Hội luận thu hút với 11 ứng cử viên Tổng Thống

Bài NGỌC DIỄM

Đêm thứ Ba vừa qua, 4 tháng Tư, cuộc họp mặt lịch sử lần đầu tiên tổ chức bởi đài truyền hình BFM (và đài Cnews) gồm tất cả các ứng cử viên thu hút được 6.3 triệu người xem. Trước đó, đã có năm vị nổi tiếng nhất được mời lên đài số 1 tư nhân ngày 23 tháng Ba đấu võ mồm trong vòng ba giờ đồng hồ. Họ trình bày và tranh luận với nhau những ý kiến về kinh tế, xã hội và quốc tế.





Quang cảnh cuộc hội thảo trang trọng (ảnh chụp từ đài BFMtv)



Theo nhật báo Le Monde bình luận thì Châu Âu nói chung hoàn toàn không được đề cập đến. Tiếng vang đã đi rất xa với hơn 9 triệu người xem. Lần tổ chức này được quảng cáo rầm rộ trên đài thông tin số một quốc gia (BFM thành lập năm 2005) và thành công mỹ mãn với chỉ số khán thính giả cao nhất.



Cuộc tranh luận kế tiếp được ấn định ngày 20 tháng Tư nhưng bị tẩy chay vì quá cận ngày đi bầu là ngày 23, và đài số 2 vừa ra thông cáo hủy bỏ dự định này. Quả thật dân chúng cũng đủ chán ngấy với những cuộc tranh luận lý thuyết dài dòng. Họ đã có dịp nhìn thấy tận mắt 11 nhân vật trong hình đang đứng đó tranh luận với nhau thật sống động từ 8 giờ 40 tối cho đến 12 giờ khuya lấn qua 40 phút ngày sau.



Lần hội họp này do hai nữ ký giả điều khiển chương trình. Đặc biệt khi chụp chung hình kỷ niệm, chỉ có một vị duy nhất đảng cực tả từ chối không ra tuy ông Macron chạy đến mời. Vị này mặc trang phục đơn giản thật bất ngờ so với những bộ áo vét trịnh trọng của các nhân vật kia. Ông chê đó là những tay trưởng giả không giống mình (khuynh hướng đảng Cộng Sản).





Các thí sinh Điện Vàng và thời gian phát biểu với người ủng hộ ngồi sau lưng.



Đây là chuyện bất ngờ nhất đã xảy ra, nhưng nó chứng tỏ thái độ khoan dung của Ban Tổ Chức và sự dân chủ hoàn toàn tôn trọng ý kiến cá nhân người khác. Xem hình, chúng ta sẽ thấy ông mặc chiếc áo trắng đơn giản. Bà Nathalie Arthaud (NA) cũng có trang phục như vậy nhưng không từ chối hình chụp chung như ông này (Philippe Poutou, PP).



Theo các chuyên gia chính trị của đài BFM, họ tạo cơ hội cho các ứng cử viên thấp cổ bé miệng hơn đã không được tham gia cuộc tranh luận đầu tiên. Nhờ vậy mà Nghị Sĩ Nicolas Dupont-Aignan (người giàu nhất trong số 11 nhân vật tranh cử) có dịp lên đài phát biểu ý kiến (khi bắt thăm, vị này lên tiếng đầu tiên). So với lúc năm vị uy tín nhất lên võ đài thì 11 tay biện luận rõ thật là sống động hơn cả. Tôi ra ngoài làm một vòng thấy trong xóm nhà dù đã khuya lơ khuya lắc vẫn còn thấy họ mở ti vi xem cho đến hết.



Những nhân vật tranh cử không nhiều người biết tới lại gây hứng thú sống động cho cuộc hội thảo hơn cả. Chính là sáu vị không được mời lần đầu tiên nay tung chưởng ra chiêu thật mê hồn trận. Vị nghị sĩ ở Toulouse nói trên, Dupont-Aignan, nhấn mạnh đến quan điểm chính trị của ông là trung thành với quốc gia và luôn luôn phục vụ cho người dân chứ không cho bản thân mình. Ông công kích khéo léo vị cựu thủ tướng François Fillon.







