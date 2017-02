Hội Đồng Hương Ninh Hòa Dục Mỹ mừng Xuân Đinh Dậu

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, Hội Đồng Hương Ninh Thuận Dục Mỹ đã tổ chức buổi Mừng Xuân tại hội trường Bolsa Verde, trong khu mobile home trên đại lộ Bolsa, Westminster, Nam California vào Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017.





Niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tham dự buổi họp mặt mừng Xuân, về phía Ban Chấp Hành Hội, có các ông Văn Hùng Đốc (Hội Trưởng), Lâm Minh Tài (Phó Ngoại Vụ), Phạm Vì Dân (Phó Nội Vụ), Trần Chánh Tùy (Tổng Thư Ký), và hai Phó Tổng Thư Ký là cô Trần Thị Minh Nguyệt và cô Nguyễn Kim Phụng, cùng một số quý vị Ủy Viên chuyên môn, các vị trong Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Biên Tập Đặc San “Xứ Trầm Hương 2.”



Về quan khách có cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải, nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh kiêm Yếu Khu Trưởng Yếu Khu Dục Mỹ và phu nhân; ái nữ của Đại Tá Khải, Dr Kimberly Hồ, tân Nghị Viên HĐTP Westminster; Luật sư Dina Nguyễn (Cố Vấn Pháp Luật) và phu quân Đỗ Vinh; ông Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội cựu SVSQ Thủ Đức; ông Ngô Thiện Tánh, Hội Trưởng Hội Nha Trang Khánh Hòa; và một số đông quan khách khác.



Ông HT Văn Hùng Đốc (bìa trái) và các bà, các chị mặc áo dài hợp ca bài “Về Dưới Mái Nhà” hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Ông HT Văn Hùng Đốc (bìa trái) và các bà, các chị mặc áo dài hợp ca bài “Về Dưới Mái Nhà” hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Ngoài số đông đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ đang cư ngụ tại California, còn có các đồng hương về từ xa như ông bà Trịnh Hoài Phương (Canada), ông bà Văn Hùng Việt (Thụy Điển), ông bà Lê Duy Mậu (Minnesota), ông bà Dương Đề (Las Vegas), ông bà Trần Mạnh Hùng (Washington D.C.), nhà thơ Phong Đàn (Seattle)…



Ông Hội Trưởng lì xì đầu năm cho ái nữ của LS Dina Nguyễn hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Ông Hội Trưởng lì xì đầu năm cho ái nữ của LS Dina Nguyễn hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Điều hợp chương trình do ông Huỳnh Thọ Huyên (Ủy Viên Thể Thao). Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ, mặc niệm. Sau đó khai pháo đầu năm và dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ. Trong nghi thức dâng hương có lời khấn: “Hôm nay ngày 29 tháng Giêng năm 2017. Nhân dịp đầu năm, đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ cùng tề tựu về thành phố Westminster, tiểu bang California. Chúng con khấu đầu bái tạ Quốc Tổ. Thành kính dâng hương, long trọng ghi ơn Quốc Tổ đã có công khai sáng đất nước Việt Nam. Nguyện xin Quốc Tổ linh thiêng phù hộ cho Việt Nam quốc thái dân an, tránh được họa xâm lăng từ phương Bắc, cho người dân trong nước sớm được tự do, dân chủ và dân quyền.”



Sau nghi lễ dâng hương, ông Văn Hùng Đốc, Hội Trưởng Hội Ninh Hòa Dục Mỹ có lời chào mừng các bậc trưởng thượng, quan khách và đồng hương, “Thật là một vinh dự cho chúng tôi được thay mặt Hội Đồng Hương Ninh Hòa Dục Mỹ Hải Ngoại chân thành cám ơn toàn thể qúy vị đã bỏ thời gian qúy báu ngày đầu năm bận rộn để đến đây chung vui với chúng tôi tiếp tục duy trì truyền thống văn hóa tại hải ngoại.”

