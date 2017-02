Hội Hoa Lan Việt Nam làm vẻ vang dân Việt

Bài THANH PHONG.

WESTMINSTER - Hội Hoa Lan Việt Nam do nghệ nhân Bùi Xuân Đáng thành lập vào năm 2004, hiện nay Hội có hàng trăm thành viên, đã nhiều lần tham dự các cuộc triển lãm hoa lan và mang về nhiều giải thưởng giá trị. Đặc biệt, nhân dịp lễ Valentine, trong ba ngày từ thứ Sáu đến Chủ Nhật (10 – 12 tháng 2, 2017) Hội Hoa Lan Việt Nam phối hợp với Hội Hoa Lan Newport Harbor triển lãm tại Westminster Mall đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự, và Hội Hoa Lan Việt Nam đã mang vinh dự về cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại qua nhiều giải thưởng cao quý như sau:





Một góc trưng bày của Hội Hoa Lan Việt Nam trong phòng triển lãm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



- Giải Xuất Sắc “Most Outstanding Orchid Exibit” của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ trao tặng.

- Huy chương Bạc với 85 điểm về Trưng Bày của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ trao

- Giải Đặc Biệt của tờ Digest Orchid chuyên viết về hoa lan

- Giải Nhất cho các bàn trưng bày do Hội Newport Habor Orchid Society trao tặng

- Giải Best of the Section cho cây lan Dendrobium Speciosum khổng lồ của ông bà Minh – Yến làm chủ

- Giải Best of the Section cho cây la Miltonia cũng của ông bà Minh – Yến làm chủ

- Giải Best of the Section cho cây lan Phalaenopsis của bà Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai làm chủ

Ngoài ra, Hội còn đoạt 9 Giải Nhất, 6 Giải Nhì, và 5 Giải Ba cho các cây lan khác của một số thành viên trong Hội làm chủ. Nghệ nhân Bùi Xuân Đáng cho Viễn Đông biết, ông rất vui mừng và hãnh diện, vì Hội Hoa Lan Việt Nam đã mang vinh dự về cho cộng đồng với nhiều giải thưởng như vừa kể.



Ông cũng cho biết thêm, việc tổ chức triển lãm năm nay do anh Bùi Mạnh Hà (Phó Hội Trưởng Hội Hoa Lan VN đảm trách); phần trưng bày hai phòng triển lãm của Hội Hoa Lan VN do các anh chị Trần Văn Minh, Nguyễn Huyền Nhi, Nguyễn Thanh và Nguyễn Duy. Ngoài hoa lan, còn có cuộc thi ảnh nghệ thuật do Nhóm Góc Nhìn tổ chức.





Ngẩn ngơ ngắm nhìn lan không chán mắt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nhóm Góc Nhìn và thân hữu hội họa với các anh chị: Quỳnh Giao, Triều Hương, Lê Ngọc Châu, Phạm Thông v.v.. Với 15 gian hàng hoa lan, cuộc triển lãm vừa qua đã đem lại cho nhiều người sự thích thú vì lần đầu tiên được ngắm những loài lan lạ mắt với nét đẹp kiêu sa của từng loại.







Cây lan Dendrobium Speciosum của nghệ nhân Minh - Yến. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Riêng ông Trần văn Minh và phu nhân là bà Minh Yến là cặp vợ chồng chơi lan nổi tiếng trong cộng đồng. Người viết đã nhiều lần ghé thăm vườn lan của ông bà Minh Yến, và hết sức thán phục cách chăm sóc lan của đôi nghệ nhân này. Sau vườn, ngoài những chậu lan khác nhau, đặc biệt có hơn 10 chậu lan Úc, mỗi chậu bốn người không khiêng nổi, mỗi lần mang đi dự thi hay triển lãm, ông bà phải dùng cần cẩu. Chậu Lan Dendrobium khổng lồ của ông bà Minh Yến đã được Hội Hoa Lan Hoa Kỳ trao giải thưởng là cây lan lớn nhất, trổ nhiều hoa nhất.



Ngoài ra, trong Hội còn có chị Đặng Hoàng Mai, Hội Trưởng có cả một vườn lan khổng lồ, và hai người đẹp của Hội Hoa Lan là các cô Bích Nga, Uyển Nga, mỗi cô đều có nhiều chậu lan quý hiếm trổ bông quanh năm. Hàng ngàn cư dân tại nam Cali đến xem triển lãm hoa lan trong cuộc triển lãm vừa qua. Ngoài ra, theo lời bác Bùi Xuân Đáng cho biết, có ông bà bác sĩ Lâm Chánh Lý, gốc Mỹ Tho đang cư ngụ ở tiểu bang Florida cũng cất công sang xem và tham dự triển lãm, vì hai ông bà cũng rất mê lan.



Nghệ nhân Bùi Xuân Đáng sáng lập Hội Hoa Lan VN; đến nay ông gần đạt đến “bách niên giai lão” nên đã nhường chức Hội Trưởng cho bà Đặng Hoàng Mai để đóng vai trò cố vấn cho Hội. Tuy không còn trực tiếp điều hành, nhưng nghệ nhân Bùi Xuân Đáng luôn được tất cả các thành viên trong Hội quý mến, kính trọng.

Hội Hoa Lan Việt Nam có website: www.hoalanvietnam.org; đã có hơn triệu lượt người vào xem để học cách chơi lan, trồng lan.



Độc giả nào muốn gia nhập Hội Hoa Lan Việt Nam xin mời đến tham dự buổi sinh hoạt đầu năm 2017 của Hội vào lúc 11 giờ 30 đến 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 2, 2017 tại phía sau nhà thờ Tin Lành First Presbyterian Church, 11832 Euclid St, Garden Grove, CA 92843.