Học khu Westminster sa thải giám đốc sau 4 tháng

Sau khi nhậm chức giám đốc học khu được bốn tháng, bà Cyndi Paik mới đây đã bị Học khu Westminster sa thải. Hội đồng học khu đã bỏ phiếu để thay thế bà Paik bằng hai lãnh đạo tạm thời. Theo hợp đồng giữa bà Paik và học khu, bà sẽ tiếp tục nhận số lương $220,000 Mỹ kim và bảo hiểm y tế trong một năm. Vào ngày 1 tháng 11, năm thành viên của hội đồng đã bỏ phiếu 3-2 để sa thải bà Paik mà không có lý do, đồng thời bổ nhiệm bà Sheri Loewenstein và ông Gary Rutherford làm giám đốc học khu tạm thời. Bà Loewenstein sẽ làm việc từ tháng 11 đến tháng 1, sau đó ông Rutherford sẽ tiếp nhận công việc từ tháng Hai, và ở lại vị trí này cho đến khi giám đốc mới được bổ nhiệm.

Học khu Westminster không cho biết lý do việc sa thải bà Paik. Đây không phải là lần đầu tiên một giám đốc bị sa thải bất ngờ tại học khu nhỏ này. Vào năm 2013, Giám Đốc Richard Tauer đã bị đình chỉ công việc vô thời hạn, và ông Tauer đã từ chức vào 1 tháng sau đó. Vào tháng 7 năm nay, hội đồng học khu đã bỏ phiếu để bổ nhiệm bà Paik làm giám đốc, lãnh đạo các lớp từ mẫu giáo đến lớp 8 tại Học khu Westminster. Bà Paik đã làm phụ tá giám đốc tại đây từ năm 2015. Bà cũng từng được vinh danh là Nhân viên quản lý của năm tại Học khu Westminster trong năm 2017, trước khi trở thành giám đốc học khu.

Mỹ, Trung Quốc ký thỏa thuận $9 tỷ

BẮC KINH - Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận thương mại có giá trị tổng cộng là $9 tỷ Mỹ kim vào trưa thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump hạ cánh tại Bắc Kinh. Hai quốc gia đạt được tổng cộng 19 hợp đồng, về các lãnh vực công nghệ sinh học, hàng không, và sản xuất hàng công nghệ cao.

Lễ ký kết hợp đồng diễn ra tại Đại Sảnh Đường Nhân Dân, với sự giám sát của Phó Thủ Tướng Trung Quốc Uông Dương và Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross. Ông Uông, thành viên mới của Ủy Ban Chính Trị Thường Trực, cho biết các thỏa thuận này chỉ là sự khởi đầu, trước khi Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình giám sát buổi lễ ký kết những thỏa thuận lớn hơn vào thứ Năm, trong đó, Trung Quốc sẽ ký hợp đồng mua khí gas tự nhiên và đậu nành từ Hoa Kỳ.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng thông báo, hãng bán lẻ online nổi tiếng tại đại lục, JD.com, sẽ mua $2 tỷ Mỹ kim hàng hóa từ Hoa Kỳ, với hơn phân nửa là các sản phẩm thịt heo và thịt bò. Tổng Thống Trump vào hôm thứ Tư đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc. Đi cùng ông là các đại diện cấp cao từ khoảng 30 công ty Hoa Kỳ. Tranh chấp thương mại là một trong các chủ đề chính của lịch trình nghị sự của ông Trump, và các thỏa thuận mới với Bắc Kinh được cho là nhằm giảm một phần lượng thâm hụt thương mại quá chênh lệch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Thuế Cộng Hòa sẽ tăng thâm hụt ngân sách thêm $1.7 ngàn tỷ

Dự luật thuế của đảng Cộng Hòa, được công bố tuần trước, sẽ tăng thâm hụt ngân sách thêm $1.7 ngàn tỷ trong vòng 1 thập niên tới, theo báo cáo mới của Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) - một cơ quan phi đảng phái. Dự luật được cho là làm tăng thâm hụt thêm $1.4 ngàn tỷ, và con số này tăng lên $1.7 ngàn tỷ nếu tính thêm lãi suất, theo bản phân tích của CBO, thực hiện theo yêu cầu của Dân Biểu Richard Neal (Dân Chủ - Massachusetts), một trong các viên chức hàng đầu của Ủy Ban Phương Hướng và Giải Pháp Hạ Viện.

