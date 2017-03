Hội Ái Hữu Gò Công Nam Cali mở tiệc mừng xuân

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Hội Ái Hữu Gò Công Nam California do ông Trần Nghĩa Đời làm Hội Trưởng, đã tổ chức buổi hội ngộ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại nhà hàng Diamond Sefood, thành phố Garden Grove vào chiều Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017.Kể từ ngày thành lập Hội đến nay, năm nào đồng hương Gò Công cũng tổ chức vui Xuân, trước để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi và chia vui, sẻ buồn với nhau, sau là để nâng ly chúc nhau một năm mới gặp mọi điều may mắn tốt lành. Tổ chức Tiệc Mừng Xuân mà không có múa lân là không được, nên Hội Gò Công đã mời đoàn lân đến múa giúp vui, vì nghe tiếng trống lân là như sống lại những ngày Tết cổ truyền trên quê hương.Ban hợp ca Gò Công trong nghi thức khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau màn múa lân, cô Phan Bích Thủy, điều hợp chương trình mời ban hợp ca Gò Công lên sân khấu để hát quốc ca. Sau nghi thức chào cờ, ai nấy thinh lặng tưởng nhớ công ơn tiền nhân, các anh hùng liệt nữ đã có công xây dựng và giữ gìn tổ quốc thân yêu, các anh chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân, đồng thời cũng tưởng nhớ đồng hương Gò Công mới lìa đời.Kế đến, ban tổ chức mời Đại tá Lợi Nguyên Tấn, Thiếu tá Nguyễn Minh Cảnh và ông Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời lên trước bàn thờ có chân dung của Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định niệm hương và khấn vái cho bà con Gò Công Hải Ngoại cũng như trong nước, gia đình được hạnh phúc, con cháu thành đạt và vạn sự như ý.Ông bà cựu Thiếu Tá Nguyễn Minh Cảnh (bên trái) và vợ chồng nhạc sĩ Xuân Điềm tham dự ngày Hội Gò Công. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trong lời phát biểu, ông Trần Nghĩa Đời thay mặt Ban Chấp Hành gửi đến qúy bậc trưởng thượng và đồng hương Gò Công lời chúc tốt đẹp nhất trong năm Đinh Dậu. Ông Hội Trưởng bày tỏ niềm vui khi thấy đồng hương Gò Công ngày càng gắn bó, đoàn kết và sự hiện diện của đồng hương năm nay đông hơn năm ngoái đã chứng tỏ điều đó. Ông không quên cám ơn qúy vị mạnh thường quân, quý cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho Ban Chấp Hành có điều kiện tổ chức buổi họp mặt, phát giải Khuyến Học cũng như in ấn Đặc San Xuân.Riêng Giải Khuyến Học được ông bà Dũng Nguyễn (người Gò Công), chủ nhân chợ Saigon City Market Place, Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ tặng $1,000 cho ba học sinh xuất sắc có điểm số trên 4 chấm. Ngoài ông Dũng Nguyễn còn có nhiều mạnh thường quân khác như Công ty Foods International (Kim Tự Tháp) do ông Nguyễn Văn Trọng là Tổng Giám Đốc cũng đã hỗ trợ tài chánh cho Hội.Ban tổ chức đã mời qúy vị mạnh thường quân trao Giải Khuyến Học cho các em học sinh Gò Công xuất sắc. Ngoài tiền mặt của các vị mạnh thường quân còn có phần thưởng riêng của Hội, đồng thời, trong dịp vui Xuân, Hội cũng chúc thọ quý cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên và lì xì cho các cháu thiếu nhi.Ông Hội Trưởng và hai niên trưởng Gò Công niệm hương trước bàn thờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trước khi nhập tiệc, ông Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời giới thiệu cuốn Đặc San Xuân với chủ đề “Người Gò Công Nơi Hải Ngoại.” Đặc san năm Con Gà dầy 300 trang in trên giấy trắng dày, trình bày trang nhã, và nội dung phong phú, chuyển tải tâm tư tình cảm của người Gò Công nơi đất khách quê người cũng như tại quê hương Gò Công thân yêu. Sau lời giới thiệu, ban tổ chức đã đem Đặc San đến từng bàn tặng cho đồng hương như một món quà Xuân ý nghĩa.Mọi người nhập tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ cũng như xổ số lấy hên đầu năm. Trong buổi tiệc, Viễn Đông được nhạc sĩ Xuân Điềm giới thiệu ông bà Nguyễn Minh Cảnh, từ tiểu bang New Mexico sang tham dự cùng phu nhân và một người con trai, ông cho biết, ông là Thiếu Tá QL/VNCH, tốt nghiệp Khóa 7 Trường Sĩ Quan Thủ Đức, sang Mỹ theo diện H.O.7 sau 10 năm tù cộng sản.Hai ông bà có người con trai trưởng tên là Nguyễn Minh Quân, năm nay 50 tuổi, là cầu thủ đá banh nổi tiếng ở VN, anh này là người ham hoạt động. Ngoài làm chủ tiệm sửa xe, anh còn ra tờ báo Tuổi Trẻ và tham gia các sinh hoạt cộng đồng, giúp cho nhiều gia đình đồng hương gặp khó khăn. Người con trai thứ hai đi theo ông bà là anh Nguyễn Minh Đạo hiện đang làm Manager của Saigon Beauty Salon ở New Mexico.Ông Nguyễn Minh Cảnh hãnh diện nói, “Con trai tôi xứng với câu Hổ phụ sinh hổ tử, và chúng nó sẽ là những hậu duệ tích cực thay thế cha anh chúng.” Hai ông bà sang tham dự nhiều lần từ năm 2000 đến nay vừa ở Hội Gò Công, vừa ở Khóa 7 Thủ Đức.Bà Cảnh cho Viễn Đông biết, “Tôi rất hạnh phúc. Ở cái tuổi già của tôi mà gặp lại nhau mỗi năm như thế này thì rất hạnh phúc, sung sướng không gì bằng, bây giờ chỉ chúc nhau sức khỏe và làm được việc gì thiện nguyện cho người gặp khó khăn là vui rồi.”Ngoài ra, Viễn Đông cũng được giáo sư Lê Quý An cho biết, ông từng dạy Anh Văn cho các lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ trường Trung Học Công Lập Gò Công từ năm 1958. Nay sau 25 năm xa cách gặp lại học trò cũ, ông thấy tình thầy trò vẫn đầm ấm như xưa nên ông cảm thấy vô cùng sung sướng.Đồng hương cần liên lạc với Hội Gò Công xin gọi ĐT: (714) 376-7797.