Hai vị cực tả nam (PP nói trên) và nữ (NA) đại diện cho tầng lớp công nhân lam lũ, thợ thuyền, nhân viên ngồi quầy siêu thị tính tiền, kẻ thất nghiệp, người về hưu trí, những người làm việc độc lập, các nhà tư sản nhỏ bị đè bẹp bởi tư bản lớn. Hai đại diện cho tầng lớp dân chúng với thu nhập khiêm nhường có cách ăn mặc thật bình dân, thích hợp với mục tiêu đấu tranh của họ.



Vị trưởng lão cái bang Jacques Cheminade 75 tuổi trông vẫn còn rất tráng kiện nổi nóng muốn chống lại “nguyên cái hệ thống cũ kỹ vẫn không dám nắm bắt con đại ngưu cổ phần chứng khoán bằng hai cái sừng của nó.” Than ôi, ông là người đứng hạng cầm đèn đỏ khi giờ chót sau đó có thăm dò cho điểm của các khán thính giả qua nhiều cách.



Nhân vật tướng tá cao lớn và nói giọng âm hưởng miền Nam nước Pháp hơi khó nghe là quan đại trượng phu quyền quý François Asselineau. Vị này cho rằng các nhà cầm đầu nước đã bị mất chủ quyền nên phải ra khỏi khối liên hiệp Âu Châu và OTAN hay NATO (Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương, 28 quốc gia thành viên trong đó có Pháp, Mỹ, Đức, Gia Nã Đại…).



Riêng ông cựu nhân viên chăn cừu nuôi gia súc - Jean Lasalle với nguồn gốc nông dân xa xưa, đã tự nhắc lại điều này trước khi đưa ra chương trình hoạt động trong phạm vi nông thôn.



Người gây sóng gió nhiều nhất là vị đại biểu cho đảng Cộng Sản PP với chiếc áo trắng đơn sơ thể hiện cho lớp người không có nhiều tiền của trên danh nghĩa đúng đắn (vô sản). Ông tấn công thẳng cựu thủ tướng có phu nhân giả dạng đi làm với lời phê phán là xài tiền trong két chính phủ. Vị này hậm hực trả đũa là sẽ đi kiện ông ta. Tiếc thay cho kẻ tham tiền bị vấy bẩn, buổi hội luận lần đầu tiên ông không bị đánh đấm nhưng kỳ này thì bị giũa tơi tả cùng lúc với bà Marine Le Pen bởi hai vị quán quân cực tả.



Về kết quả những ai đã thuyết phục được lòng dân chúng còn do dự chưa biết bầu ai thì Mélenchon đứng nhất, dự án làm việc hay nhất lại về tay chính trị gia trẻ tuổi Macron. Tựu chung bốn gương mặt nổi bật cách xa bảy thí sinh còn lại là Macron, Le Pen, Fillon và Mélenchon.



Chung quanh cử tọa, có nhiều người thân tín của 11 thí sinh. Một kinh tế gia gốc Việt tên Hoàng Ngọc Liêm thuộc đảng của ông Jean Luc Mélenchon ngồi sau lưng ông này không thấy rõ mặt. Bà Le Pen có người chị ruột hộ tống trong đám quần thần. Những người khác thường là ủng hộ viên tích cực tham gia vào việc phác thảo chương trình hành động nếu thí sinh bay vào điện ngọc.



Sau cuộc hội luận thành công, các ứng cử viên lại tiếp tục dong ruỗi đường xa để làm mít-tinh câu phiếu. Một vấn đề gai góc khác nằm trong đống đồ ngổn ngang cần phải giải quyết như tạo thêm việc làm, chống khủng tặc dài hạn có hiệu quả... là cuộc đình công lớn lao của dân chúng thuộc địa cũ vùng đất Guyane. Hôm nay, người dân bản xứ đã tiến gần đến và phong tỏa nơi phóng hỏa tiễn là chỗ tạo việc làm nhiều nhất. Khổ thay, nó dành cho dân Tây từ xứ mẹ chứ người sinh ra tại chỗ trên đảo thì trơ mắt ếch. Vì thế, họ đòi vốn trợ giúp cả tỷ đồng Tây thật khó mà giải quyết. Chuyện đình công bãi thị kéo dài đã khá lâu và gay go thật sự. (nd)