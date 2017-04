Hội đàm Donald Trump-Tập Cận Bình

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Hôm thứ Năm, 6 tháng 4, 2017 Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tòa nhà Mar-a-Lago, tài sản tư của Trump tại Florida; cuộc hội kiến kéo dài hai ngày để thảo luận về nhiều vấn đề -quan trọng nhất là tìm một giải pháp cho Bắc Hàn và kho vũ khí nguyên tử của Kim Jong-un, chủ tịch cộng sản Bắc Hàn. Hai vấn đế lớn khác cũng được đề cập đến là quy chế giao thương giữa hai nước Mỹ-Hoa, và một giải pháp cho Biển Đông.





Kim Jong-un



Và kho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn

Trump tỏ ra chủ quan trong cuộc hội kiến này; trả lời câu hỏi của tờ Financial Times về khả năng của Hoa Kỳ liệu có đủ để giải quyết vấn đề Bắc Hàn không, nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Trump đáp, “Totally” -hoàn toàn đầy đủ.



"Tôi chỉ cần nói là Hoa Kỳ có đầy đủ khả năng để giải quyết, mà không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa."

Dư luận truyền thông Hoa Kỳ nêu lên câu hỏi, “Tự lật tẩy của mình lên, có phải là nước bài của một cao thủ xì phé không?” Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho là chữ “totally” chưa phải là cái tẩy của Trump; có thể ông chỉ tháu cáy.



Trump nhìn nhận, “Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với Bắc Hàn; họ sẽ quyết định giúp hoặc không giúp chúng ta giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Nếu họ giúp, tình hình sẽ rất tốt cho Trung Quốc, nếu họ không giúp thì tình hình sẽ không tốt cho tất cả mọi người."



Câu nói có thể hiểu như một nhận xét trung thực, nhưng cũng có thể chuyên chở ẩn ý đe dọa Trung Quốc.

Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bắc Hàn là điều không ai phủ nhận: 90% hoạt động ngoại thương của Bắc Hàn là mua từ Trung Quốc, và bán cho Trung Quốc; toàn bộ nhiên liệu Bắc Hàn đang sử dụng đều nhập cảng từ Trung Quốc. Nếu giả thuyết Trung Quốc cắt mọi giao thương với Bắc Hàn mà xảy ra thật, thì hậu quả có thể là sự sụp đổ của chế độ độc tài hiện nay.



Mặt khác Bắc Hàn cũng là con bài tẩy của Trung Cộng trong nhiều cuộc tranh chấp ảnh hưởng với thế giới tự do. Hoa Kỳ muốn đơn phương giải quyết vấn đề Bắc Hàn bằng một cuộc tấn công “tiên hạ thủ vi cường” -đánh đột ngột, đánh vũ bão để hóa giải tiềm năng quân sự của địch.



Đại tướng Jack Keane -người đã từng khước từ lời mời của Tổng Thống Trump để giữ vai trò Bộ Trưởng Quốc Phòng- đang tiên đoán là cuộc hội đàm Trump-Tập Cận Bình không giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, và giải pháp quân sự sẽ nhanh chóng trở thành giải pháp không thể tránh.



Hôm thứ Ba tướng Keane tuyên bố với báo The Times, “Oanh tạc phá hủy hệ thống giàn phóng hỏa tiễn, oanh tạc những kho nguyên tử ngầm dưới lòng đất, oanh tạc hệ thống phòng không và tấn công giói lãnh tụ chính trị, là lối thoát duy nhất còn lại cho chúng ta.”





Đại tướng Jack Keane

Tháng Giêng vừa rồi, chính Trump cũng viết tweet là Bắc Hàn đã đạt đến giai đoạn chót để hoàn thành một hỏa tiễn có khả năng bắn vào lãnh thổ Hoa Kỳ; nhưng bản văn tweet chấm dứt bằng câu: “It wont happen,” -chuyện đó sẽ không xảy ra.



Trump dùng những chữ “solving the North Korea problem” (giải quyết vấn đề Bắc Hàn); giải quyết có thể chỉ là việc ngăn cấm không cho Kim Jong-un tiếp nối chương trình làm bom nguyên tử của ông ta nữa, nhưng cũng có thể là việc hạ bệ nhà lãnh tụ trẻ và ngông cuồng này, như bà Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye vừa bị hạ bệ.



