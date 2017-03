Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương long trọng tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Buổi lễ kỷ niệm hai vị nữ anh hùng dân tộc chống ngoại xâm Trưng Trắc, Trưng Nhị đã được Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California long trọng tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017 tại Saigon Performing Arst, Fountain Valley, Nam California.



Đoàn rước chân dung Hai bà vào hội trường vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức rước kiệu Hai Bà từ phía ngoài cửa chính vào hội trường. Đi đầu có Trưng Vương (TV) Vương Đỗ Mai Phương, Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Tổ Chức và hai vị Hội Phó rồi đến một số quân sĩ khiêng kiệu có chân dung Hai Bà. Kế đến, hai em Amber Nguyễn Thị Lan Anh (Hoa Khôi Liên Trường) vai Trưng Trắc, và em Leena Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Hoa Hậu Áo Dài) được chọn đóng vai Trưng Nhị, cả hai mặc áo cẩm bào có hai quân sĩ cầm lọng che.





Sân khấu rực rỡ với các cựu nữ sinh Trưng Vương vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Theo sau là các em Á Khôi: Katrina Trân Hoa Nhi (UCI), Tiffany Trần Bảo Khuyên (CSU Long Beach); Võ Hoàng Anh Thi (Valencia High School); Tamle Nguyễn Thanh Tâm (Orange Coast College); Tanya Nguyễn (Garden Grove High School); Sophia Nguyễn (Fountain Valley HS) và một số em Hoa Khôi, Á Khôi khác đóng vai tướng sĩ của Hai Bà, các em thuộc các Trung Tâm Việt Ngữ đóng vai hậu duệ của Hai Bà với quân phục màu vàng rực rỡ. Rồi đến các cựu nữ sinh Trưng Vương (áo xanh), Gia Long (áo tím), Lê Văn Duyệt (áo xanh lá cây) và Hội Bà Triệu (áo vàng) đi phía sau.



Một đoàn rước đầy màu sắc rực rỡ tiến lên lễ đài cử hành nghi thức chào cờ và mặc niệm thật trang trọng. Sau đó, MC Thiên Hương tuyên đọc tiểu sử Hai Bà và Ban Tế Nữ Quan gồm các cựu nữ sinh Trưng Vương mặc quốc phục ra trước bàn thờ Hai Bà cử hành lễ tế. Ngoài các cựu nữ sinh TV còn có hai ông: Hứa Trung Lập và ông Thiện là hai rể Trưng Vương đánh chiêng, trống. TV Nguyễn Thị Nguyệt điều khiển phần tế lễ cổ truyền và cũng là người đọc bài Văn Tế do giáo sư Song Thuận (Bưởi –CVA) biên soạn.

TV Vương Đỗ Mai Phương, Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và cảm tạ quan khách, quý hội đoàn bạn, các cơ quan truyền thông và quý đồng hương. Hội Trưởng nói, “Xin thay mặt Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương miền Nam California và cũng là Ban Tổ Chức ngày đại lễ Hai Bà Trưng hôm nay, trân trọng gửi đến toàn thể qúy vị và đồng hương lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúng tôi là những cựu nữ sinh Trưng Vương, rất hãnh diện đã được học dưới mái trường mang tên hai vị nữ anh hùng của dân tộc VN. Chúng tôi không bao giờ quên được tuổi học trò ở ngôi trường yêu dấu này với quý Thầy, Cô đã truyền dạy cho chúng tôi kiến thức và cũng chỉ bảo cách cư xử để chúng tôi có đủ hành trang vào đời song song với công ơn của các bậc sinh thành….”

Vũ đàn Việt Cầm với Đêm Mê Linh vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/Viễn Đông)



TV Vương Đỗ Mai Phương không quên cám ơn các vị giáo sư, quý mạnh thường quân và các cựu nữ sinh TV cũng như các hội đoàn bạn đã hỗ trợ tinh thần và vật chất, các cơ quan truyền thông đã loan tải tin tức để Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương có thể tổ chức Lễ Kỷ Niệm Hai Bà một cách tốt đẹp. Sau cùng, TV Hội Trưởng kính chúc mọi người một năm mới khang an, hạnh phúc.



Trong các quan khách có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, bà Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Westminster; Dược sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện NS Janet Nguyễn; ông Bùi Phát, Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, bà Đặng Kim Trang, Hội Trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego. Cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân.

Các em học sinh xuất sắc nhận Giải Khuyến Học của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương trao tặng vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thị Trưởng Trí Tạ, DS Nguyễn Đình Thức, bà Frances Thế Thủy trao Bằng Tưởng Lục cho TV Hội Trưởng. Sau phần giới thiệu quan khách, gần 30 cựu nữ sinh TV trong đồng phục áo dài xanh bước ra sân khấu đứng thành một hàng ngang rất đẹp mắt, bản Hiệu Đoàn Ca “Trưng Nữ Vương” do nhạc sĩ Thẩm Oánh sáng tác được cất lên và từ trong các hàng ghế khán giả, nhiều tiếng hát theo. Tiếp nối là phần phát thưởng Giải Khuyến Học cho các học sinh xuất sắc do TV Lý Nguyễn Thu Vân phụ trách. Hơn 100 em được thưởng Bằng Khen, Tropy và tiền mặt.



Chương trình được chuyển mục qua Phần Văn Nghệ với 18 tiết mục gồm đơn ca, vũ khúc, song ca, hợp ca, nhạc cảnh, Dân Ca Quan Họ v.v.. Mở đầu với “Hội Trùng Dương” do Ban hợp xướng Trưng Vương, dưới sự điều khiển của TV Nguyễn Thị Nhuận. Nhạc phẩm Hội Trùng Dương diễn tả những nét đặc thù của ba miền quê hương được ban hợp xướng trình bày thật xuất sắc.

Cựu nữ sinh Trưng Vương Nguyễn Thị Nhuận điều khiển Ban Hợp Xướng Trưng Vương trình bày bản Hội Trùng Dương vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tiếp nối, một vũ khúc mang tên “Đêm Mê Linh” do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn sống động và ngoạn mục. Sau đó lần lượt các tiết mục khác do Thiên Vân & Minh Vy con cháu của Hội Y Sĩ miền Nam Cali trình bày. Hoạt cảnh “Mái Đình Làng Biển” do Ban Văn Nghệ Bắc Ninh; Song ca “Nương Chiều” do Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt trình bày. Ca sĩ Anh Dũng, Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, Liên Đoàn Hướng Việt, Hội Ái Hữu Cựu Nữ sinh Gia Long, ca sĩ Băng Châu, Trung Tâm Việt ngữ Thánh Linh, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, ca sĩ Bùi Thiện, màn Chầu Văn với TV Thanh Nguyệt, màn Dân Ca Quan Họ do TV Thúy Lan trình bày.

Hai em Hoa Khôi Liên Trường vai Trưng Trắc, Trưng Nhị (giữa) và đoàn tùy tùng vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cuối cùng, nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam” được mọi người cùng cất cao tiếng hát để kết thúc chương trình vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Một số đồng hương tham dự cho Viễn Đông biết: Trong các lễ hội ở miền Nam Cali, đại lễ Hai Bà Trưng được các chị em cựu nữ sinh Trưng Vương tổ chức trang trọng nhất, công phu nhất.