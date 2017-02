Hoa Kỳ sẽ sớm tìm nhà thầu xây tường biên giới tại Mexico

Một phần bức tường biên giới hiện nay.

WASHINGTON DC – Cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết, vào khoảng giữa tháng 4, cơ quan này sẽ ký hợp đồng xây tường biên giới với Mexico, theo đề nghị của Tổng Thống Donald Trump. Thông báo này cho thấy tổng thống đang quyết tâm theo đuổi kế hoạch xây “trường thành” dọc theo 2,000 dặm biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico.



Viên chức Quan Thuế cho biết, cơ quan này sẽ bắt đầu mời đấu thầu vào khoảng ngày 6 tháng 3, và các công ty cần nộp “bản giới thiệu ý tưởng” để thiết kế và xây dựng các mẫu thử vào hạn chót là ngày 10 tháng 3. Danh sách các nhà thầu sẽ được rút gọn vào ngày 20 tháng 3, và các công ty được chọn vào vòng cuối cùng sẽ báo chi phí ước tính vào ngày 24 tháng 3. Cũng vào hôm thứ Sáu, Tổng Thống Trump đã lên tiếng trong một hội nghị, nói rằng việc xây dựng sẽ khởi sự “rất sớm so với lịch trình.”



Cơ quan Quan Thuế không cho biết về việc bức tường sẽ được xây ở đâu trước tiên và dài bao nhiêu. Bộ Trưởng Nội An John Kelly cũng đang cân nhắc ý kiến từ nhiều người, trong chuyến đi thăm vùng biên giới tại các tiểu bang California, Arizona, và Texas.



Hiện chưa rõ Quốc Hội khi nào sẽ cung cấp ngân sách cho dự án này vào bao nhiêu. Phòng Kế Toán Chính Phủ ước tính, chi phí trung bình sẽ là $6.5 triệu Mỹ kim cho 1 dặm hàng rào để ngăn người đi bộ, và $1.8 triệu Mỹ kim cho 1 dặm hàng rào cản xe hơi. Hoa Kỳ hiện đang có 354 dặm hàng rào ngăn người đi bộ, và 300 dặm rào cản xe hơi, hầu hết đều được xây dựng trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng Thống George W. Bush.

Các nhà lãnh đạo Cộng Hòa tại Quốc Hội từng nói rằng, dự án xây tường biên giới của ông Trump sẽ tốn từ $12 đến $15 tỷ Mỹ kim. Tổng Thống Trump ước tính con số này là $12 tỷ Mỹ kim.



Một số hãng xây dựng, nhiều khả năng sẽ tham gia đấu thầu xây dựng tường biên giới, bao gồm các hãng Granite Construction, Vulcan Materials Co., và Martin Marrieta Materials.