Lãnh tụ hai siêu cường thảo luận về số phận của Đông Nam Á và Đông Bắc Á



Tập Cận Bình

Lần này không phải là lần đầu tiên Trung Cộng chịu đựng áp lực của Hoa Kỳ đòi giải quyết đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn; năm 1994, Tổng Thống Bill Clinton cũng đã nói đến giải pháp quân sự với chiến thuật pre-emptive strike (tiên hạ thủ vi cường), nhưng rồi lại bỏ vì quốc hội Mỹ cho là quá mạo hiểm.



Chiều thứ Ba, chính phủ Nam Hàn và Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ xác nhận việc Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn KN-15 -tầm bay trung bình, lúc 5:42 chiều vào biển Nhật Bản; trước đó một ngày, tờ The New York Time loan tin về một cái quảng cáo online “cần bán.”



Món hàng cần bán là 22 pounds lithium 6 nguyên chất, địa điểm giao hàng là hải cảng Dandong của Trung Quốc; chính quyền Mỹ để ý vì lithium 6 là loại hóa chất có khả năng biến một quả bom nguyên tử thường thành bom khinh khí, mạnh hơn quả bom thường 1,000 lần. Hàng có thể giao mỗi sáu tháng một lần.

Người bán công khai cho người mua biết cả số điện thoại cell, và giới tình báo Mỹ tìm ra anh ta là đệ tam tùy viên của sứ quán Bắc Hàn tại Bắc Kinh.



Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ra tuyên cáo nói, “Bắc Hàn lại bắn thêm một hỏa tiễn tầm trung. Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Hàn; giờ này, chúng tôi không còn gì để nói nữa."



Rex Tillerson

Câu Tillerson nói, chỉ là một “cách nói,” vì ngày thứ Năm Tổng Thống Trump vẫn phải nói về Bắc Hàn -và nói điều đó với chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình- trong cuộc hội kiến tay đôi đầu tiên giữa lãnh tụ của hai siêu cường quốc tế.



Cuộc hội kiến này vô cùng quan trọng cho cả hai vị tổng thống đang đối nghịch với nhau trên nhiều bình diện. Nhu cầu của ông Tập Cận Bình là hình ảnh một cuộc gặp gỡ không bị lấn lướt với ông Trump -người có thành tích lấn lướt mọi người. Ông Tập Cận Bình cần “chân dung một vị lãnh tụ Trung Quốc cứng cỏi trên bình diện thế giới,” trong cuộc họp quốc hội năm nay.



Tập Cận Bình và Trung Quốc Đệ Nhất Phu Nhân

Nhu cầu của ông Trump là một thái độ, hoặc một lời hứa nhượng bộ của ông Tập Cận Bình, để Trump không phải đối diện với câu ông tuyên bố trong bài phỏng vấn Chủ Nhật vừa rồi, “Nếu Trung Quốc giúp chúng ta giải quyết vấn đề nguyên tử Bắc Hàn thì tình hình rất tốt; nếu họ không giúp chúng ta sẽ tự tay giải quyết.”

Giải pháp đó chỉ có thể là chiến tranh, một cuộc chiến mà Trump không muốn xảy ra trong vòng 100 ngày đầu ông cầm quyền.



Khó dung hòa lập trường Mỹ và Trung Quốc, nhưng nhu cầu bảo vệ uy tín của cả hai nhà lãnh tụ quốc tế không khó đến mức không giải quyết được. Dù không bên nào nhượng bộ bên nào, họ vẫn có thể gác một số vấn đề gay go vào vùng xám - vùng không minh bạch trắng hay đen.



Tuy nhiên yếu tố không kiểm soát được vẫn là Kim Jong Un - “cậu” chủ tịch Bắc Hàn với nhiều nguyên liệu lithium 6 thừa thãi đến mức cậu đang rao bán.



Thử đặt giả thuyết, ngày mùng 6 tháng Tư 2017 -ngày khai mạc hội đàm Hoa, Mỹ- cậu cho nổ một quả bom khinh khí! (ndt)