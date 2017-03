Hội Chợ Nông Nghiệp quốc tế tại Paris

Bài NGỌC DIỄMMở cửa lần thứ 54 tại thủ đô Ánh Sáng thứ Bảy, 25 tháng Hai, vừa qua, mặc cho tình hình kinh tế khó khăn về nghề nông, hàng ngàn người đã kéo đến tham dự ngày đầu tiên. Hội chợ kéo dài đến ngày Chủ Nhật, 5 tháng Ba, tám ngày liên tiếp. Trụ sở tổ chức là khu vực Cửa Versailles, quận 15, chuyên môn về triển lãm với diện tích rộng 134 ngàn thước vuông đi bộ mỏi chân.Một trong những hình tượng quen thuộc của Hội Chợ, giống bò quý và thường đối với nông chủ.Chương trình mời khách đến viếng xoay quanh bốn chủ đề lớn là chăn nuôi và ngành phụ thuộc, trồng trọt và vườn cây ăn trái, sản phẩm các tỉnh thành và thuộc địa cũ ở hải phận xa của Pháp và của thế giới, các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp.Trong vòng gần nửa thế kỷ, Hội Chợ đã tập trung tất cả những nhân lực trọng yếu về nghề nông và trở thành điểm trưng bày số một trong ngành này đối với nội địa và cả thế giới. Những nhà chăn nuôi, hãng sản xuất thực phẩm, Bộ Nông Nghiệp của nhà nước, các cơ sở quốc gia nghiên cứu khoa học, các tổ chức địa phương liên quan đến ngành nghề, những hội đoàn lao động… đều cùng nhau hợp tác thực hiện hàng năm chợ phiên này.Lịch sử cho thấy chợ phiên đã hình thành bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 (năm 1855) với sự thô sơ lúc đầu rồi dần dần càng lúc càng phong phú thêm lên, rồi cho phép cả nước ngoài đến tham gia buôn bán. Trong một lần duy nhất, hội chợ được tổ chức ở thành phố Strasbourg nổi tiếng về cây xanh mát mắt nhưng số khách vào chỉ đạt được 1/3 ước lượng nên sau đó luôn luôn là thủ đô lãnh trách nhiệm cho yên chuyện. Ngày tổ chức cũng vào nề nếp là tuần lễ cuối tháng Hai qua đầu tháng Ba.Năm 2016 vừa qua, hội chợ lần thứ 53 thu hút được hơn 600 ngàn công chúng vào xem. Giá vé vào cửa khoảng 16 Âu kim, chúng ta thử làm một con toán nhỏ đã thấy ban tổ chức thu vào gần 9.6 triệu đồng tiền vé chưa kể các sản phẩm khác và sức tiêu thụ của người tham dự. Năm nay, giá vé là 17 đồng cho lần tổ chức thứ 54.Nếu số người vào cửa cũng giữ nguyên hay tăng giảm chút ít, tài chính thu vào ước lượng cũng tròm trèm 10 triệu đồng vé bán được.Trong khuôn viên rộng rãi của nơi triển lãm, có bảy dinh thự khác nhau hàm chứa những gian hàng tùy thuộc vào chủ đề và chúng được đánh dấu qua con số gọi như dinh 1, 2,3… cho đến 7. Khu vực ngành nghề có kèm theo cả bộ môn quản lý Rừng (lâm nghiệp) do Nha lâm nghiệp phụ trách.Đi vào chi tiết, thì người tổ chức là ông Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp, chính ông ấn định ngày mở và đóng cửa bởi thông báo quốc gia. Trong bộ này, ta phải kể thêm ngành sản xuất Thức Ăn (còn gọi chung là Agro-Alimentaire, Nông-Thực phẩm).Khoảng 1,300 nhà chăn nuôi đến từ toàn thể nước Pháp và thuộc địa cũ thuộc hải phận xa xôi cùng với thế giới sẽ phô trương sản phẩm của họ (xin mở dấu ngoặc nói về phong trào ăn chay luôn luôn cho rằng loài gia súc không được xem là “sản phẩm” vì chúng có cơ thể biết đau đớn như con người, không phải là hàng hoá bất động).Khách thưởng ngoạn có thể