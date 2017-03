Hòa Nhạc Mùa Xuân 2017 của VAP sắp ra mắt khán giả quận Cam

Bài BĂNG HUYỀN

Những khán giả yêu thích nhạc thính phòng và hòa nhạc giao hưởng Tây Phương tại quận Cam sẽ có dịp thưởng thức chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2017 (Spring Concert 2017) của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 20167 sắp tới, tại rạp hát Rose Center Theater, một thính đường sang trọng, ấm cúng ở thành phố Westminster (địa chỉ 14140 All American Way, Westminster, CA 92683).





VAP Children Orchestra của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình diễn trong chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè 2016 (Hình cung cấp)





Đây là chương trình hòa nhạc tổ chức định kỳ trong năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, luôn đem đến cho người nghe một không gian nghệ thuật sáng tạo khơi gợi tình yêu nghệ thuật cho cả thanh thiếu niên và người lớn. Buổi biểu diễn bao gồm nhiều tiết mục mang tính nghệ thuật cao, chứa đựng sự nhiệt huyết và tình yêu nghệ thuật của Giáo Sư Lê Văn Khoa (chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ), Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng (Phó chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ), các nhạc sĩ trong dàn nhạc, các ca sĩ, nhạc sĩ khách mời, các tài năng nhỏ của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.





Ca sĩ Teresa Mai và Phạm Hà (Hình cung cấp)



Khán giả đến xem chương trình lần này sẽ được thưởng thức một số tác phẩm cổ điển và bán cổ điển Tây Phương được dàn dựng công phu, mỗi một nốt trầm bổng được gieo lên sẽ đem đến sự trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho người nghe. Khi là những âm thanh trong trẻo, réo rắt của những giai điệu vui tươi hoan hỉ, khi thì hào hùng qua những bản giao hưởng cổ điển.



Là dịp để khán giả thưởng thức tài nghệ của những nghệ sĩ hàng đầu, những tài năng trẻ tiềm năng trong cộng đồng, sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc và cái nhìn thân thiện hơn đối với âm nhạc hàn lâm vốn từ trước đến nay được mặc định là khó hiểu và không gần gũi với phần đông khán giả.

Những tiết mục đặc sắc sẽ có trong chương trình

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, giữ vai trò Music Director và nhạc trưởng của chương trình, giới thiệu:

“Càng ngày chúng tôi càng bị áp lực nhiều hơn, mỗi lần làm chương trình phải tạo thêm điều gì hấp dẫn, mới, lạ hơn vì khán giả đã ủng hộ mình và yêu thích các chương trình mình đã làm, phải làm sao để càng ngày họ càng yêu thích hơn và khán giả càng ngày càng đông hơn khi đến xem chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. Sau thành công của chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân năm ngoái (Spring Concert 2016) lần này chương trình sẽ tiếp tục vừa có phần hòa nhạc giao hưởng và có thêm tiếng hát của các ca sĩ. Các tiết mục được dàn dựng đa dạng, có đơn ca với ca sĩ Bích Vân sẽ hát 'Ave Maria,' của G. Caccini, cô Melody Versoza (là giảng viên dạy hát tại trường Santa Ana College và cũng là cô giáo dạy Bích Vân và Teresa Mai trước đây) sẽ hát 'Serenata' (Nhạc E. Toselli, lời Alfredo Silvestri) và 'Les Filles De Cadix' (Nhạc Léo Delibles, lời Alfred de Musset), ca sĩ Ngọc Hà sẽ hát 'Mamma' (Nhạc Cesare Andrea Bixio, Lời Bixio Cherubini), ca sĩ Teresa Mai hát 'Nessun Dorma from Turandot' của G. Puccini; ca sĩ Phạm Hà hát 'Plasir D'amour' của Jean-Paul-Égide Martini. Phần song ca với tiếng hát của Bích Vân và Phạm Hà sẽ hát “All I Ask of You” (Nhạc Andrrew Lloyd Webber, lời Lyrics: Charles Hart, là tác phẩm nổi tiếng trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera-Bóng Ma Trong Nhà Hát), Melody Versoza sẽ song ca cùng ca sĩ Teresa Mai bài 'Flower Duet from Lakmé' của Léo Delibles và chương trình còn có bản nhạc dành cho 3 giọng nam trung baritone ca sĩ Tim Nelson, Phạm Hà và Trịnh Hoàng Hải sẽ cùng hát tác phẩm 'O Sole Mio (Nhạc Eduardo E. Capua, thơ của G. Caurro).”









Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng cùng các bạn trẻ của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình tấu trong chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016 (Hình cung cấp)

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng tiết lộ thêm:

“Chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2017 năm nay cũng như chương trình năm ngoái, sẽ chia ra làm 2 phần rõ rệt, phần 1 là những tác phẩm biểu diễn theo phong cách thính phòng (chamber music). Trong phần 1, sân khấu không có dàn nhạc, mà ngay trung tâm sân khấu là đàn dương cầm. Qua chương trình này, tôi muốn giúp khán giả hiểu về dàn nhạc thính phòng (chamber music) là gì. Với dàn nhạc thính phòng, khi diễn tấu một bản nhạc với số lượng nhạc cụ hạn chế, từ một nhạc cụ độc tấu (được gọi là soloist) cho đến vài ba nhạc sĩ diễn tấu đủ để biểu diễn trong phạm vi nhỏ và liên kết với nhau thành nhóm nhạc thính phòng. Khi sáng tác cho dàn nhạc thính phòng, các nhà soạn nhạc thường chú trọng đến từng phương thức biểu cảm của từng cấu trúc âm nhạc phù hợp với từng loại nhạc cụ cụ thể, biểu hiện ở sự cân bằng giữa các giọng nhạc và tính chất cô đọng, tinh tế trong từng ngữ điệu, giai điệu, nhịp điệu và phương thức biểu cảm.”







Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng trình diễn cùng các học trò trong chương trình (Hình cung cấp)

Trong phần 1, Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng sẽ không cầm đũa điều khiển dàn nhạc, mà ông sẽ kéo đàn violon, trình tấu tác phẩm Spring from “Four Seasons” (I. Allegro) của A. Vivaldi. Nhạc sĩ Tây Ban Cầm Võ Tá Hân sẽ trình tấu guitar solo tác phẩm Concerto in D major (RV 93), II. Largo, của A. Vivaldi. Sẽ có phần trình tấu violin solo của em Quỳnh-Nhi Ngô (9 tuổi) biểu diễn tác phẩm Concerto in Am (III. Presto). Chương trình còn có tác phẩm Trio in G major của J. Haydn do nghệ sĩ Tim Nelson biểu diễn trên cây kèn Oboe cùng với Summer Lu (trình tấu kèn English Horn) và Jake Kaliszewski (trình tấu kèn Bassoon) và kết thúc phần 1 sẽ là tác phẩm Trio No. 1 , Op. 99 (I. Allegro moderato) của Franz Schubert với tiếng đàn piano của Nguyễn Vân Anh đến từ Úc Châu; đàn violin của Nguyễn Khánh Hồng và cello của Elizabeth Moulton, cả ba nhạc sĩ này đã từng trình tấu chung với nhau vài lần trước đây. Bằng tài năng của mỗi người và khả năng biểu cảm sắc xảo khi chơi nhạc cùng nhau, họ hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe những âm thanh tuyệt mỹ của tác phẩm thật trọn vẹn.



