Bài HT THÍCH NHƯ MINH



Hoa Trên Băng Tuyết là chương 16 và cũng là chương chót trong bút ký Nước Chảy Mây Trôi của Hòa Thượng Thích Như Minh, Viện Chủ Chùa Việt Nam Los Angeles, địa chỉ 863 S Berendo St, Los Angeles, CA 90005; điện thoại (213) 384-9638.



Mười bốn năm hoằng Pháp tại Hoa kỳ tôi đã cùng đi trên một con đường của chư Tôn Đức Tăng Ni đã và đang đi, nguyện suốt cuộc đời phụng hiến cho sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc và tiếng Việt mà các bậc Thầy đi trước đã dày công giáo hóa. Do vậy, trong tập bút ký này tôi chỉ sơ lược vài nét khái quát những gì mà tôi cùng với chư Tôn Đức mà tôi có duyên cùng thi hành các Phật sự, các chương trình tu học. Đối với những Phật tử mà lòng thương mến ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp cho tôi trong các Phật sự, tôi sẽ nhớ đến họ bằng sự biết ơn. Tôi muốn gởi lời chúc nguyện cho họ sẽ vững chãi trên bước đường tu tập theo giáo Pháp của Đức Phật và lòng hộ trì Tam bảo không bị xao lãng để xây dựng hạnh phúc cho gia đình và xã hội.



Hòa thượng Thích Như Minh (Thư Viện Hoa Sen)



Trong khi ghi lại những dòng chữ của tập bút ký này thì tôi đang bị chứng bệnh mà nền y học tối tân hiện đại của Mỹ cũng có thể thất bại trong việc điều trị nhưng tôi cảm ơn chính phủ đã cho tôi bảo hiểm của Obamacare để những ngày qua tôi có thể an tâm trong giai đoạn đầu chữa trị và vô cùng cảm ơn các bác sĩ và y tá của các bệnh viện Ronald Reagan Medical Center của UCLA Hopital, St. Vincent Medical Center, Los Angeles Cancer Network, Good Saramitan Hopital Los Angeles, LabCorp, nhất là sự chăm sóc đặc biệt của Bác sĩ Tingting Tan của Los Angeles Cancer Network, Bác sĩ gia đình Daniel Tran, Dr. Tân Trịnh – Dược sĩ Tống Thanh Kim Thùy của Lotus Pharmacy.

Như Đức Phật dạy trong lời kệ trong kinh Kim cương, tôi thường quán chiếu:



Tất cả pháp hữu vi

Như mộng huyễn bọt bóng

Như sương mai điện chớp

Hãy quán thấy như vậy.



Nhưng tâm tôi đang an trú trong hiện tại với niềm tin năng lực chữa trị chuyển hóa của chư Phật và chư Bồ tát cho tôi được an nhiên tự tại không giao động và nguyện lực sẽ không bao giờ thối chuyển. Vô thường là để mình có thể thành tựu mọi nguyện ước của chính mình.

Hãy nương tựa ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng. Hãy tin mình và người có thể thành tựu bồ đề tâm nguyện. Hãy trãi lòng từ đến mọi người và muôn loài chúng sanh.





Bìa bút ký Nước Chảy Mây Trôi





Nước Chảy Mây Trôi, bút ký của Hòa Thượng Thích Như Minh, ấn hành Vietnamese United Buddhist Churches, in tại Kim Ấn Quán, California, Hoa Kỳ, 2015.

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Như Minh theo ghi chép trên trang Thư Viện Hoa Sen:

Thế danh Huỳnh Phác, Đạo hiệu Thích Như Minh, Pháp danh Nguyên Không tự Như Minh hiệu Đại Phương

Sinh ngày 24 tháng 9, 1954 tại Khánh hòa

Xuất gia năm 1965 tại chùa Pháp Hoa tỉnh Quảng đức

Thọ Đại giới tại Đại giới đàn Quảng Đức do Viện Hóa Đạo tổ chức tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn, Việt Nam ngày 24 tháng 1, năm 1977

President of Vietnamese United Buddhist Churches, President of Thiền Viện Thích Thiên Ân – Boulder Park Meditation Center, Atlanta, IBMC Board Vice-President