Học Khu Garden Grove tiến hành chương trình song ngữ tiếng Việt toàn thời gian

Bài LS NGUYỄN QUỐC LÂN

Học Khu Garden Grove sẽ khai giảng Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt Toàn Thời Gian vào mùa khai trường vào tháng Chín sắp tới. Đây là bước kế tiếp của một dự án đã được khởi sự từ ba năm trước trong mục tiêu gia tăng trình độ học vấn và cơ hội thành công trong tương lai của học sinh qua việc phát triển và duy trì khả năng ngoại ngữ.





Các học sinh lớp Việt Ngữ Trường Trung Học Garden Grove tham gia Diễn Hành Tết 2015. (Hình cung cấp)



Chương trình sẽ được khai giảng đầu tiên tại Trường Tiểu Học Murdy với một hoặc hai lớp mẫu giáo vở lòng (transitional kindergarten). Chương trình có thể được mở rộng thêm lớp hoặc địa điểm trong tương lai nếu có đủ tỉ số học sinh hoặc hỗ trợ của phụ huynh hay thầy cô giáo. Chương trình sẽ được nâng cấp thêm mỗi năm theo cấp lớp của khóa đầu tiên cho đến khi chương trình được phát triển đến cấp trung học.



Để chuẩn bị cho kế hoạch khai giảng chương trình đặc biệt này, Học Khu đã bổ nhiệm hai cô giáo với bằng cấp chuyên môn về giảng dạy Việt Ngữ, Michele Hồ Cao và Vũ Vân Anh, để phụ trách giảng dạy và soạn thảo tài liệu, cộng tác với Tiến Sĩ Natalie Trần, Giáo sư Trung Tâm Nghiên Cứu về Giáo Dục Song Ngữ tại Trường Đại Học Cal State Fullerton, mời Giáo Sư Dzũng Bạch, cựu giáo chức Trường Trung Học La Quinta làm cố vấn để giúp điều phối chương trình. Ngoài ra, Học Khu còn chuẩn bị nhiều phương án khác nhằm hỗ trợ và bảo đảm là chương trình sẽ được triển khai và phát triển thành công trong nhiều năm tới.



Chương trình Song Ngữ Ngoại Ngữ Toàn Thời Gian là một phương pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng bắt đầu với các học sinh từ cấp lớp thấp nhất với tỉ lệ giảng dạy bằng ngoại ngữ từ 90% đến 50% và tỉ lệ ngoại ngữ này giảm dần mỗi năm và thay vào với việc gia tăng tỉ lệ giảng dạy bằng Anh Ngữ. Đến năm lớp 6 tỉ lệ này có thể còn 50/50 và tiếp tục tăng thêm tỉ lệ giảng dạy bằng Anh Ngữ. Mục tiêu của phương pháp giảng dạy này là đến khi tốt nghiệp trung học, các sinh này sẽ thuần nhuyễn cả hai ngôn ngữ và lưu giữ được lâu dài mà không bị mai một.



Các nghiên cứu sư phạm đều cho thấy đa số các học sinh này không những được phát triển xuất sắc về cả hai ngôn ngữ, mà còn học hành tiến bộ hơn trong các bộ môn hay khả năng học vấn khác. Phương pháp này đã được thực hiện thành công tại rất nhiều nơi trên toàn Hoa Kỳ với rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như Pháp, Nhật, Đại Hàn, Trung Hoa hay Tây Ban Nha.



Mục tiêu của chương trình này không những để tạo cơ hội cho các học sinh học hành tiến bộ hơn mà còn có thêm cơ hội thành công hơn trên đường đời khi các em theo học đại học, theo đuổi các ngành nghề chuyên môn hay tìm kiếm việc làm tại những nơi có nhu cầu về ngoại ngữ tiếng Việt hay tiếng Tây Ban Nha.



Riêng đối với Việt Ngữ, đây là ngoại ngữ quan trọng hàng thứ hai tại California, chỉ sau tiếng Tây Ban Nha; hàng thứ nhất tại ít nhất là sáu tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ; hay thứ sáu trên toàn Hoa Kỳ. Không những vậy, sự phát triển về khả năng Việt Ngữ tại Hoa Kỳ sẽ góp phần rất nhiều vào việc gia tăng phẩm chất và khả năng phục vụ trong các dịch vụ cấp thiết có liên hệ với các cư dân gốc Việt như an ninh, cảnh sát, y tế, bài trừ phạm pháp, thương mại, cấp cứu, quan hệ xã hội, v.v..



