Hòa Lan cấm máy bay của Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

ROTTERDAM – Chính phủ Hòa Lan hôm thứ Bảy đã tuyên bố cấm máy bay của Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh xuống thành phố Rotterdam, do những tranh cãi giữa hai nước về một cuộc tuần hành. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức đã lên tiếng phản đối quyết định của Hòa Lan, và chỉ trích đối tác cùng trong khối NATO bằng những từ ngữ nặng lời.



Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu hôm thứ Bảy định bay tới thành phố Rotterdam, để tham dự một cuộc tuần hành của người Thổ Nhĩ Kỳ tại Hòa Lan, nhằm kêu gọi ủng hộ một cuộc trung cầu dân ý sắp tới để trao thêm quyền lực cho Tổng Thống Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, cuộc tuần hành đã bị cấm vì các lý do an ninh, và chuyến bay của Ngoại Trưởng sau đó cũng bị cấm hạ cánh.



Giận dữ trước quyết định này, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gọi người Hòa Lan là “tàn dư của Phát xít.”



“Các ông có thể cấm máy bay ngoại trưởng của chúng tôi, nhưng kể từ nay hãy xem các chuyến bay của các người hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào,” ông Erdogan cảnh cáo. “Họ không biết các nghi thức ngoại giao và chính trị. Họ là các tàn dư của Phát xít. Họ là những người phân biệt chủng tộc,” ông Erdogan nói thêm.

Đáp lại, Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte gọi những lời của ông Erdogan là những “bình luận điên rồ.”



Tổng Thống Erdogan muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc tăng thêm quyền lực vào ngày 16 tháng 4 tới, và ông đang kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sống ở nước ngoài, chủ yếu là Châu Âu.

Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia châu Âu đã leo thang trong những ngày gần đây. Áo, Đức và Thụy Sỹ trước đó cũng đã cấm các cuộc tuần hành của người gốc Thổ, trong đó các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tham gia và phát biểu.



Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu đã tệ đi kể từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều quốc gia châu Âu đã tỏ ra bất bình đối với cách thức đối phó của Tổng Thống Erdogan trong cuộc đảo chính. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố, bà sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn căng thẳng chính trị Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng sang lãnh thổ Đức.