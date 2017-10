Hội nghị Đô Trưởng quốc tế tại Paris về khí hậu

Bài NGỌC DIỄMTrong vòng ba ngày Chủ Nhật, thứ Hai, và thứ Ba, 24 tháng 10, 2017, cuộc hội họp lần thứ nhì kể từ năm 2015 lại diễn ra tại thủ đô Paris để bàn luận quanh vấn đề khí hậu thay đổi cấp bách. Tổng số các Thị Trưởng (hay Đô Trưởng cầm đầu thủ đô) quốc tế lên đến 40 người, trong đó có nhân vật Hoa Kỳ ông Eric Garcetti của thành phố Los Angeles khá thân thiết với bà Anne Hidalgo của Paris nhờ vận động tổ chức Thế Vận Hội. Hai người điều hành là bà thị trưởng Paris và ông Michael Bloomberg, cựu Đô Trưởng thành phố New York từ năm 2002 cho đến năm 2013.Bà Đô Trưởng Paris đang phát biểu trước công chúng.Hai tổ chức còn lại đỡ đầu ngoài tỷ phú Bloomberg - sáng lập viên hội từ thiện danh tiếng thế giới mang tên ông, là Viện Aspen - tổ chức phi lợi nhuận quốc tế trao đổi ý kiến cùng nhiều suy luận thành lập năm 1950 ở tiểu bang Colorado Hoa Kỳ và tờ nguyệt san The Atlantic - ra đời từ năm 1857 tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts.Ngoài các vị cầm đầu hành chính thủ đô, còn có một số giám đốc các hãng xưởng kỹ nghệ lớn lao. Paris cũng đón tiếp CityLab Summit là sự vinh danh các sáng chế viên của các thành phố lớn về đủ thứ tiện nghi cho sinh hoạt nơi đó. Chủ đề năm nay là “Urban Solutions to Global Challenges” nhằm giải quyết sự ô nhiễm môi sinh nơi các thành phố lớn chứa hàng triệu dân cư trở lên xem như lời thách đố khó khăn.Đài truyền hình BFM giới thiệu hoạt động của CityLab Summit diễn ra tại Paris, Pháp năm 2017.Mục tiêu chính của đại hội là tìm ra những biện pháp tập thể nhằm chống lại ô nhiễm không khí đang diễn ra trầm trọng khắp thế giới. Tỷ phú Hoa Kỳ Mike Bloomberg sinh năm 1942 là một nhân vật làm từ thiện giống như Bill Gate và phu nhân của ông với vốn liếng hàng chục triệu đồng đô-la $ cung hiến. Hội từ thiện của ông tên là Bloomberg Philanthropies, ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học hỏi và tiến thân với tài sản khổng lồ tự mình gầy dựng nên.Tỷ phú từ thiện Hoa Kỳ Mike BloombergCon số người chết vì bị ô nhiễm không khí thở vào làm ung thư phổi mặc dù họ không hề hút thuốc lá hoặc các chứng bệnh về đường hô hấp được thống kê học báo động gia tăng rất nhiều. Theo tờ Cái Chấm -Le Point, tại Âu Châu có 500,000 người chết hàng năm vì nhiễm độc bộ máy hô hấp bởi những hạt siêu vi thải ra bởi nhiều thứ hóa chất độc hại.Tin tức này được cung cấp bởi Sở Môi Trường Châu Âu (Agence européenne de lenvironnement, AEE). Bản tường trình năm 2017 cho biết con số trung bình kể từ năm 2014 ghi chép trong 41 xứ Châu Âu là thế.Những hạt siêu vi làm tử vong sớm nhiều người có phần giảm xuống chút ít nhưng nạn nhân của khí độc dioxyde dazote NO² lại tăng lên. Hai loại khí độc monooxyde dazote NO và NO² vừa kể đa số đều phát ra từ hệ thống di chuyển bằng máy móc như xe hơi, máy bay, tàu biển… và thêm vào từ các nhà máy kỹ nghệ đủ loại. Nhiều quốc gia trên thế giới đã không tuân theo luật lệ cắt giảm thể tích khí độc phát ra để giảm thiểu sự ô nhiễm không khí gây tử vong sớm cho nhân loại cũng như hiệu ứng nhà kính làm nóng quả