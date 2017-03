Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB Thủ Đức họp mặt "Đón Xuân Này Ta Nhớ Xuân Xưa"

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hàng trăm sĩ quan từng tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã tề tựu tại nhà hàng Paracel vào trưa Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3, 2017 theo lời mời gọi của Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị, để hội ngộ mừng Tân Xuân Đinh Dậu.





Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu phát biểu chào mừng quan khách và đồng môn, đứng trên bục là KQ Nguyễn Văn Chuyên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Trưởng Ban Tổ Chức kiêm điều hành nghi lễ khai mạc là cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên (Khóa 1/70), ông cũng là một cựu phi công của Không Lực VNCH. Chương trình được bắt đầu lúc 11 giờ 30 trưa với nghi thức rước Quốc kỳ Hoa Kỳ, VNCH và Đại Hàn cũng như Hiệu Kỳ Trường SQTB vào vị trí hành lễ do cựu SVSQ Nguyễn Chi (khóa 5/72) chỉ huy. Quốc thiều VNCH, Hoa Kỳ và Nam Hàn được trổi lên.





Nghi thức chào cờ khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Các cựu SVSQ /QL VNCH cũng như các cựu sĩ quan Hoa Kỳ, Đại Hàn có mặt đều giơ tay chào kính một cách trang nghiêm.

Liền sau đó, niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu cựu SVSQTB Thủ Đức Nam Cali ngỏ lời chào mừng quan khách, quý thân hữu, các cơ quan truyền thông và đồng môn. Niên Trưởng Nguyễn Trọng Thu nói, “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều hoài niệm về quá khứ. Họ lấy những dữ kiện làm rạng danh cho Tổ Quốc, lấy những sự kiện oai hùng của dân tộc để hãnh diện, tự hào cho hiện tại, và đó cũng là một bài học cho tương lai. Cuộc hội ngộ đầu Xuân này giữa anh em sĩ quan Thủ Đức chúng tôi với tất cả thân hữu, quan khách đều dựa vào cái tinh thần đó! Đại Hội ngày hôm nay của chúng tôi có chủ đề Đón Xuân Này Ta Nhớ Xuân Xưa. Chúng tôi sẽ trình bày hai dữ kiện đã làm chúng tôi hãnh diện, đã làm oai hùng cho dân tộc, rạng danh cho Tổ Quốc. Đó là một dữ kiện nằm trong lịch sử dân tộc, và một dữ kiện nằm trong Quân Sử VNCH. ”

Vị Hội Trưởng nhắc lại chiến thắng oai hùng của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cách nay 228 năm về trước, và dữ kiện thứ hai là chiến thắng của QL/VNCH trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Trong khi chính phủ và QL/VNCH tôn trọng hiệp định đình chiến để người dân hai miền ăn Tết, thì Việt Cộng lợi dụng một số đông Quân, Cán, Chính VNCH được về gia đình đón Xuân, đã bất thần tấn công khắp các tỉnh, thành miền Nam từ Cà Mau ra đến Bến Hải và tạm chiếm được Huế và Quảng Trị. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, quân đội VNCH đã đánh tan chúng, lấy lại những phần đất chúng vừa tạm chiếm. Hơn thế nữa, tất cả các cơ sở nằm vùng của chúng tại miền Nam đã bị lộ diện và bị ta phá hủy.





Các cựu quân nhân Hoa Kỳ, Đại Hàn và một số cựu SVSQTB Thủ Đức chụp hình lưu niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau khi nêu hai dữ kiện trên, Niên trưởng Nguyễn Trọng Thu nói tiếp, “Thấm thoắt đã 42 năm rồi. Thời gian trôi đi, cuốn trôi tất cả, chỉ để lại cho anh em chiến sĩ cái tình đồng đội. Ngày hôm nay chúng tôi rất cảm xúc khi thấy tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu đã đến đây tham dự với chúng tôi. Đó là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta mất tất cả, chỉ còn cái tình duy nhất là tình Huynh Đệ Chi Binh mà quý vị thể hiện hôm nay gói ghém trong bốn câu: Trần gian chỉ là cõi mộng / Sinh tử tử sinh / Có chăng chỉ một chữ Tình / Tình chiến hữu, tình bạn bè.



“Vì thế, xin tất cả anh em chiến sĩ QL/VNCH, chúng ta hãy giữ cái tình đó, và cũng là cái tình chúng ta sẽ giữ bên nhau suốt cả cuộc đời. Cuối cùng, một lần nữa, ông Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu cám ơn quý niên trưởng đã đến chung vui, khuyến khích đàn em. Đó là quý niên trưởng Khóa 1: Trần Ngọc Thống, Võ Văn Xét. Khóa 2, Khóa 3... và cám ơn Quân nhân Hoa Kỳ, quân nhân Đại Hàn đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam chúng tôi và hôm nay đến chung vui với chúng tôi.” Sau cùng, ông chúc tất cả mọi người có mặt và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc.