Thêm vào đó, gia tăng khả năng hiểu biết về Việt Ngữ đối với mọi người, không riêng gì người Việt, sẽ gia tăng khả năng của Hoa Kỳ đối với vấn đề an ninh quốc gia, tình báo quốc tế, giao thương, điều tra tội phạm hay chính sách hài hòa quan hệ đa sắc dân trong xã hội đa văn hóa như tại Hoa Kỳ.



Đối với cộng đồng Việt Nam, chương trình này còn có nhiều lợi ích khác như duy trì và phát huy Việt Ngữ tại hải ngoại, đặc biệt là trong hoàn cảnh tiếng Việt đã không được bảo vệ và duy trình ngay tại quê nhà trong nhiều thập niên qua. Gia tăng khả năng Việt Ngữ còn giúp các học sinh Việt Nam tăng thêm sự tự tin, quan hệ với ông bà cha mẹ trong gia đình, sự cảm thông đối với hoàn cảnh văn hóa, chính trị, kinh tế và gia đình trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.



Sự phát triển về chương trình giảng dạy Việt Ngữ tại các trường trung tiểu học sẽ mở đường cho các chương trình giảng dạy Việt Ngữ tại các cấp đại học hay nghiên cứu cao cấp về văn chương, lịch sử hay văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.



Việc thực hiện chương trình giảng dạy Việt Ngữ trong nhiều năm qua vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc soạn thảo hay tìm kiếm các tài liệu phù hợp dùng trong các lớp học tại Hoa Kỳ. Cho dầu giảng dạy Việt Ngữ, Học Khu vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục đối với tất cả các bộ môn khác mà tiểu bang áp dụng với tất cả các học sinh trong chương trình Anh Ngữ.



Mặc dầu theo học Việt Ngữ, các học sinh này vẫn phải chứng tỏ trình độ giáo dục tổng quát đối với tất cả các học sinh khác. Thêm vào đó, việc tuyển chọn các thầy cô giáo có bằng cấp sư phạm tại Hoa Kỳ và có trình độ giảng dạy Việt Ngữ cũng rất là hiếm hoi và khó khăn. Học Khu Garden Grove đang cố gắng hết sức để vượt qua các khó khăn “vạn sự khởi đầu nang” này.



Nhiều phụ huynh cũng còn rất quan tâm là học Việt Ngữ sẽ gây lầm lẫn trong việc trau dồi Anh Ngữ, học Việt Ngữ chỉ là mục đích phụ tại hải ngoại, hay các em sẽ chậm tiến hơn so với các học sinh học hoàn toàn bằng Anh Ngữ. Các nghiên cứu về sư phạm cũng như khoa học về phát triểm tâm lý cho thấy các quan tâm này không đúng như các dữ kiện cho thấy. Sự thật là lúc còn bé, khả năng hấp thụ, lưu giữ và sử dụng nhiều ngôn ngữ được dễ dàng và gia tăng khả năng tiếp nhận của các em hơn đối với người lớn.



Quá trình học hỏi nhiều ngôn ngữ trong giai đoạn này sẽ giúp các em gia tăng khả năng suy luận, phân tích và tiếp nhận khi học hỏi các bộ môn khác cho dầu là khi xử dụng Anh Ngữ hay ngoại ngữ. Hiện tượng này đã giải thích tại sao phần lớn những người biết nhiều ngoại ngữ có trình độ hiểu biết hay học vấn cao hơn những người chỉ biết một ngôn ngữ.



Chương trình giảng dạy Việt Ngữ như là một ngoại ngữ cũng đang được đẩy mạnh tại Học Khu Garden Grove trong nhiều năm qua. Qua chương trình này, các học sinh có thể được tính điểm để xin vào đại học nhằm đáp ứng yêu cầu có tín chỉ theo học ngoại ngữ. Hiện nay, tất cả 7 trường trung học đều có chương trình Việt Ngữ đến cấp 4.



Chương trình đang được phát triển đến các lớp cấp trung học đệ nhất cấp (intermediate schools). Thêm vào đó, Học Khu còn tổ chức các lớp học bồi dưỡng tiếng Việt sau giờ học tại các trường tiểu học. Sự phát triển các chương trình này đến tất cả các trường trung tiểu học hiện vẫn gặp trở lại là không có thầy cô giáo có khả năng tiếng Việt tình nguyện theo dạy các lớp Việt Ngữ tại các cấp lớp.



Sự hỗ trợ đối với chương trình giảng dạy Việt Ngữ trong thời gian sắp tới từ các phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo có khả năng tiếng Việt rất là quan trọng để giúp Học Khu có thêm điều kiện và tự tin để phát triển vả đẩy mạnh chương trình. Các phụ huynh nên liên lạc với nhà trường để tỏ bày sự quan tâm và hỗ trợ chương trình Việt Ngữ các cấp lớp trong Học Khu.