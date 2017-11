Hoa Kỳ và Nhật tập trận chung

WASHINGTON DC - Vào thứ Năm, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận Hải quân chung, trong hành động phô diễn lực lượng nhắm vào Bắc Hàn. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 10 ngày, với sự tham gia của 14,000 binh sĩ Hoa Kỳ, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, các khu trục hạm hỏa tiễn USS Stethem, USS Chafee, và USS Mustin, cùng nhiều chiến hạm khác. Cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển xung quanh Okinawa, miền nam nước Nhật.

Bắc Hàn lâu nay vẫn gọi các cuộc tập trận của Hoa Kỳ và đồng minh là hành động diễn tập cho một cuộc xâm lược, và đôi khi cũng đáp trả bằng một đợt tập trận của riêng nước này. Hải quân Hoa Kỳ cho biết, cuộc tập trận thường niên lần này là nhằm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự giao tiếp qua lại giữa lực lượng Hoa Kỳ và Nhật, thông qua các đợt huấn luyện trên biển và trên không. Sự kiện này diễn ra sau khi 3 hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, bao gồm cả chiếc USS Ronald Reagan, thực hiện một đợt tập trận hiếm hoi trên vùng tây Thái Bình Dương vào cuối tuần qua, với sự tham gia lần lượt của Hải quân Nhật và Nam Hàn.

Các cuộc tập trận đã ngay lập tức bị chỉ trích bởi Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc Ja Song Nam. Trong thư gởi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, ông Ja nói rằng tình hình hiện nay tại bán đảo Triều Tiên đang trở nên tồi tệ chưa từng thấy, và Bắc Hàn không thể đoán trước khi nào chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra. Trong khi đó, vào thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump khẳng định thế giới sẽ tăng áp lực tối đa với Bắc Hàn, và Bình Nhưỡng không thể tiếp tục tống tiền thế giới bằng vũ khí hạt nhân.



Vé Powerball trúng gần $1 triệu bán tại Huntington Beach

Sau phiên xổ số tối thứ Tư, nhà chức trách cho biết, một vé Powerball trúng 5 số, nhưng trật số Powerball, đã được bán tại một ngôi chợ ở Huntington Beach, và đã trúng giải thưởng $945,906 Mỹ kim. Một tấm vé số "Match 5 Winners Power Play" khác cũng được bán tại tiểu bang North Carolina và trúng $2 triệu Mỹ kim.

Không có vé số nào trúng đủ 6 số, và giải độc đắc cho phiên xổ số thứ Bảy dự kiến sẽ tăng lên $119 triệu Mỹ kim. Xác suất trúng cả 5 số của giải Powerball là 1 trên 293 triệu. Vé Powerball được bán tại 44 tiểu bang, District of Columbia, Puerto Rico, và quần đảo U.S. Virgin Island.

Mỹ đề phòng tấn công điện toán từ Bắc Hàn

WASHINGTON DC - Bộ Nội An và Cơ quan điều tra liên bang FBI vừa đưa ra khuyến cáo về hai chương trình độc hại (malware), được khẳng định là do Bắc Hàn tung ra, nhắm tới chính phủ Hoa Kỳ và các công ty trong lĩnh vực hàng không, tài chính, viễn thông và truyền thông. Một trong số đó là Fallchill, có vẻ đã được khai thác từ năm 2016, cho phép hacker kiểm soát từ xa các máy điện toán bị nhiễm malware. Chương trình này lây lan qua các file chia sẻ, hay khi người dùng vô tình vào xem các trang web chứa malware. Chương trình này sử dụng nhiều lớp che giấu, khiến khó lần ra nguồn gốc phát tán.

Malware thứ hai là Volgmer, lây nhiễm qua kỹ thuật gọi là fishing, tức người dùng nhận được email có vẻ như đến từ người quen (bạn bè, đồng nghiệp...) kèm một đường link chứa virus. Volgmer bắt đầu hoạt động từ năm 2013. DHS và FBI xác định được hàng chục địa chỉ IP ở vài nước khác nhau và tin rằng các cuộc tấn công bằng Volgmer đã được thực hiện theo lộ trình được tính toán. Số địa chỉ IP nhiều nhất nằm ở Ấn Độ, chiếm 25%, tiếp đến là Iran và Pakistan.

Trong khi đó, Bắc Hàn nhiều lần tuyên bố họ không dính dáng gì tới bất cứ cuộc tấn công mạng mang tính quốc tế nào. Bình Nhưỡng thường xuyên bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan tới các vụ tấn công diễn ra vài năm qua, thông qua nhóm hacker Lazarus và Guardians of Peace, trong đó có vụ lấy trộm $81 triệu Mỹ kim từ ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016, và vụ tấn công Sony khiến mạng điện toán của hãng này tê liệt trong nhiều tuần vào năm 2014. Lazarus cũng bị cho là thực hiện chiến dịch tấn công lâu nay nhằm vào các tổ chức ở Nam Hàn. Giữa năm 2017, một số chuyên gia cho rằng, có những dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn có liên quan đến chương trình tống tiền toàn cầu WannaCry.

Space X hoãn phóng thiết bị bí mật của chính phủ

FLORIDA - Hãng Space X hôm thứ Năm đã thông báo hoãn phóng thiết bị bí mật của chính phủ vào không gian, do cần kiểm tra lại các số liệu về khoang chứa hàng. Space X cho biết, hãng vẫn hy vọng có thể đưa thiết bị vào không gian vào chiều tối thứ Sáu, tuy nhiên, sự kiện này sẽ tùy thuộc vào quá trình kiểm tra các dữ liệu thử nghiệm. Chuyến hàng lần này của Space X là một thiết bị bí mật nhất từ trước đến nay - một vệ tinh chính phủ, được chế tạo bởi nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman. Nhiệm vụ hoạt động của vệ tinh, được đặt tên là Zuma, không được tiết lộ.

Tất cả những điều được công bố hiện nay là Zuma sẽ được đưa vào tầng thấp của quỹ đạo quanh Trái Đất, bằng một hỏa tiễn Falcon 9, phóng lên từ Cape Canaveral, Florida. Hiện không ai biết Zuma thuộc sở hữu của cơ quan nào trong chính phủ. Zuma là một trong số ít những dự án được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Trước đây, SpaceX từng thực hiện 2 nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng cả hai lần hãng đều công khai những thông tin cơ bản.

Sau khi phóng Zuma, SpaceX dự định sẽ thu hồi tầng 1 của hỏa tiễn Falcon 9, như một phần của nỗ lực tái sử dụng các thiết bị hàng không của hãng. Đến nay, Space X đã thực hiện thành công 19 lần thu hồi tầng 1 của hỏa tiễn.