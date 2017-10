Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức kỷ niệm 66 năm thành lập quân trường

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Chiều Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017 Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức từ khắp nơi đã về Nam California tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức (1951-2017) tại nhà hàng Paracel (Hoàng Sa) ở thành phố Westminster.





Hình ảnh oai phong của các Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh Thủ Đức được tái hiện trong lễ kỷ niệm 66 năm thành lập trường Mẹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Với chủ đề “Tình Đồng Đội Và Màu Cờ Sắc Áo,” một số sĩ quan cấp Tướng, Tá từng xuất thân từ Khóa 1 đến khóa 5 Trường Bộ Binh Thủ Đức, sau này trở thành chỉ huy trưởng nhiều đơn vị khác nhau hoặc là giảng viên, huấn luyện viên như các niên trưởng Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Văn Nghiêm, Trần Ngọc Thống, Hồ Sĩ Khải, Lê Bá Khiếu, Cổ Tấn Tinh Châu, Nguyễn Ánh Nhựt, Dương Văn Lý, Nguyễn Vĩnh Đạt, Võ Ngọc Kim, Vũ Trọng Mục, Phan Khắc Nhượng, Trịnh Văn Hữu, Trần Văn Thống, Phạm Văn Quang, Phan Văn Be, Nguyễn Văn Tư v.v. đã đến tham dự cùng với các khóa đàn em.





Một tiết mục văn nghệ của Cộng Đồng Việt Nam Nam California. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngoài ra, ban tổ chức còn hân hạnh được sự hiện diện của một số quan khách, dân cử như Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Westminster ông Tyler Diệp; Phó Thị Trưởng Garden Grove ông Phát Bùi, các Nghị viên Kimberly Hồ, kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (GĐ Sở Vệ Sinh Midway City), Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, ông Vương Đình Vũ, chủ đất khu Tượng Đài Vua Quang Trung, LS Dina Nguyễn (Ủy Viên Giáo Dục, Ủy Viên Sở Thủy Cục Quận Cam) Cố vấn Pháp Lý cho Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức và rất đông đại diện các tổ chức, hội đoàn bạn cũng như các cơ quan truyền thông. Tất cả có trên 700 người tham dự.



KQ Nguyễn Văn Chuyên (Khóa 1/70), Trưởng Ban Tổ Chức và là người điều hành nghi lễ. Đúng 7 giờ tối, theo chương trình, SVSQ Nguyễn Chi (Khóa 5/72) chỉ huy toán rước Quốc, Quân Kỳ lên trước lễ đài cử hành Nghi Thức Chào Cờ và SVSQ Ngô Thế Phú (Khóa 6/69) điều khiển phần Truy Điệu, trong đó ca sĩ Hồng Trúc đọc và ngâm Bài Thơ Tưởng Niệm thật cảm động trong tiếng kèn Truy Điệu ai oán, não nùng:



(Đọc) Vận nước nổi trôi, trời sầu đất thảm,

Anh hùng mạt vận, thế sự loạn ly

Bá tánh phân kỳ, cơ đồ nghiêng ngửa

Sa trường rực lửa, chiến sĩ trận vong

(Ngâm) Hồn tử sĩ, nương theo mây gió

Trung Nghĩa Đài khói tỏa trầm hương

Chiêu hồn nay lập đàn tràng

Hiển linh xin hãy tìm đàng về đây

Hồn phảng phất lung lay đâu đó

Ngọn đuốc thiêng mờ, tỏ lung linh

Soi đường dẫn dắt anh linh

Về đây chứng giám lòng thành anh em!



Sau đó, niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức Nam Cali lên đọc diễn văn chào mừng quý niên trưởng, quý quan khách, các chiến hữu đồng môn và các cơ quan truyền thông đã hưởng ứng lời mời của Ban Chấp Hành Hội đến tham dự ngày kỷ niệm đặc biệt này. Chiến hữu Hội Trưởng cũng nhắc lại đôi nét về quân trường Thủ Đức, và những thành quả Hội đã đạt được trong năm qua.



Sau đó, KQ Nguyễn Văn Chuyên giới thiệu quan khách tham dự và mời niên trưởng, Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị (Khóa 1 Nam Định), nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn, Chỉ Huy Trưởng Trường Chỉ Huy Tham Mưu lên ban Huấn Thị. Tiếp theo, ban tổ chức mời bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng) và các vị trong Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung Bùi Thế Phát (Thư Ký) và ông Vương Đình Vũ (chủ đất) lên phát biểu cảm tưởng.



Kế tiếp là các lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và các hậu duệ QL/VNCH trong đó có Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường, Nghị Viên Kimberly Hồ và LS Dina Nguyễn . Tất cả đều bày tỏ sự cảm phục về tinh thần dấn thân hy sinh của các cựu SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức, vì rất đông trong số họ đã ngã gục dưới họng súng quân thù để bảo vệ miền Nam tự do, và hãnh diện các bậc đàn anh trong QL/VNCH đã được trôi luyện trong một quân trường nổi danh khắp Đông Nam Á và thế giới, đó là Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức mà sau này đổi tên thành Trường Bộ Binh Thủ Đức.



Sau các lời phát biểu của hậu duệ QL/VNCH, ban tổ chức mời qúy đại niên trưởng từ Khóa 1 Thủ Đức và Nam Định đến khóa 5 Thủ Đức lên sân khấu để Hội trao tặng mỗi vị một khăn quàng cổ có thêu hình quốc kỳ VNCH. Sau cùng là phần tiệc hội ngộ và văn nghệ.



Theo tài liệu trong cuốn Lược Sử QL/VNCH do Đại Tá Trần Ngọc Thống, Thiếu Tá Hồ Đắc Huân và Trung Úy Lê Đình Thụy biên soạn, Trường Bộ Binh Thủ Đức và Trường Sĩ quan Trừ Bị Nam Định có từ thời Quốc Trưởng Bảo Đại. Khóa đầu tiên khai giảng vào ngày 01 tháng 10 năm 1951 tại cả hai nơi trên.

Do Hiệp Định Geneve 1954, trường phải gián đoạn một thời gian. Cuối tháng 2/1957 trường tái hoạt động và cải danh thành Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức vì trong đó gồm quân trường Bộ Binh, Thiết Giáp, Pháo Binh, Công Binh, Truyền Tin, Quân Cụ, Thông Vận Binh, Quân Chính.

Tháng 10/1961 các trường chuyên môn được tách ra, ngoại trừ trường Bộ Binh và Thiết Giáp. Ngày 1-8-1963 Trường lấy lại tên cũ là Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Ngày 1-7-1964 Trường đổi tên thành trường Bộ Binh. Ngày 4.4.1974 Trường Bộ Binh được lệnh di chuyển về yếu khu Long Thành.

Từ ngày thành lập đến tháng 4/1975 đã có 18 vị Chỉ Huy Trưởng, vị đầu tiên người Việt Nam là Đại Tá Phạm Văn Cảm, vị cuối cùng là Đại Tá Trần Đức Minh. Trường Bộ Binh Thủ Đức đã đào tạo hàng chục ngàn sĩ quan ưu tú cho QL/VNCH.