Hội Hoa Lan Việt Nam Họp Mặt Tân Xuân Đinh Dậu

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Hội Hoa Lan Việt Nam do nghệ nhân Bùi Xuân Đáng sáng lập, và nay do bà Đặng Hoàng Mai làm Hội Trưởng vừa tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân Đinh Dậu vào trưa thứ Bảy, ngày 18 tháng 3, 2017 tại hội trường nhà thờ Tin Lành trên đường Euclid, gần góc Chapman, thành phố Garden Grove.Cô Bích Nga (bên phải) giới thiệu chị Hội Trưởng hội Hoa Lan VN Đặng Hoàng Mai phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Chương trình được bắt đầu lúc 12 giờ trưa do hai MC Bích Nga, Uyển Nga điều hợp. Ban Chấp Hành và Ban Văn Nghệ của Hội được mời lên sân khấu để cử hành nghi thức khai mạc và đồng ca nhạc phẩm Hội Hoa Lan. Sau đó, cô Bích Nga giới thiệu và mời nghệ nhân Bùi Xuân Đáng, người anh cả của Hội lên có lời chào thăm và cám ơn mọi người đã đến với Hội Hoa Lan Việt Nam.Kế tiếp, cô Bích Nga mời bà Đặng Hoàng Mai, Hội Trưởng lên chúc Tết. Tuy giữ chức Hội Trưởng đã hai, ba nhiệm kỳ nhưng bà Hoàng Mai vẫn còn e thẹn khi phải đứng nói chuyện trước mọi người. Bà thật thà nói, “ Năm nay là năm Đinh Dậu, có lẽ tất cả quý vị ở đây đều nhớ tiếng gà gáy. Mỗi sáng chúng ta đều nghe tiếng gà gáy để chào đón một ngày mới. Cũng như năm nay là năm Đinh Dậu, tôi xin chia sẻ một chuyện nho nhỏ như thế này.Chị Hội Trưởng Hội Hoa Lan VN (bên phải) lên tặng hoa cho ban tứ ca Hương Xưa hát quá xuất sắc. (Thanh Phong/Viễn Đông)“Đinh Dậu là con gà hay gáy thì tôi cũng xin nói, trước đây từ khi tôi còn là học sinh, không bao giờ tôi nói một câu nào cho nó ra hồn hết! Nhưng khi tôi đến Hội Hoa Lan này, tiếp xúc với các bạn ở đây, tiếp xúc với bác Bùi Xuân Đáng là cây đại thụ của Hội Hoa Lan Việt Nam và quý vị thấy hôm nay tôi đứng đây, tôi không cần cầm giấy tờ gì cả mà nói cũng ngon lành, và cũng nhờ cái tình yêu hoa lan mà Hội chúng tôi ngày càng đoàn kết, phát triển.“Xin cám ơn bác, cám ơn các anh chị trong Ban Chấp Hành. Nhân dịp đầu năm, chúng tôi kính chúc bác và tất cả các anh chị một năm mới khang an, hạnh phúc, và xin đồng hương thích chơi lan đến với Hội Hoa Lan để trao đổi những gì mà mình còn thiếu sót trong vấn đề trồng lan, để vườn hoa lan của mình mỗi ngày đẹp hơn.”Từ trái, anh Hội Phó Bùi Mạnh Hà, ông Trần Quang Hưng, anh Dan Như (Giải Nhất) và một thành viên Hội Hoa Lan. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau lời bà Hội Trưởng, ông Bùi Mạnh Hà, Hội Phó Hội Hoa Lan VN trao giải thưởng có tên là “Góc Nhìn” trong cuộc triển lãm của Hội Hoa Lan VN vừa qua tại Westminster Mall. Giải Hạng Nhất cho anh Dan Như và Hạng Ba cho ông Trần Quang Hưng. (Người đoạt Giải Nhì vắng mặt).Viễn Đông đã phỏng vấn anh Dan Như và được anh cho biết, anh tham gia vào Hội Lan được khoảng một năm, và cây lan anh đoạt giải là một loại Lan Hài. Vì là một nhiếp ảnh gia lại có khoảng 70 chậu lan nên thấy cây lan nào trổ hoa đẹp thì anh xách máy ra chụp, và anh đã chụp được cây Lan Hài mà Ban Giám Khảo chấm Hạng Nhất. Khi được tin mình trúng giải, anh cảm thấy rất vui, và nếu tương lai có cuộc thi khác, anh sẽ tiếp tục dự thi cho vui.Sau khi phát giải, mọi người được mời dùng bữa ăn trưa và thưởng thức chương trình văn nghệ. Ngoài những ca sĩ hội viên Hội Hoa Lan, chúng tôi thấy có chị Vương Đỗ Mai Phương, và một số các chị trong ban Hương Xưa cũng đến tham dự và đóng góp tiếng hát chả thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp.Chị Hội Trưởng và hai cô MC Bích Nga, Uyển Nga chụp ảnh kỷ niệm với ban Hương Xưa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Chương trình còn có phần Phát Giải Lan Việt đẹp nhất trong năm, do bác Bùi Xuân Đáng bảo trợ $100. Phát giải Lan Ngoại đẹp nhất do anh chị Minh Yến, một người vừa đoạt Giải Thưởng cao quý nhất của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ trong cuộc triển lãm Hoa Lan tại Westminster Mall mới đây bảo trợ $100. Phát Giải lan đẹp nhất trong ngày với giải thưỡng $30 do chị Hồng và anh Hà bảo trợ. Ngoài ra còn có xổ số, đấu giá lan và văn nghệ cho đến 3 giờ 30 chiều mới bế mạc. Người mang hoa đến sinh hoạt Hội nhiều nhất trong năm là chị Kim Xuyến đoạt Giải Nhất, chị Hoàng Mai giải nhì và chị Lê Hồng giải ba.Đồng hương muốn tìm hiểu về Hội Hoa Lan, muốn biết cách trồng và chăm sóc Hoa Lan xin vào trang Web: hoihoalanvietnam.org.