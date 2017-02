Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hơn 400 quan khách, các cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An và thân hữu các trường bạn đã đến tham dự buổi hội ngộ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An (AHCHSBCVA) tổ chức vào chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2, 2017 tại Seafood Place Restaurant ở thành phố Garden Grove, Nam California.



Các giáo sư cắt bánh mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hội AHCHSBCVA có ưu điểm là khai mạc rất đúng giờ. Trước giờ khai mạc, ca sĩ Quỳnh Hoa giới thiệu một số anh chị em nghệ sĩ lần lượt lên trình diễn nhiều nhạc phẩm ca ngợi mùa Xuân và quê hương.



Đúg 7 giờ chiều, bác sĩ Vũ Quốc Phong điều hợp chương trình, ông mời các cựu nữ sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt và Hội Bà Triệu, phu nhân các cựu học sinh Bưởi – CVA lên sân khấu hát quốc ca trong nghi thức chào cờ trang trọng. Sau đó, ban tổ chức dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương, các anh hùng liệt nữ và tưởng niệm danh sư Chu Văn An một đời quên mình cho giáo dục, cho văn hóa, cho nhân bản trong lẽ phải và bất khuất trước bạo tàn, đồng thời cũng để tưởng nhớ các giáo sư và các học sinh đã bỏ mình trong các trại tù Việt cộng trong suốt cuộc chiến



Trước hồn thiêng sông núi và khí thiêng của đất trời, trước anh linh của các bậc tiền nhân, các đấng anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, mọi người cúi đầu tưởng niệm.



Nghi thức Tế Thầy tại tiệc ở Seafood Place Restaurant chiều Chủ Nhật. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau phút mặc niệm, các cựu học sinh BCVA mặc đồng phục sơ mi trắng rước hiệu kỳ trường Chu Văn An lên sân khấu và trao hiệu kỳ cho Hội Trưởng Nguyễn Địch Hà. Sau nghi thức trao cờ, ba hồi chiêng trống trổi lên; mọi người cùng đứng để tham dự lễ tế Thầy Chu Văn An được thực hiện theo nghi thức cổ truyền, có chánh tế, phó tế và các phụ tế mặc quốc phục lên trước bàn thờ có chân dung Thầy Chu Văn An dâng hương, hoa, trà , rượu, và đọc bài Văn Tế.



Trong đó có đoạn: “Hôm nay ngày 5 tháng 2, 2017, nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu; chúng con, cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An cùng thành kính cúi đầu dâng hương kính bái Thầy Chu Văn An, Đức Vạn Thế Sư Biểu. Một tấm gương sáng ngời trong lịch sử Việt Nam. Cây có cội, nước có nguồn. Trước hương án thiên địa, tổ tiên và tổ phụ Chu Văn An hiện diện nơi đây trong giờ thiêng liêng đầu Xuân Đinh Dậu, chúng con, thầy, trò, đồng môn thân hữu dâng hương khấn nguyện, cầu xin độ trì, toàn dân kết đoàn sau trước, an hưởng tự do, dân chủ, cảnh giác hiểm họa Bắc phương, bảo vệ tổ quốc trường tồn, biển đảo, núi sông nguyên vẹn, con dân kiên cường, nội ngoại thịnh đạt, Hương án và di ảnh của Tổ Phụ quyết sớm thỉnh hồi cố hương an vị!”





Hợp ca “Ly Rượu Mừng” trong tiệc mừng Xuân chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2, 2017, tại Garden Grove, Nam California. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức Tế Tổ, ông Hội Trưởng Nguyễn Địch Hà, Hội Trưởng cùng toàn Ban Chấp Hành lên trước sân khấu chào mừng và cảm tạ quan khách và đồng môn. Sau lời chào mừng và cảm tạ, ông Nguyễn Địch Hà nói, “Mới ngày nào các cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An còn là những chàng trai trẻ, thơ ngây, tinh nghịch, nay đã trở thành những ông nội, ông ngoại. Ở lứa tuổi này, không có gì vui mừng hơn là có dịp gặp lại quý Thầy và bạn cũ để hàn huyên tâm sự. Chúng tôi hy vọng rằng buổi hội ngộ đêm nay sẽ đem lại cho quý vị những giây phút trân quý đó.