đất tạo xáo trộn khí hậu.Khi ra đường lớn, người đi bộ hay trẻ em lãnh đủ mùi khí xe thải ra đến từ chất độc không hình dạng này nhưng nó có màu nâu đỏ, làm nồng mũi và cay nhẹ. Chất này vào sâu trong phổi gây bệnh hô hấp như suyển, ho kinh niên vì lớp niêm mạc phổi bị yếu đi. Các màng này được bảo vệ bởi lớp mỡ cấu tạo thành bên ngoài bị tấn công bởi hóa chất có tính chất chiếm hạt electron của phân tử rất mạnh (chất oxydant) gây ra những gốc tự do lại đi xâm chiếm các chất khác thật độc hại.Hội nghị quốc tế mang tên Together4Climate, Đoàn Kết vì Khí Hậu, gồm có các thành viên của nhóm C40 Cities Climate Leadership Group thành lập năm 2005. Từ năm này trở đi, C40 do cựu Đô Trưởng Luân Đôn Ken Livingstone sáng lập bao gồm 49 quốc gia với 81 thành phố thuộc loại lớn nhất thế giới trong đó có sáu phố lớn có tính cách được giám thị . Dân số tổng cộng là 600 triệu với 25% lợi tức hàng năm thế giới kèm theo con số tệ hại 70% khí độc thải ra gây ô nhiễm.Bà Anne Hidalgo, Đô Trưởng Paris, đảm nhiệm trọng trách cầm đầu C40 từ tháng Tám năm 2016. Bà đón tiếp những Đô Trưởng của Luân Đôn, Hồng Kông, Bogotá (thủ đô xứ Colombie), Dubai v.v.; ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Thomas Bach là giám đốc Thế Vận Hội CIO (Comité International Olympique).Hội nghị có hai vấn đề chung cấp bách cần phải giải quyết là một phần ba lượng khí thải ra mang hiệu ứng nhà kính từ lãnh thổ của họ đến từ các phương tiện di chuyển. Xe cộ chạy xăng dầu là nguồn ô nhiễm số một. Tình trạng ô nhiễm bởi hai vấn đề nói trên gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của dân chúng, nhất là người lớn tuổi và trẻ em như đã nói trên.Để giảm bớt khí thải đến từ xe cộ chạy liên miên ngày đêm trong thành phố, các vị Đô Trưởng nghĩ đến biện pháp chung cụ thể áp dụng lên những loại xe gây ô nhiễm nhiều nhất. Có năm vị phụ trách báo cáo những điều cam kết tập thể đưa ra là Anne Hidalgo, Eric Garcetti, Ada Colau Đô Trưởng Barcelone Tây Ban Nha, Mauricio Rodas của Quito xứ Equateur, và Yuriko Koike thủ đô Tokyo Nhật Bản.Chín vị Đô Trưởng chụp chung hình kỷ niệm. Từ trái sang phải là đô trưởng của các thủ đô Quito, Le Cap, Tokyo, Los Angeles, Paris, New York, Barcelone, Milan và Auckland; vào ngày thứ Hai 23 tháng 10 năm 2017.Các vị trách nhiệm 12 thành phố lớn trên thế giới có mặt nơi đây đã ký kết hợp đồng chung quyết định mua xe buýt sạch không gây ô nhiễm và cố gắng tiến về zéro khí thải độc hại cho đến năm 2030. Cũng trong chiều hướng đó, họ phải tính toán dành ra một phần lớn lao của thành phố sẽ không được phép thải ra khí độc. Ngoài chín thủ đô trong hình, có thêm Vancouver, Copenhague, Seatle.Theo sự tính toán hợp lý, các phương tiện lưu thông xưa kia có thể được áp dụng trở lại một cách bắt buộc như đi bộ, đi xe đạp, và đi xe công cộng chở nhiều người cùng lúc như xe buýt sạch. Các thứ xe tiêu thụ năng lượng dơ như than đá hay dầu nhớt sẽ bị dẹp bỏ không sản xuất ra nữa. Ông Đô Trưởng Los Angeles cho biết mặc dù Tổng Thống Trump ra khỏi hiệp ước khí hậu Paris, vẫn có 382 thành phố Hoa Kỳ trị vì bởi hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ đều thi hành theo Paris tượng trưng cho 77 triệu công dân Mỹ. (nd)