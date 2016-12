(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Sau các lời phát biểu, mọi người dùng tiệc mừng buổi ra mắt Hội, và thưởng thức chương trình âm nhạc do các chị em Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt, CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Cộng đồng người Việt tại nam California lại có thêm một hội thiện nguyện mới, Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt (Vietnamese Women Friendship Association) do bà Quỳnh Hoa sáng lập. Hội đã tổ chức ra mắt đồng hương vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, ngày 18 tháng 12, 2016 tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove.





Hai sư cô Ngọc Liên (bên trái) và Hoa Liên cùng hai đại diện BL Miracle Cosmetics bảo trợ cho Hội. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Được sự bảo trợ của các mạnh thường quân như: EV Princess Cosmetics/Nutrition, Kim Huệ Diamond Jewelry; Phước Hạnh Travel & Tours; Trường Thẩm Mỹ Quốc Tế Asian American, Văn phòng LS Chi Henson Feirstein, Tektronic, Loan Richard Can; Little Saigon Wire –Outlet Inc, LS Tuyết “Tina” D. Phạm, tiệm Ten Lei và nhà hàng Seafood Place nên ngoài các đại diện cơ sở thương mại nêu trên còn có khá đông quan khách, trong đó có hai Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên (Hoa Hậu Bích Liên), Chủ Tịch, Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, Viện Trưởng ba Thiền Viện Ngọc Phú tại Nam, Bắc California và Canada và sư cô Thích Nữ Hoa Liên, Viện Phó.



Ba vị cố vấn cho Hội là chị Lisa Rudolph, ông bà LS Nguyễn Văn Giỏi đồng sáng lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, nhà văn Nguyễn Quang Huy và phu nhân, nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh; Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Bùi Phát, Phó Thị Trưởng Garden Grove, DS Nguyễn Đình Thức đại diện NS Janet Nguyễn, CLB Tình Nghệ Sĩ, một số đông thân hữu và các cơ quan truyền thông.



Sau nghi thức khai mạc do hai MC Hải Lan và Joseph Hiếu điều hợp, bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng sáng lập lên chào mừng quan khách và nói, “Được sự tín nhiệm của anh chị em, thật là vinh dự cho Quỳnh Hoa để sáng lập ra Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt California. Hội được thành lập nhằm mục đích phục vụ, trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau cho các chị em phụ nữ Việt bị khó khăn, nhanh chóng hội nhập đời sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương của Hội là bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt, tương trợ tinh thần, mang niềm vui hạnh phúc và ích lợi cho gia đình và cho xã hội.Ưu tiên của chúng tôi là việc thăm viếng các Viện Dưỡng Lão, và phục vụ những bữa ăn cho những người vô gia cư.”



Các thành viên Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt đồng ca nhạc phẩm Cô Gái Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Các thành viên Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt đồng ca nhạc phẩm Cô Gái Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó bà nêu đích danh từng người để cám ơn đã giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội, và “nhất là những hội viên hiện diện ở đây là một sự cố gắng đáng kể; nhờ vậy Hoa mới có đủ sức khỏe và tinh thần để sát cánh với các anh chị em, phục vụ cho những công tác sắp tới của Hội.”



Với tư cách là người dân cử tại địa phương nơi tổ chức buổi ra mắt, ông Phát Bùi được mời phát biểu trước. Sau khi ngỏ lời chào mừng mọi người có mặt, ông Phát Bùi nói, ông rất vui mừng khi thấy có thêm một hội thiện nguyện của phụ nữ Việt ra đời, để chúng ta có thêm tiếng nói trong cộng đồng và xin chúc Hội gặt hái nhiều thành quả trong những ngày sắp tới. Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên tiếng ca ngợi sự hy sinh, tánh nhẫn nại, chịu đựng của người phụ nữ Việt, luôn luôn làm tròn thiên chức của mình, và nay đem khả năng thiện chí phục vụ những người già cả, ốm đau trong viện dưỡng lão; đó là hành động đáng ca ngợi, và ông chúc Hội luôn thăng tiến về mọi mặt. Dược sĩ Nguyễn Đình Thức cũng ca ngợi Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt. Thay mặt NS Janet Nguyễn, DS Thức trao tặng Hội Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California.



Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng sáng lập Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt California. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng sáng lập Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt California. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Trước khi bế mạc, bà Hội Trưởng Quỳnh Hoa, một lần nữa cảm tạ quan khách, thân hữu và các nhà bảo trợ, đồng thời xin tiếp tục hỗ trợ để Hội có phương tiện thực hiện những việc bác ái, xã hội, và vì là lần đầu ra mắt nên có khuyết điểm gì bà mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt hiện nay được điều hành bởi bà Hội Trưởng Quỳnh Hoa, Hội Phó Nội Vụ: bà Thu Minh; Hội Phó Ngoại Vụ: bà Thảo Minh; Tổng Thư Ký: bà Minh Nguyên và bà Hải Lan đảm nhận Thủ Quỹ.



Được biết, trong cộng đồng chúng ta còn có một bà Quỳnh Hoa khác (ca sĩ) cũng thường xuyên đi thăm viếng, giúp vui và tặng quà cho các cụ trong Viện Dưởng Lão từ nhiều năm qua.



Cần liên lạc với Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt xin gọi số ĐT: (714) 553-6234 hay (714) 553-1553./.