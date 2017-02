Hội Chợ Tết Sinh Viên tưng bừng đón mừng Xuân Đinh Dậu

Bài THANH PHONG

COSTA MESA - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố đã giúp Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017 do Tổng Hội Sinh Viên VN Nam California tổ chức thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ chức và các anh chị em sinh viên.





(Thanh Phong/ Viễn Đông)



Mở cửa từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 1, 2017 nhằm ngày 30 Tết, dù chưa chính thức khai mạc nhưng đã có hàng ngàn người thuộc nhiều sắc dân khác nhau vào thăm hội chợ. Qua ngày thứ nhì cũng là ngày mùng Một Tết, các xe nối đuôi nhau tiến vào bãi đậu xe của khu hội chợ, lớp người đi bộ, lớp khác có xe của ban tổ chức đón từ bãi đậu xe chạy vào gần cửa chính. Các phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình được cung cấp miễn phí thẻ đậu xe và vé vào cửa.







(Thanh Phong/ Viễn Đông) (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Từ ngoài cổng chính vào phía trong là khu Làng Việt Nam. Năm nay làng VN được thiết trí rộng lớn hơn. Phía bên tay trái, một khán đài lộ thiên được các nam nữ nghệ sĩ, ban tù ca và nhóm du ca liên tiếp trình diễn. Hàng trăm gian hàng của các cơ sở thương mại, y tế, Hướng Đạo, có cả gian hàng của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH; các gian hàng của nhiều cơ sở truyền thông, các gian hàng trò chơi cho trẻ em và người lớn. Gian hàng bán thịt nướng và nước giải khát lúc nào cũng đông người chiếu cố, thậm chí phải xếp hàng chờ khoảng 5, 10 phút mới đến phiên.







(Thanh Phong/ Viễn Đông) (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Đúng 12 giờ trưa, sau lễ cắt băng khai mạc đơn giản do Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ thực hiện, đoàn lân rước Toán Quốc Kỳ vào Hội Chợ. Sau toán rước Quốc Kỳ có các cựu quân nhân thuộc Hải, Lục, Không Quân, CSQG thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đi theo sau. Kế tiếp là các sinh viên rước lá đại kỳ VNCH rồi đến các sinh viên cầm những lá cờ có tên của các trường Đại Học tham dự Hội Chợ như UCI, UCLA, v.v.. Tiếp sau là một đoàn rước hùng hậu với những sinh viên mặc đồ lính thú ngày xưa, vai khiêng kiệu Đất, Nước Tổ đi trước rồi đến các vua, quan mặc phẩm phục có lọng che do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phụ trách, đoàn rước đi một vòng xung quanh hội chợ rồi tiến vào hội trường rộng lớn. Lá đại kỳ VNCH được rước lên sân khấu, toán rước Quốc Kỳ và đại diện các Hội Sinh Viên dàn hàng ngang trước sân khấu.



Theo sự điều hợp của mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng, quan khách và các cư dân có mặt trong hội trường cùng đứng lên nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ VNCH và Hoa Kỳ. Sau đó, có phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, và đồng bào đã tử nạn trên đường tìm tự do. Ban tù ca Xuân Điềm với đồng phục đẹp mắt phụ trách hát quốc ca . Để các sắc dân khác hiểu về lá cờ vàng ba sọc đỏ, một vị trong ban tổ chức đã giới thiệu lịch sử lá cờ vàng bằng Anh ngữ.



(Thanh Phong/ Viễn Đông) (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Sau đó, CLB Hùng Sử Việt do giáo sư Song Thuận là chủ tịch cùng một số vị bô lão đã lên sân khấu làm lễ Tế Tổ một cách trang nghiêm, nữ thi sĩ Phi Loan đọc bài Chúc Văn do giáo sư Song Thuận phụng soạn, nghệ sĩ Ngọc Nôi đánh trống, một sinh viên đánh chiêng. Cuối bài chúc văn viết: “Chúng con nay: Tiếp nối Quang Trung, đuổi giặc Hán, đòi Hoàng, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc. Noi gương Hưng Đạo Đại Vương giành giang sơn. Phổ biến tiếng Việt, rạng rỡ tổ tiên. Thề đập tan độc tài cộng đảng. Nguyện xây dựng dân chủ, nhân quyền để trên toàn thế giới, rồng tiên đàn con Việt không quên cội nguồn. Xin Tổ tiên anh hùng chứng giám. Thượng hưởng!”





Dận Biểu Liên Bang Lou Correa tại Hội Chợ Tết Sinh Viên 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Dận Biểu Liên Bang Lou Correa tại Hội Chợ Tết Sinh Viên 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức giới thiệu một thành viên Ban Tổ chức, đại diện Tổng Hội Sinh Viên lên chúc Tết các bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, quan khách và đồng hương; đồng thời cảm tạ tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ, các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, các thiện nguyện viên đã hỗ trợ ban tổ chức để làm cho Hội Chợ Tết Đinh Dậu thành công tốt đẹp.







(Thanh Phong/ Viễn Đông) (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong giờ khai mạc chúng tôi nhận thấy có Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn; Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; cô Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster; nữ Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH; chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ; chiến hữu Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các hội đoàn quân đội cũng như các hội đồng hương. Đại diện Gia Đình Phật tử miền Quảng Đức, Đại diện các chính đảng, Ban Tù Ca, CLB/Hùng Sử Việt tại Orange County và San Diego. Một số dân cử đã lên chúc Tết và trao tặng THSV Bằng Vinh Danh vì những đóng góp to lớn về văn hóa cho cộng đồng.









Lễ khai mạc Hội Chợ Tết vào trưa thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Lễ khai mạc Hội Chợ Tết vào trưa thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Theo báo chí địa phương ghi nhận, khoảng hơn 50,000 người đã tham dự Hội Chợ Tết trong ba ngày mừng Xuân, và đây là Hội Chợ Tết của người Việt lớn nhất tại hải ngoại.