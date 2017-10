Hội Hoa Lan Việt Nam đoạt nhiều giải nhất trong cuộc triển lãm lan quốc tế

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Mấy ngày nay thời tiết quá nóng khiến nhiều người dễ nổi nóng bất tử, để quên đi cái nóng như thiêu như đốt này, Viễn Đông mời bạn đọc ngắm lan và chung vui , hãnh diện với Hội Hoa Lan Việt Nam của chúng ta, vừa đoạt 31 giải thưởng, trong đó có ba Giải Đặc Biệt tại cuộc triển lãm hoa lan quốc tế “Huntington Orchid Show” tại Huntington Library, khai mạc vào tuần qua, và Hội Hoa Lan Việt Nam được coi là một Hội đoạt nhiều giải thưởng nhất trong các Hội Hoa Lan Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác tham dự triển lãm.





Tổng Thư Ký Hội Hoa Lan VN, cô Bích Nga, chào mừng mọi người đến tham dự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong buổi họp mặt hàng tháng của Hội Hoa Lan diễn ra vào buổi trưa thứ Bảy, ngày 21 tháng 10, 2017 tại First Presbyterian Church, 11832 Euclid St, Garden Grove, CA 92843, Bác Bùi Xuân Đáng, người sáng lập Hội Hoa Lan Việt Nam, đã cho mọi người biết tin vui trên.





Bác Bùi Xuân Đáng trò chuyện với tướng Trần Quốc Lịch và phu nhân mới Quỳnh Giao (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Theo thông lệ từ 11 năm nay, cứ mỗi thứ Bảy tuần lễ thứ ba trong tháng, Hội Hoa Lan VN lại họp mặt để đón mừng hội viên mới và cùng nhau chia sẻ vui, buồn cũng như kinh nghiệm trồng hoa lan. Trong buổi họp mặt này, Viễn Đông mới hay tin buồn, bà Minh Yến, một người chơi hoa lan kỳ cựu vừa qua đời. Bà Minh Yến và phu quân là ông Minh, hai ông bà có những chậu Lan Úc khổng lồ, phải dùng cần cẩu để di chuyển, và đã đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Bà Minh Yến qua đời là một mất mát lớn cho Hội Hoa Lan. Không biết rồi đây, phu quân của bà có vượt qua được nỗi buồn để tiệp tục sinh hoạt với Hội Hoa Lan VN nữa hay không?

Qua tin buồn đến tin vui mà bác Bùi Xuân Đáng, một “cây lan cổ thụ” cho biết thêm, Hội Hoa Lan VN đem lan đi đánh xứ người với chỉ khoảng 50 chậu lan dự thi nhưng đã đoạt đến 31 giải thưởng, trong đó ba Giải Đặc Biệt, 12 giải Nhất, 10 Giải Nhì và sáu Giải Ba. Ba Giải Đặc Biệt gồm Giải Nhất với bàn triển lãm dưới 40 bộ. Một Giải Nhất cho loài lan Dendrobium, một Giải Nhất cho loài lan Lycaste.





Bác Bùi Xuân Đáng (bìa trái), chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai (giữa, mặc áo dài xanh), và cô Bích Nga (bên phải) đang chào mừng hai hội viên mới gia nhập Hội ngày thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017 tại First Presbyterian Church, Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Một niềm vui khác là có thêm hai tân hội viên mới gia nhập Hội và hai hội viên trở lại sinh hoạt với Hội sau thời gian vắng bóng rất lâu, một trong hai người đó là chị Quỳnh Giao (không phải thi sĩ Quỳnh Giao trong CLB/Tình Nghệ Sĩ). Chị Quỳnh Giao dẫn tới ông xã mới là cựu Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch, nguyên Chánh Thanh Tra Quân Đoàn IV, Quân Khu IV. Theo truyền thống của Hội, mỗi hội viên mới đều được chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai trao tặng một giò lan hoặc một vật kỷ niệm hay huy hiệu Hội Hoa Lan VN.





Chậu lan được chọn giải nhất trong buổi họp ngày thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017 tại First Presbyterian Church, Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong khi những chậu lan đẹp nhất đang còn để ở cuộc triển lãm quốc tế, thì một số hội viên khác cũng đem đến Hội một vài chậu lan quý hiếm của mình để được chị Tổng Thư Ký Bích Nga giới thiệu với mọi người và để bác Bùi Xuân Đáng, chị Hội Trưởng chấm điểm. Bác Bùi Xuân Đáng mời hai phóng viên Viễn Đông và Người Việt lên chọn xem cây lan nào mình ưa thích nhất, rồi bê chậu lan đó đứng trước mặt mọi người để các người tham dự bình chọn bằng cách giơ tay. Hai chậu lan trong số các chậu lan đem đến được hai phóng viên chọn đều đúng ý mọi người, một Giải Nhất và một Giải Nhì.



Sau cuộc bình chọn, chị Hội trưởng và cô Bích Nga mời mọi người ăn trưa. Sau khoảng 15 phút, mọi người trở lại ghế ngồi nghe bác Bùi Xuân Đáng nói về phương thức chuẩn bị cho lan khi mùa thu đến, và làm thế nào cho lan trổ nhiều hoa. Cả hai đề tài này và cách trồng lan, cách sang chậu, cách bón phân tưới nước cũng như tên các loài hoa lan trên thế giới và Việt Nam đều có trong trang Web: hoalanvietnam.org. Quý độc giả yêu thích hoa lan nhưng muốn tìm hiểu xin cứ vào trang Web trên là có đầy đủ các loài lan và bài vở chính xác nhất.



Ngoài ra, chơi lan mà chơi một mình kém vui, nên vị nào muốn học hỏi thêm, muốn có bạn chơi lan để trao đổi và muốn phô diễn những chậu lan do công mình chăm sóc đến mọi người, xin hãy gia nhập Hội Hoa Lan Việt Nam.



Bác Bùi Xuân Đáng năm nay mới vừa mừng sinh nhật thứ 90 nhưng vẫn còn “rất gân” và đầu óc minh mẫn, cụ nhớ tên từng loại lan và đặc tính của mỗi cây lan cũng như kinh nghiệm trồng lan mà không cần cầm tài liệu. Ngoài bác Bùi Xuân Đáng, nay là cố vấn cho hội, còn có chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai, một người rất vui tính, rất dễ thu phục cảm tình của mọi người vì chị vừa “hiền như masoeur ” lại có nụ cười duyên dáng và chị cười hoài nên ai cũng vui. Ngoài hai vị trên còn có cô Tổng Thư Ký Bích Nga đẹp như một cây phong lan.



Xin hãy đến lúc 11 giờ trưa thứ Bảy tuần thứ ba trong tháng tại địa chỉ trên. Hội Hoa Lan luôn niềm nở chào đón qúy vị tân hội viên hay các vị đến dự thính tìm hiểu. Đường đến Hội: Đi trên đường Euclid từ hướng đường Garden Grove lên đường Orangewood. Khi vừa qua đường Chapman một quãng sẽ thấy First Presbyterian Church nằm bên tay phải. Parking rất rộng. Quý độc giả có thể email cho Hội:

hoalanvietnam.USA@gmail.com.