Sau đó, ông không quên cám ơn những đồng hương đã có công tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân, đặc biệt là anh chị Nam và Ái Hương đã giúp cho Hội có nơi ấm cúng này để tổ chức buổi mừng Xuân, anh chị Hoàng Khánh từ Pomona xuống thiết trí bàn thờ Tổ Quốc rất uy nghiêm, các nhà bảo trợ: Ngọc Bích Jewelys, LS Dina Nguyen, Farmers Insurance, v.v. và cuối cùng chúc tất cả quý đồng hương cùng toàn thể gia quyến trên toàn thế giới suốt năm Đinh Dậu được dồi dào sức khỏe và tràn đầy may mắn. Một số qúy khách được mời lên phát biểu như cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải, LS Dina Nguyễn, Nghị Viên Kimberly Hồ. Tất cả đều bày tỏ niềm vui được tham dự cùng đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ và có dịp chúc mừng năm mới đến mọi người.



Trước khi bước sang tiết mục văn nghệ, ông Hội Trưởng Văn Hùng Đốc mời tất cả các em thanh thiếu niên dưới 18 tuổi lên để ông lì xì . Mỗi em đều vui mừng nhận được phong bao lì xì màu đỏ thăm với số tiền mặt bên trong.



Kế tiếp, nhà văn, ký giả Lê Tâm Anh, rể của Ninh Hòa Dục Mỹ lên giới thiệu Đặc San Xứ Trầm Hương 2 với Ban Biên Tập gồm các văn, thi, họa sĩ: Nguyễn Thị Khánh Minh, Mai Quang, Đường Hào, Phạm Vì Dân, Lương Trường Thọ và Đường Du Hào. Đặc san gồm 315 trang, trình bày trang nhã, nội dung phong phú với những bài viết về Ninh Hòa Dục Mỹ như Câu Chuyện Của Nem Ninh Hòa và Quê Ngoại Ninh Hòa Trong Ký Ức của Trần Minh Hiển – Tình Yêu Trai Gái Trong Ca Dao Ninh Hòa của Lê Kim Thượng, Mùa Xuân với Hoa Đồng Nội của Hoàng Bích Hà, Mùa Xuân và Mẹ của Lương Lệ Thanh Nga, Nguồn gốc Trầm Kỳ của Nguyễn Khương, Buồn Vui Đời Lính của Văn Hùng Đốc, Lương Trường Thọ, Đứa con ngoan của Hòn Khói, Ninh Hòa của ký giả Tê Tâm Anh và nhiều bài văn, thơ khác rất hay nói về mùa Xuân, về năm con gà …



Tiếp tục chương trình, ái nữ của ông Hội Trưởng lên phụ trách chương trình văn nghệ, cô mời tất cả các bà, các chị Ninh Hòa Dục Mỹ mặc áo dài lên sân khầu để tuyển lựa ra một cô Hoa Hậu, hai Á Hậu. Mỗi người được chọn sẽ được chủ nhân tiệm vàng Ngọc Bích (Cố Vấn Hội) tặng cho một Con Gà Vàng ròng 999.9.



Sau đó, mọi người vui Xuân với những món ăn thuần túy Ninh Hòa như Nem Nướng, Chả Ốc v.v. do các bà, các chị Ninh Hòa Dục Mỹ tự tay nấu nướng và một con heo quay rất to do nhóm cựu học sinh hai trường trung học công lập tại Nha Trang là Võ Tánh và Nữ Trung Học mang đến góp vui cho ban tổ chức.

Hội Đồng Hương Ninh Hòa Dục Mỹ là một tổ chức bất vụ lợi có giấy phép của Tiểu Bang Cali và Liên Bang Hoa Kỳ, thành lập cách nay 41 năm và hiện nay do cựu Đại Úy Văn Hùng Đốc làm Hội Trưởng. Năm nay, mỗi quan khách và đồng hương tham dự đều được tặng một Đặc San Xứ Trầm Hương 2.

Cần liên lạc với Hội xin email: vanhungdoc@ymail.com.