Hội Đền Hùng Hải Ngoại tổ chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong niềm tri ân Quốc Tổ đã có công dựng nước và giữ nước, Hội Đền Hùng Hải Ngoại do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm Hội Trưởng đã tổ chức đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2017, Việt Lịch năm 4896 tại Đền Thờ Quốc Tổ ở địa chỉ 14550 Magnolia Street, Phòng 203, thành phố Westminster vào sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 4, 2017.





Rước Đất, Nước Thiêng và Bài Vị Quốc Tổ lên đền thờ Quốc Tổ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ban tổ chức đại lễ, ngoài LS Nguyễn Xuân Nghĩa còn có LS Trần Sơn Hà, các ông Hứa Trung Lập, Phan Kỳ Nhơn, Phan Như Hữu, Lê Quang Dật, Phạm Ngọc Khôi và các bà Trần Thanh Hiền, Quỳnh Hoa.



Chương trình được bắt đầu lúc 10 giờ sáng với nghi thức rước Đất, Nước Thiêng. Đoàn rước dẫn đầu với cờ ngũ sắc, theo sau có các vị bô lão mặc áo thụng xanh, hai vị chánh và phó tế mặc áo thụng đỏ đội mão cánh chuồn rồi đến kiệu Đất, Nước Thiêng lấy từ Đền Hùng, Phú Thọ (Bắc Việt) và Bài Vị các Vua Hùng. Hai bên kiệu có lọng che. Tiếp đến có đại diện các hội đoàn, đoàn thể rước Đất, Nước thiêng từ dưới sân Đền Hùng lên chánh điện trên lầu 2.



Đền thờ Quốc Tổ nhỏ hẹp không đủ chỗ cho người tham dự, một số phải đứng ngoài hành lang. Sau khi an vị Đất, Nước thiêng và Bài Vị Quốc Tổ trên bàn thờ, nghi thức chào cờ và phút mặc niệm diễn ra trang nghiêm.

Sau đó, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, nhân danh Chủ Tịch Hội Đền Hùng và Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Giỗ Tổ năm 2017 lên ngỏ lời cảm tạ quan khách, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự đại lễ giỗ Quốc Tổ. Trước số đông người tham dự, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa mong rằng, một ngày nào đó, cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta tại Little Saigon sẽ chung sức xây dựng một Đền Thờ Quốc Tổ xứng đáng hơn.





Các vị dân cử cung kính chắp tay cầu xin Quốc Tổ cho quê hương VN sớm thoát ách cai trị của tà quyền cộng sản và lãnh thổ được vẹn toàn (Thanh Phong/Viễn Đông)



Buổi lễ Giỗ Quốc Tổ có sự tham dự đông đủ các vị dân cử như Thị Trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Fountain Valley ông Michael Võ và phu nhân, LS. Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Học Khu Garden Grove, Nghị viên Kimberly Hồ (Westminster), Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (Garden Grove), ông Nguyễn Long, đại diện CĐNVQG Nam Cali.



Ngoài ra có sự hiện diện của các niên trưởng Trần Quan An và phu nhân, Nguyễn Văn Ức và phu nhân, Richard Bùi Đẹp đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam. Đại diện các tổ chức, hội đoàn quân và dân sự có ông bà Nguyễn Xuân Tín (thân phụ LS Nghĩa), các niên trưởng: Lê Bá Khiếu, Phan Kỳ Nhơn, Shu A Cầu, Trần Vệ, Phạm Ngọc Khôi, Nhan Hữu Mai, Trần Trọng An Sơn, Nguyễn Phục Hưng, Duy Sơn, LS Nguyễn Hoàng Dũng và các ông Phạm Hoàn, Nguyễn Thanh Bình; các bà Thanh Vân (Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali), Mộng Lan (Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ), Hồng Lan (Nhân Ái Thiện Nguyện), Kim Lan (Văn Bút Hải Ngoại), Mộng Tâm (Cựu Chủ Tịch Hội cựu Nữ Sinh Trưng Vương), Trần Xuân Mai (Hội Bạc Liêu), Ban Chấp Hành Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An; bà Quỳnh Giao (CLB/Tình Nghệ Sĩ), các chị Ngân, Bích, Thủy thuộc Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai) cùng một số đồng hương và các cơ quan truyền thông.



Lễ Tế Quốc Tổ được Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại do ông Phan Như Hữu làm Trưởng Ban, diễn ra trước bàn thờ Quốc Tổ với LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm Chánh Tế, ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh làm Phó Tế và một số vị khác làm Giai Tế. Sau nghi thức tế lễ cổ truyền, các vị dân cử được mời phát biểu cảm tưởng. Viễn Đông tóm tắt những lời phát biểu quan trọng của mỗi dân cử:





Ban Tế Lễ với LS. Nguyễn Xuân Nghĩa làm Chánh Tế đang cử hành lễ tế Quốc Tổ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thị Trưởng Tạ Đức Trí: “Thiết nghĩ, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thật vô cùng quan trọng. Đây là cơ hội cho thế hệ trẻ chúng tôi và thế hệ trẻ tiếp nối phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam. Đất nước còn, người Việt còn, và khi đất nước còn, chúng ta tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam có tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.”

Phó Thị Trưởng Michael Võ: “Trong không khí trang trọng của buổi lễ hôm nay, chúng tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, chúng tôi đã được học hai câu thơ: Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba. Ở hải ngoại, chúng ta có những buổi Giỗ Tổ như thế này để ghi nhớ công ơn Tổ Tiên đã tranh đấu giành độc lập cho dân tộc, và để chúng ta phải noi gương tiền nhân, tranh đấu chống quân xâm lược phương Bắc.”



Nghị Viên Kimberly Hồ: “Rất cám ơn LS Nguyễn Xuân Nghĩa giúp chúng tôi sáng nay đến đây tạ lễ Quốc Tổ và tham dự các lễ nghi cổ truyền để hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa Việt Nam, và cầu mong Quốc Tổ độ trì cho Tổ Quốc được vẹn toàn, quê hương sớm thóat khỏi chế độ vô thần cộng sản.”



Nghị Viên Thu Hà Nguyễn: “Trong ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, chúng ta là con cháu Vua Hùng, dù ở trong nước hay hải ngoại đều phải có bổn phận bảo vệ và gìn giữ tổ quốc để không lọt và tay ngoại bang. Nếu không, chúng ta sẽ đắc tội với Quốc Tổ.”



LS. Nguyễn Quốc Lân: “Thay mặt cho những người làm giáo dục, tôi chân thành cám ơn LS. Nguyễn Xuân Nghĩa và Ban tổ chức, các vị trưởng thượng đã tổ chức Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, để thế hệ trẻ chúng tôi và con cháu chúng tôi có niềm tự hào là con cháu của Lạc Long Quân, của Âu Cơ, của các Vua Hùng.”



Tiếp nối là một màn vũ do nhóm hậu duệ Hội Đền Hùng phụ trách, và một chương trình văn nghệ tiếp theo. Cuối cùng, ban tổ chức cảm tạ và mời mọi người “Thụ Lộc Tổ” với thịt heo quay, bánh hỏi, trong lúc nhạc phẩm “Trẩy Hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương” do giáo sư Lê Quý An sáng tác được phổ biến qua loa phóng thanh làm nức lòng mọi người tham dự.



Ngoài buổi lễ Giỗ Tổ do Hội Đền Hùng Hải Ngoại tổ chức, Hội Cao Niên Á Mỹ cũng có buổi Giỗ Tổ rất trang trọng, Viễn Đông sẽ tường thuật trong các số báo tới.