Đảng Cộng Hòa nói rằng, dự luật thuế mới sẽ giúp kinh tế phát triển, nhưng báo cáo của CBO không nghiên cứu theo hướng này. Phe Cộng Hòa Hạ Viện đang hy vọng dự luật sẽ được Ủy Ban Phương Hướng và Giải Pháp phê chuẩn trong tuần này, và được Hạ Viện phê chuẩn trước Lễ Thanksgiving. Thượng Viện Hoa Kỳ hiện đang soạn thảo dự luật thuế riêng của viện này.

Cử tri Maine chấp thuận mở rộng Medicaid

AUGUSTA - Cử tri tiểu bang Maine đã bỏ phiếu chấp thuận mở rộng chương trình Medicaid theo đạo luật Affordable Care Act, dự luật cải tổ y tế quan trọng của cựu Tổng Thống Barack Obama. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba là lần đầu tiên câu hỏi về việc mở rộng Medicaid được đặt ra trước cử tri Hoa Kỳ. Tại hầu hết tiểu bang, các thống đốc và các viện lập pháp đều đã quyết định về việc này. Main là 1 trong 19 tiểu bang từng từ chối mở rộng Medicaid trước đây.

Kết quả bỏ phiếu tại Maine là một thất bại nặng cho Thống Đốc Cộng Hòa Paul LePage, người đã từng phủ quyết 5 dự luật của quốc hội tiểu bang, muốn mở rộng chương trình phúc lợi y tế của chính phủ. Sau cuộc bỏ phiếu, ông LePage nói, các cử tri trong tiểu bang của ông đã phạm một sai lầm lớn, và ông sẽ không thực hiện việc mở rộng Medicaid, cho đến khi chương trình này được quốc hội cấp ngân sách tài trợ đầy đủ.

Khoảng 11 triệu người tại Hoa Kỳ đã được bảo hiểm y tế, sau khi luật ACA cho phép các tiểu bang mở rộng Medicaid - chương trình bảo hiểm y tế dành cho người thu nhập thấp. Các nhà hoạt động ở cả 2 phe bênh và chống đã chờ đợi kết quả tại tiểu bang Maine, vì coi kết quả này là dấu chỉ cho ý kiến quốc gia về việc mở rộng Medicaid - một trong những điều khoản mang tính trụ cột của đạo luật ACA. Những người ủng hộ mở rộng Medicaid tại Idaho và Utah hiện đang vận động để đưa câu hỏi này vào lá phiếu bầu cử 2018 tại tiểu bang của họ.

Quốc Hội hoàn tất dự luật ngân sách quốc phòng $700 tỷ

Dự luật ngân sách quốc phòng lên tới $700 tỷ Mỹ kim, cho năm tài khóa 2018, đã được thành viên thuộc các ủy ban quốc phòng ủng hộ. Vào hôm thứ Tư, Hạ Viện và Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện đã đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách quốc phòng NDAA, cho phép gia tăng quân số và tăng mua sắm chiến đấu cơ, chiến hạm, cho năm tài khóa bắt đầu vào ngày 1 tháng 10. Dự luật này sẽ tăng thêm 16,000 binh sĩ thường trực, đồng thời lên kế hoạch mua sắm mới 90 chiến đấu cơ tàng hình F-35, do hãng Lockheed Martin chế tạo.

Kế hoạch chi tiêu quốc phòng này cao hơn so với đề nghị $603 tỷ Mỹ kim mà Tổng Thống Donald Trump đưa ra hồi tháng 5. Ông Trump muốn tăng chi tiêu quân sự bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu không liên quan tới quốc phòng. Dự luật cũng cung cấp thêm cho Hải quân nhiều hơn 5 tàu so với yêu cầu ngân sách ban đầu của Tổng Thống Trump, bao gồm 2 khu trục hạm lớp Arleigh Burke và 3 tàu chiến đấu ven biển. Dự luật NDAA hiện cần được Hạ Viện và Thượng Viện phê chuẩn, sau đó cần có chữ ký của Tổng Thống Trump để trở thành luật.