Học sinh cứu người được tuyên dương

Ngọc đã cứu nạn nhân trên cầu Rộ.



NGHỆ AN – Mới đây một trường trung học tại huyện Thanh đã tổ chức buổi tuyên dương em Nguyễn Đức Ngọc, học sinh lớp 11 I, vì em đã cứu người bị tai nạn giao thông.



Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), trên cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc địa phận xóm 2, xã Võ Liệt và Ngọc Sơn, xảy ra một tai nạn giữa xe tải mang do ông Phạm Văn Lai, 41 tuổi, cầm tay lái và hai xe máy.



Tai nạn đã làm bà Nguyễn Thị Xuân, 60 tuổi, và chị Vi Thị Huệ, 30 tuổi, con dâu bà Xuân, bị rơi xuống cầu Rộ chết tại chỗ. Riêng anh Võ Văn Tĩnh, 32 tuổi, bị thương nặng, một chân bị cắt lìa, cháu Võ Văn Huy, 3 tuổi, con anh anh Tĩnh, sau đó cũng qua đời.



Vào thời điểm đó, Nguyễn Đức Ngọc đang trên đường đi học về, khi chứng kiến sự việc, Ngọc đã không ngần ngại gọi xe tắc xi đã đưa anh Tĩnh vào bệnh viện huyện Thanh Chương để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bệnh viện này đã chuyển anh xuống Nghệ An để điều trị, đến nay, sức khỏe anh Tĩnh đã dần bình phục.



Một thầy giáo kể lại với Dân Trí hôm thứ Bảy vừa qua,"Em Ngọc kể, khi tai nạn xảy ra có rất nhiều người chứng kiến, nhưng hầu hết ai cũng đứng xem, chẳng thấy ai có ý định cứu người, nên em đã gọi taxi đến, để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nghe em kể xong tôi đã rơi nước mắt. Sau đó, nhà trường đã họp, thống nhất và tổ chức biểu dương em Ngọc trong lễ chào cờ đầu tuần, lấy gương em để răn dạy học sinh toàn trường."



Thầy giáo cho biết em Ngọc có cha bị bệnh ung thư phổi trong giai đoạn cuối, mẹ lại thường xuyên đau ốm. Gia đình làm ruộng nên cuộc sống cũng khá khó khăn. Ngọc là con đầu, sau còn em nhỏ đang đi học. Ở trường, Ngọc là học sinh có hạnh kiểm tốt.

Về tài xế gây tai nạn, ông ta đã bị khởi tố nhưng chưa ra tòa.