Trao tặng hoa cho các chiến hữu đồng minh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Kế tiếp, KQ Nguyễn Văn Chuyên giới thiệu quan khách hiện diện có các niên trưởng: Trần Ngọc Thống, Võ Văn Xét, Hồ Sĩ Khải, Cổ Tấn Tinh Châu, Phan Khắc Nhượng, Trần Quan An, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hồ Đắc Huân, Chung Tử Ngọc, Nguyễn Minh Chánh, Phan Tấn Ngưu, Ngô Dư, Nguyễn Hoàng Dũng ... và các cựu SVSQ xuất thân từ các Khóa trong quân trường Võ Khoa Thủ Đức, hiện đang đảm nhiệm các chức vụ Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội đoàn quân đội.



Về dân cử có Phó Thị Trưởng Bùi Phát và cũng là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, Nghị viên Kimberly Hồ, ông Nguyễn Văn Lực (CĐNV San Diego), ông Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) ,ông Hồ Ngọc Minh Đức (UBXDTĐ Chiến sĩ Việt Mỹ); võ sư Phạm Văn Thành (Hội Quân Cảnh); ông Nguyễn Anh Tâm (HT. Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali), ông Nguyễn Quang Cảnh (Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Fernado Valley); KQ Nguyễn Đình Minh (Phó Chủ Tịch Liên Hội CCS Fernado Valley); bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ (HT. Tây Sơn Bình Định), ông Nguyễn Doãn Hưng (HT. CSQG Nam Cali), ông Đoàn Ngọc Đa, (HT.Quảng Nam Đà Nẵng) và phu nhân, Võ sư Đặng Thông Phong, ông Văn Hùng Đốc (HT. Ninh Hòa Dục Mỹ), ông Văn Công Định (Liên trường Qui Nhơn); bà Đặng Kim Trang (Hội Trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego); ông Nguyễn Địch Hà (HT. Bưởi, Chu Văn An); ông Nguyễn Hữu Hạnh (TTK Hội Biên Hòa Hải Ngoại), cô Sadler Cao Thị Ngọc Điệp.



Ngoài ra có một số cựu SVSQ về từ Canada, Châu Âu và San Jose. Đặc biệt lần này có phái đoàn 7 cựu sĩ quan Đại Hàn và 3 cựu sĩ quan Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam đến tham dự.



Sau phần giới thiệu quan khách, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ lên tường trình về việc xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung. Theo lời bác sĩ Vỹ, thủ tục giấy tờ đã xong và sẽ khởi công xây dựng bệ tượng trong tuần này, sau đó sẽ tôn tượng Vua Quang Trung và tổ chức khánh thành thật trang trọng.



Phái đoàn Hoa Kỳ được mời lên sân khấu trước, sau đó đến phái đoàn Đại Hàn, đại diện mỗi phái đoàn đều nói lời ca ngợi QL/VNCH là những chiến sĩ anh dũng, can trường và mưu lược, ca ngợi các sĩ quan xuất thân từ Trường Võ Khoa Thủ Đức là những cấp chỉ huy ưu tú của QL/VNCH mà các ông từng được sát cánh bên nhau chiến đấu chống bọn Việt Cộng. Các phu nhân cựu SVSQ thay mặt Ban tổ chức trao tặng mỗi vị khách qúy một bó hoa tươi, và tất cả chụp chung tấm hình lưu niệm với các cựu SVSQTB Thủ Đức.



Nghị Viên Kimberly Hồ, ái nữ của Đại Tá Hồ Sĩ Khải, đại diện ban tổ chức chúc Tết qúy niên trưởng và quý chiến hữu. Cô cũng là một mạnh thường quân của Hội Ái Hữu Thủ Đức. Bà Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster cũng lên chúc mừng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức. Trong dịp Hội Ngộ mừng Xuân, Hội cũng phát hành Bản Tin Sinh Hoạt số 35, Xuân Đinh Dậu với niều hình ảnh và tin tức nội bộ của Hội. Sau các tiết mục trên, ban tổ chức chuyển sang phần ẩm thực và văn nghệ do cựu SVSQ Ngô Thế Phú (Khóa 6/69) và cô Tuyết Hoa phụ trách.



Hiện nay, Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức được điều hành bởi Ban Chấp Hành gồm:

Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu, Tổng Thư Ký Vũ Đình Trung, và Thủ Quỹ Tina Trần.