý do cả hai chia tay, nam ca sĩ cảm thấy rất đau lòng.

Xuất hiện trong một đêm tiệc tại Hà Nội vào tối 21/10, Hồ Quang Hiếu nhận được nhiều quan tâm của báo chí về chuyện chia tay Bảo Anh. Anh không từ chối mà khá cởi mở trả lời những thắc mắc của phóng viên. Nam ca sĩ cho biết, mặc dù rất buồn vì tình yêu tan vỡ nhưng cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường.

Nói về lý do sau 3 tháng chia tay mới công bố thông tin, Hồ Quang Hiếu giải thích: “Chúng tôi muốn có thời gian để nhìn nhận lại. Tuy nhiên, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa nên cả hai đã giải thoát cho nhau. Tôi không hỏi ý kiến của Bảo Anh trước khi viết chuyện đó trên trang cá nhân”. Nam ca sĩ khẳng định, anh và Bảo Anh quyết định chấm dứt không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba. Lý do khiến cả hai xa nhau là vì không còn có chung quan điểm và chí hướng trong cuộc sống. Hai người đều là nghệ sĩ, rất bận rộn với những chuyến biểu diễn nên thời gian và khoảng cách cũng khiến cho cả hai thêm xa cách. Với nam ca sĩ, thời điểm này rất khó khăn bởi anh vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm đẹp về Bảo Anh: “Nếu nói không còn yêu Bảo Anh thì không đúng. Nhưng thôi, cái gì đã qua thì cứ cho qua”.

Cách đây ít ngày, khi Bảo Anh trả lời một tờ báo về chuyện tình cảm với Hồ Quang Hiếu, cô đã khóc nghẹn ngào. Giọng ca Con bướm xuân đã xem đoạn video bạn gái cũ rơi nước mắt: “Nhìn Bảo Anh khóc, tôi rất đau lòng”. Anh cũng thừa nhận, cả hai thi thoảng vẫn liên lạc với nhau. “Khi cảm thấy trong lòng mình muốn thì tôi nhắn tin hỏi thăm ‘Em ổn không?’. Trước đây, mỗi lần chia tay, tôi không bao giờ nói chuyện lại với người cũ, nhưng riêng Bảo Anh thì có. Cô ấy là mối tình sâu đậm thứ ba của tôi”.

Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thuở còn hẹn hò.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ, trong chuyện đổ vỡ, hai người đều có những điều sai sót nhưng với tư cách của một người đàn ông, anh sẽ nhận hết lỗi về mình. Khi anh công bố thông tin chia tay, mẹ Bảo Anh đã nhắn tin và nói rằng, bà rất buồn khi đọc những dòng chữ anh viết trên Facebook. Tuy nhiên, bà cũng gửi lời chúc Hồ Quang Hiếu sẽ tìm được người nào đó mang đến hạnh phúc cho anh.

Hơn 2 năm gắn bó bên nhau, Hồ Quang Hiếu thổ lộ, anh và bạn gái cũ đã cố gắng đồng điệu, hoà hợp với nhau về sở thích, suy nghĩ. Anh kể, Bảo Anh có thể lái xe vài chục cây số để ăn một món mình thích, trong khi anh lại không quá quan tâm đến chuyện này. Nhờ bạn gái cũ, anh đã kỹ tính hơn trong việc ăn uống và muốn được ăn những đồ ngon.

Trước khả năng cả hai tái hợp bởi vẫn còn tình cảm, Hồ Quang Hiếu cho biết: “Bạn bè đều nói, nếu còn yêu thì nên quay về bên nhau vì rất khó để tìm thấy người phù hợp. Nhưng hiện tại, chúng tôi còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết được. Tôi cũng không biết trước tương lai. Giả sử cả hai có quay lại vì còn tình cảm nhưng nếu không thay đổi những lỗi lầm cũ thì càng làm mất thời gian của nhau”.

Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh lộ bằng chứng hẹn hò vào đầu năm 2016 khi thường xuyên cùng check in tại một số địa danh du lịch ở nước ngoài. Tháng 10/2016, cả hai mới thừa nhận mối quan hệ. Suốt hai năm mặn nồng, đôi tình nhân luôn thể hiện sự quan tâm dành cho nhau trong mỗi lần xuất hiện tại các event giải trí. Tuy nhiên, hôm 7/10 vừa qua, Hồ Quang Hiếu đã công khai thông tin anh và Bảo Anh không còn là người yêu của nhau. Bảo Anh sau đó cũng chia sẻ, cô và giọng ca Con bướm xuân đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn trước khi chia tay. Cô khóc khi tiết lộ lý do mối tình tan vỡ là do “Sai ở cách yêu. Bởi vì mình không có cho người kia thấy được mình là người quan trọng trong cuộc đời của người ta”.