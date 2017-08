Hội Siêu Linh Brooklyn cầu hồn tại quán rượu nghi bị ma ám

Tina Huỳnh



NEW YORK - Để giải tỏa mối nghi rằng quán rượu West Wine Bar bị ma ám, Hội Siêu Linh Brooklyn đã tổ chức một buổi lễ cầu hồn bên trong quán rượu nằm tại góc đường West và Noble, vào tối thứ Tư, 9 tháng Tám. Tất cả những người được mời đều có mặt vào đúng bảy giờ tối.



Ban tổ chức mở trang sự kiện có tựa đề, "The Case of the Creaky Wine Bar," kêu gọi sự ủng hộ của những ai quan tâm tới buổi cầu hồn.



Chủ tiệm West Wine Bar, một cư dân Brooklyn, đồng ý cung cấp nhóm người săn ma những ly rượu nồng với giá đặc biệt "happy-hour" trong khi họ tiến hành điều tra.



Tina Huỳnh là phát ngôn viên của Hội Siêu Linh Brooklyn (Brooklyn Paranormal Society), cho biết chủ tiệm đồng ý để nhóm tới quan sát bên trong. Trò chuyện với tạp chí Patch, Tina nói, "Chúng tôi nghe nhiều câu chuyện khác nhau về tòa nhà này.”





Các thành viên của Hội Siêu Linh Brooklyn đang chuẩn bị cầu hồn. (Brooklyn Paranormal Society)



Ở tuổi ngoài 30, Tina là cư dân Bed-Stuy với công việc thường ngày là bán hàng tại tiệm kim hoàn sang trọng. Tina cho biết, "Trong thời chiến giành độc lập của Mỹ, nơi đó là một kho hàng. Rất nhiều người bị giết trong đó. Có thể có hàng chục, hàng trăm linh hồn vất vưởng trong đó."



Tina cho biết Hội Siêu Linh Brooklyn thành lập từ năm 2015, được một người giấu tên thông báo về tiệm West Wine Bar có thể bị ma ám.



Thế là sau khi thám thính một vòng, Tina và hai thành viên trụ cột của Hội Siêu Linh Brooklyn là Anthony và Andrew, đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó. Tina kể, "Bên trong tiệm thật đáng sợ. Chúng tôi không nhìn thấy vật gì bay lơ lửng cả, nhưng cảm giác thật là kinh khủng."



Tại buổi săn ma tối thứ Tư, Hội Siêu Linh Brooklyn dùng một loạt chiến thuật điều tra - gồm cầu hồn, niệm chú bảo vệ, "quan sát quả cầu thủy tinh," máy ghi âm ma, ứng dụng điện thoại thông minh phát hiện ma, và bài tập vẽ tự động khi có cảm giác lạ. Tina nói mọi chiến thuật được thực hiện nhằm mục đích liên lạc với "bất cứ cái gì" hiện diện tại quán rượu.



Để có hiệu quả tối đa, khoảng 100 khách mời được chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm có từ năm tới mười người. Mỗi nhóm lần lượt thực hiện nghi lễ cầu hồn trong gian phòng chính, trong khi đó, những người còn lại tản mác ra ngoài uống rượu. Tina cười nói, "Chúng tôi uống suốt thời gian diễn ra sự kiện cầu hồn."

Khi được hỏi chuyện cầu hồn có thật không, Tina nhấn mạnh có thật chứ. "Chúng tôi không giống những nhóm siêu linh, xem chuyện ma ám là chuyện nghiêm túc. Chúng tôi muốn mang lại không khí vui vẻ hơn, có sự tương tác giữa hai bên. Đó là nỗ lực của cả cộng đồng, chia sẻ với nhau những điều huyền bí. Vì vậy, chúng tôi uống rượu trong khi cầu hồn. Chúng tôi làm việc bằng tinh thần rất Brooklyn."



Tina giới thiệu hoạt động của Hội Siêu Linh Brooklyn trên Instagram, Facebook và blog săn ma chính thức của Hội. Cô hy vọng người vào xem có thể ủng hộ Hội vài đồng. Cô nói Hội phải bỏ tiền túi ra thực hiện các nghi lễ cầu hồn.