Tiếng đàn Piano của Nguyễn Vân Anh đến từ Úc Châu; đàn Violin của Nguyễn Khánh Hồng và Cello của Elizabeth Moulton trong một chương trình trước đây (Hình cung cấp)



Qua đến phần 2 chương trình, Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng sẽ cầm lại cây đũa điều khiển dàn nhạc của mình, sự tập trung cao độ của từng nhạc sĩ chơi trong dàn nhạc sẽ cuốn người nghe theo những giai điệu du dương, đưa mọi người đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp khán giả cảm nhận được hơi thở của từng giai điệu qua các tác phẩm Minuet của Luigi Boccherini, Theme and Variations on “Twinkle Twinkle” của W. A. Mozart (do VAP Children Orchestra trình tấu), Tango In D của Isaac Albeniz, The Barber of Seville của G. Rossini (do VAP Youth Orchestra trình tấu), Hngarian Dance No. 1 của J. Brahms, Hungarian Dance No. 5 của J. Brahms (do VAP Chamber Orchestra)à vân vân và khép lại buổi diễn sẽ là Selections from “The Carnival of The Animals” (Introduction, Helmiones, Tortues, Pianists, Fossiles, Le Cygne, Final) của Camille Saint-Saens với phần song tấu của 2 tiếng đàn piano Vân Anh Nguyễn và Elizabeth Nguyễn với dàn nhạc sẽ là một cái kết tuyệt đẹp cho cả chương trình.



Ngoài việc được thưởng thức những bản nhạc bất hủ qua sự trình diễn của những nhạc sĩ, ca sĩ tài năng, 2 MC chương trình là Kim Oanh và Mai Phi Long sẽ giúp các khán giả hiểu rõ hơn nguồn gốc lịch sử, sự ra đời của các tác phẩm trình diễn trong chương trình.







Ca sĩ Bích Vân và Tim Nelson hát trích đoạn trong nhạc kịch Miss Saigon trong chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ thực hiện (Hình cung cấp)

Lời kêu gọi

Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói ông luôn mong muốn dùng những buổi Hòa Nhạc Mùa Xuân hằng năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ để đưa nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển đến gần với khán giả hơn, với ước mong khán giả hiểu rằng, nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển cũng rất hấp dẫn mà không hề khó nghe như quan niệm xưa nay.



Ông chia sẻ “Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là tổ chức vô vị lợi, nơi đào tạo các nhạc sĩ trẻ gốc Việt trong dàn nhạc, rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả càng ngày càng đông, để tài chánh càng ngày càng mạnh thì chúng tôi mới phát huy thêm nhiều chương trình đặc biệt hơn nữa. Dù rằng chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều nét hay cho chương trình, nhưng tài chánh chưa cho phép để thực hiện. Chúng tôi luôn mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho hội có đủ tài chánh dàn dựng những chương trình hằng năm, và quan trọng là khi quý vị đến xem chương trình, là quý vị khuyến khích các em, ủng hộ các em, các em sẽ càng ngày càng ham mê luyện tập để trình diễn để chúng ta duy trì và phát triển ngày càng lớn mạnh dàn nhạc giao hưởng của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Đa số các em ngồi chơi trong dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đều ngồi chơi ở vị trí quan trọng, hàng đầu trong dàn nhạc của các trường học mà các em đang học vào ban ngày, đây là điều rất hãnh diện đối với tôi khi hướng dẫn cho các em. Mong quý vị hãy đến thưởng thức chương trình của chúng tôi và giúp bảo trợ cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục thực hiện những chương trình đặc sắc hơn trong tương lai.”

Hòa nhạc Mùa Xuân 2017 (Spring Concert 2017) sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 20167 sắp tới, tại rạp hát Rose Center Theater, là chương trình với những bản nhạc nổi tiếng vượt thời gian, nhiều tiết mục độc đáo, đặc sắc, được dàn dựng công phu nhằm mang đến những giá trị văn hóa và giải trí tuyệt vời nhất. Hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn.Vì vậy, quý vị đừng nên bỏ lỡ một dịp cùng với bạn bè, người thân đến thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc giá trị này.







Dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trong một chương trình (Hình cung cấp)

Vé chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2017 của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có các loại, $50 là giá vé VIP, và vé $35, $20. Vé đã bán tại studio của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic), tại địa chỉ 9451 Edinger Ave., Westminter, CA 92683. Điện thoại (714) 418-0109. Hoặc Bolsa Tickets:15361 Brookhurst St, #102, Westminster. (714) 418-2499, hay www. bolsatickets.com

(bh)