“Cuối cùng, thay mặt ban chấp hành, cầu chúc tất cả quý vị một năm Đinh Dậu an khang, thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc... và xin mọi người dành phút thinh lặng cầu nguyện cho Việt Nam được an bình.” Nhạc phẩm Chu Văn An Hành Khúc, một bản Hiệu Đoàn Ca được Ban Chấp Hành, Ban Tổ Chức đồng ca.



Ông Phạm Quang Tuấn, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu cho biết, năm nay quý niên trưởng đi rất đông, hơn 70 người, và năm nay Hội AHCHSBCVA có ra một Đặc San với chủ đề “Biển Đông Trong Nỗi Nhục Quê Hương.”

Đặc San chia làm ba phần. Phần 1 có những bài viết về Quê hương & Biển Đông của các tác giả được nhiều người biết tiếng như nhà biên khảo Đỗ Thông Minh, TS Mai Thanh Truyết, Giáo sư Sử học Phạm Cao Dương, cựu Hội Trưởng BCVA Bùi Đức Uyên, GS Song Thuận, nhà văn Nguyễn Văn Khiêm, Phạm Gia Đại, Hà Đức Long. Phần 2 có những bài viết về Lịch Sử và Văn Học. Và Phần 3 có các bài viết về Trường Xưa, Bạn Cũ của một số cựu học sinh Bưởi – CVA.



Sau phần giới thiệu Đặc San, buổi tiệc mừng Xuân bắt đầu và nhạc phẩm Ly Rượu Mừng mở đầu cho chương trình văn nghệ với các cựu học sinh Bưởi – CVA, Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Hội Bà Triệu... Giáo sư Dương Minh Kính, cựu Hiệu Trưởng trường Chu Văn An được mời lên phát biểu và sau đó, vị cựu Hiệu Trưởng và các giáo sư lên cắt chiếc bánh mừng Tân Xuân Hội Ngộ. Tiếp theo là màn Sớ Táo Quân và nhiều tiết mục văn nghệ cũng như Dạ vũ kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc.



Bưởi – Chu Văn An là ngôi trường lâu đời và lớn nhất miền Bắc. Sau Hiệp Định Geneve 1954, phần lớn giáo sư và học sinh trường Bưởi – CVA di cư vào Saigon và trường tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ học sinh trở thành những nhân tài hữu dụng cho Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều lãnh vực. Về quân sự có Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, Thiếu Tướng Lê Ngọc Triển, Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Trần Minh Công.



…Nhiều cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An trở thành những vị Tỉnh Trưởng, Thị Trưởng, Dân Biểu, Nghị Sĩ; những vị giáo sư nổi tiếng dưới thới Đệ I và Đệ Nhị Cộng Hòa như các giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Dương Minh Kính, Phạm Cao Dương, Trần Huy Bích, Trần Bích San v.v. cũng như thành công trên thương trường.

Hiện nay, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An là một Hội đoàn sinh hoạt rất mạnh trong cộng đồng được điều hành bởi Ban Chấp Hành, đứng đầu là ông Nguyễn Địch Hà. Ban Cố Vấn, đứng đầu là GS Dương Minh Kính; Ban Giám Sát đứng đầu là BS Vũ Quốc Phong và cựu học sinh Nguyễn Huy Hiền nắm giữ vai trò Tổng Kiểm Sóat. Các vị cựu Hội Trưởng: Bùi Bỉnh Bân, Trần Quang Đôn, Nguyễn Đức Khoát, Nguyễn Đức Năng, Nguyễn Mạnh Hiến B và Bùi Đức Uyên.