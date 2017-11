Hội CEAVA họp báo phổ biến Hội Xuân Mậu Tuất 2018 tại Mile Square Park

Các thành viên Hội CEAVA chủ tọa cuộc họp báo. Từ trái là Mai Định, Phạm Minh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ánh Liên, và Phan Nhật Nam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sẽ khánh thành Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng rộng hơn 10,000 Sqf vào tháng Sáu, 2018Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Chiều tối thứ Tư, ngày 1 tháng 11, 2017, Hội CEAVA Foundation (Culture, Education, and Art for Vietnamese American Future Generations) đã tổ chức họp báo tại nhà hàng Golden Sea, Garden Grove để phổ biến việc tổ chức Hội Chợ Tết (Hội Xuân Mậu Tuất 2018) tại Mile Square Park vào các ngày 16, 17, 18 tháng Hai, 2018.Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch CEAVA và Trưởng Ban Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 tại Mile Square Park phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Tham dự cuộc họp báo, ngoài một số cơ quan truyền thông, còn có Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, LS Andrew Đỗ và phu nhân, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp; nữ tài tử Kiều Chinh và một số thành viên trong Hội CEAVA.Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa là người đứng đầu Hội CEAVA, ông mời các ông Phạm Minh, Mai Định, Phan Nhật Nam và cô Ánh Liên cùng lên ngồi vào bàn chủ tọa.Sau đó, ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết Hội CEAVA được thành lập vào ngày 3 tháng 5, 2017 với mục đích huy động tài chánh để cấp giải thưởng và học bổng cho các thế hệ con cháu người Việt tại Hoa Kỳ và phát huy văn hóa Việt Nam. Mặc dù đến nay Hội chưa nhận được một trợ giúp nào về tài chánh nhưng Hội Chợ Hè vào tháng Tám vừa qua tại Mile Square Park, Hội vẫn trao nhiều giải thưởng trị giá rất cao, đó là do các thân hữu trong Hội đóng góp.Hình phác họa Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. (Cung cấp)Năm tới là năm Mậu Tuất, do sáng kiến của GSV Andrew Đỗ mà hàng năm cộng đồng người Việt tại Quận Cam đã có một Hội Chợ Tết ngay trong Mile Square Park, vào cửa cũng như đậu xe không phải trả tiền. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại chiến thắng của Ngô Vương Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng cách nay 1070 năm đã là động lực khiến ông nhận làm Chủ Tịch CEAVA và còn làm Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018.CEAVA nhận lời phụ trách phần tổ chức về nghệ thuật giải trí và các gian hàng trong Hội Xuân Mậu Tuất 2018 vì một lý do thiêng liêng. Ông Nghĩa nói tiếp, “Trong cảnh nguy nan của đất nước trước đà bành trướng của Trung Cộng, tổ chức CEAVA muốn làm nổi bật ba trận thủy chiến lừng danh của tổ tiên để các thế hệ về sau khỏi quên và cũng noi gương sáng của tiền nhân cho thế giới cùng biết. Vì, vậy, ngoài việc mừng Xuân đón Tết thông thường, Hội Xuân Mậu Tuất 2018 còn có chủ điểm là Bạch Đằng Giang, với các sinh hoạt tưởng niệm đa diện, long trọng và ý nghĩa.”Ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng giới thiệu nhà văn Phan Nhật Nam sẽ là người liên lạc với các tổ chức quân đội.Hình phác họa Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. (Cung cấp)Tiếp đến ông mời GSV Andrew Đỗ lên có vài lời phát biểu. GSV Andrew Đỗ ngoài việc đề cập đến Hội Xuân Mậu Tuất 2018 ông còn loan báo một tin đặc biệt là ông đang cho xúc tiến xây dựng một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (TTSHCĐ) tại Mile Square Park, trong khu công viên gần đường Edinger - Euclid, rộng đến hơn 10,000 Square feet, phí tổn gần $5 triệu và được Quận Cam cấp đầy đủ nên công việc xây dựng đã tiến hành và sẽ khánh thành vào tháng Sáu, 2018.LS Andrew Đỗ cho biết Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng dành cho tất cả các sắc dân nhưng ông sẽ không cho các bộ môn thể thao như bóng chuyền, tennis, v.v. chơi trong đó vì những môn này đã có nhiều địa điểm cho họ rồi, còn những môn như vũ cầu, bóng bàn là những môn chưa có địa điểm nên sẽ được chơi trong TTSHCĐ.Ngoài ra, cũng là chỗ để cac cụ cao niên đến thư giãn, tập taichi, các em tập võ và các hội đoàn có thể đến sinh hoạt vì TTSHCĐ có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm đầy đủ. Ngoài những nhu cầu trên, ông còn có ý xây dựng TTSHCĐ để có thể sẽ là nơi tập trung cư dân Quận Cam nếu có động đất lớn hay thiên tai, vì thật sự chúng ta chưa có chỗ tạm trú nếu thiên tai lớn xảy ra như ở Houston hay Florida hoặc như vụ hỏa hoạn mới đây tại Bắc và Nam Cali, chúng ta sẽ không biết tạm trú ở đâu, nên TTSHCĐ rất cần thiết cho cư dân Quận Cam nói chung và cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nói riêng và đó là lý do ông quan tâm xúc tiến xây dựng.Sau lời phát biểu của LS. Andrew Đỗ, ông Nguyễn Xuân Nghĩa mời mọi người dùng bữa cơm tối thân mật với Hội CEAVA và bế mạc sau đó.Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Xuân Nghĩa qua số 714-230-5127 hay email: Nguyenxnghia2010@gmail.com.