mua sắm hàng hoá đặc biệt của 13 vùng nước Pháp cung cấp thịt heo, bò (còn gọi là loại bovin), cừu (ovin) dưới dạng xúc-xích, pa-tê, jambon thường hay hun khói; các sản phẩm chế tạo từ sữa động vật như phô mai bò, dê (loại này có mùi hơi khó chịu của dê mẹ). Ngoài ra còn có các hải sản độc đáo và những món ngon thượng hạng của ngoại quốc.Một trong những món phô mai có từ thời Pháp thuộc mà chúng ta quá quen thuộc với nó là món phô mai Bò Cười với hình ảnh phần đầu bò cười tươi tắn. Món phô mai này thuộc loại thân mềm (trái với nhóm kia là từ cứng cho tới cứng còng, cứng như đá càng để lâu càng làm cắn vào gảy cả răng) thơm ngon và khi được cho thêm vào nhiều thứ vi sinh tố nhóm B và D thì bán đắt hơn thứ thường kiểu nhái theo.Hộp đựng nó là thứ hộp giấy tròn chứa từ 12 cho tới 24 cái riêng rẻ hình tam giác cân đáy tròn. Vào siêu thị rất dễ tìm hộp Bò Cười chính hiệu con nai vàng, đến năm 2021 là nó sẽ làm lễ sinh nhật 100 năm nhãn hiệu này xuất hiện.Chuyện kể rằng có hai ông Tây nhập ngũ làm lính đánh trận thế chiến 14-18 quen nhau và họ đã vẽ hình con bò cười tươi tắn bên ngoài mấy chiếc cam nhông chuyên môn chở thịt tiếp tế mặt trận. Con bò này có tên là Wachkyries bắt nguồn từ cổ tích thần thoại xứ Bắc Âu tên là Valkyrie.Sau chiến tranh, vào tháng Tư năm 1921 hộp phô mai mềm đầu tiên mang tên Léon Bel (một trong hai ông Tây nói trên) với đôi bông tai hình hộp bò cười ra mắt bán được một lèo 12 ngàn cái! Thành công quá sức tưởng tượng. Dần dần, theo ý kiến của phu nhân ông Bel, hình bò cười được ông Tây kia (vẽ con Walkyrie nơi hông xe cam nhông) sửa đổi theo kỹ thuật hình bé chứa hình to không hề chấm dứt.Chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy bò đeo hai cái hộp nhỏ có hình nó đang cười và cứ thế mà nhân lên hoài hoài chưa hết. Hay thật, tài liệu lịch sử nhắc lại ta không để ý nhìn kỹ chẳng thấy gì lạ; hiện nay các hộp phô mai Bò Cười xuất hiện trong 120 quốc gia và cứ 20 giây lại có 2,300 miếng ngon ngọt hình tam giác cân được bóc giấy bạc ra ăn ngon lành!Khách viếng thăm được khuyên hãy mang theo nhiều tiền mặt vì sản phẩm sẽ được bán tại chỗ trực tiếp đến tay người tiêu thụ nên giá cả rẻ hơn nhiều so với bên ngoài, lời khuyên tiết kiệm rất đúng đắn. Trẻ em được khuyến khích đi theo cha mẹ để học hỏi về các gia súc nơi nông trại giáo dục kiểu mẫu của chợ phiên dành riêng cho chúng nó. Ngoài ra những người yêu thích mèo như người viết bài cũng có dịp chiêm ngưỡng 150 con được triễn lãm ở dinh số 8.Các chính trị gia đều có mặt tại Hội Chợ này hàng năm. Tổng Thống đương nhiệm Hollande đã ghé thăm hôm đầu tiên và tuyên bố rất chân thành rằng người Pháp không quên cái giai đoạn thống khổ sâu xa vừa qua (các vụ khủng tặc…) còn in hằn dấu vết mặc dù cuộc vui họp chợ sẽ khác thường.Bà Marine Le Pen đã tới vào thứ Ba, ông Fillon hơi ngượng nhưng vẫn đến và bị la ó phản đối hành vi gian tham. Chính trị gia Vòng Tay Học Trò E.M. ghé thăm và bị lãnh đủ một quả trứng vào mặt (lần thứ nhì bị zê rô). Ông Hamon thì chưa có ngày chính xác. Quả nhiên, đây là dịp tốt gặp gỡ cử tri đông đảo khỏi phải dời gót ngọc đâu xa và trân mình mà hứng chịu những bực bội của họ. (ntnd)