Hội Truyền Thống Phát Diệm tổ chức họp mặt, cầu bình an cho năm mới

Bài THANH PHONG



SANTA ANA - Hội Truyền Thống Phát Diệm tại Nam California vừa tổ chức buổi hội ngộ vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1536 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 để mừng Xuân Đinh Dậu và dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới.



Thánh lễ được linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo cử hành tại nguyện đường kính Các Thánh Tử Đạo VN. Trước hết, linh mục kêu gọi mọi người thành tâm sám hối, xin Thiên Chúa tha thứ các lỗi lầm để xứng đáng tham dự mầu nhiệm thánh, khẩn cầu Thiên Chúa ban sự bình an cho quê hương Việt Nam, cho đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống, và đặc biệt cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên và những người đã ly trần, cầu nguyện cho giáo phận Phát Diệm được có nhiều ơn gọi trong cánh đồng truyền giáo. Mọi người sốt sắng tham dự thánh lễ.





Linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc TTCGVN dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, ân nhân và giáo dân gốc giáo phận Phát Diệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong bài chia sẻ Tin Mừng theo thánh Matthêu, linh mục khai triển lời Chúa dạy các môn đệ “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chê chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được”để nhắc nhở giáo dân: Tiền của không thể mua được tất cả mọi thứ. Có tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng chưa chắc mua được một tổ ấm. Có tiền có thể mua được đồng hồ nhưng chưa chắc mua được thời gian. Có tiền có thể mua được chiếc giường nhưng chưa chắc mua được giấc ngủ. Có tiền có thể mua được cuốn sách nhưng chưa chắc mua được kiến thức. Có tiền có thể đến để được bác sĩ khám nhưng chưa chắc mua được sức khỏe tốt. Có tiền có thể mua được địa vị nhưng chưa chắc mua được sự nể trọng. Có tiền có thể mua được máu nhưng chưa chắc mua được sự sống. Đã có quá nhiều thực tế cho chúng ta biết rằng tiền của không phải là hạnh phúc đích thật. Cái gì đủ thì đó là điều tốt. Cái gì dư thì uổng phí, cái gì thiếu thì hơi vất vả. Vì thế, trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính, sau đó xin Chúa cho chúng ta hằng ngày dùng đủ.



Sau phần chia sẻ Phúc Âm, linh mục Trần Văn Kiểm nói qua về lịch sử giáo phận Phát Diệm. Về mặt tôn giáo, trong số 117 vị thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Phát Diệm hãnh diện có 11 vị, và trong 117 vị Thánh Tử Đạo có nữ thánh duy nhất là bà Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê) người làng Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Khi còn nhỏ bà theo mẹ về quê ngoại ở Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn thuộc GP Phát Diệm. Năm 17 tuổi bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Nhất và sinh được hai trai, bốn gái; người con trai đầu tên là Đê, nên dân làng gọi bà theo tên con là bà Đê.





Ban Chấp Hành và các thành viên Hội Truyền Thống Phát Diệm chụp hình lưu niệm sau buổi họp mặt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Linh mục Trần Văn Kiểm cho biết, Giáo Phận Phát Diệm được thành lập ngày 19 tháng 4, 1901 (116 năm), và Phát Diệm là một trong những nơi đầu tiên được các linh mục thừa sai đem Tin Mừng đến cho đất Đại Việt. Phát Diệm nổi tiếng với quần thể xây dựng gồm một nhà thờ lớn, 4 nhà thờ cạnh, Phương Đình, 3 Hang Đá lộ thiên, trong đó có ngôi nhà thờ kính Trái Tim Đức Mẹ quen gọi là Nhà Thờ Đá do Cụ Sáu Trần Lục xây dựng, và sau này, Phát Diệm cũng là một chiến khu chống Cộng rất mãnh liệt dưới thời Đức Giám Mục Lê Hữu Từ cai quản. Về mặt xã hội, cha Trần Văn Kiểm cũng nhắc lại câu nói của người xưa:

“Lênh đênh qua cửa Thần Phù,

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”



để thấy rằng, ngày xưa cha ông chúng ta tại Phát Diệm cũng đã phải chống chọi với hiểm nguy trong cuộc sống như thế nào.



Sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người xuống hội trường dùng cơm trưa và hàn huyên. Tại đây, Tiến sĩ Phạm Kim Long, Hội Trưởng Hội Truyền Thống Phát Diệm chào mừng và cám ơn linh mục Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Hội, cám ơn các thành viên đến tham dự và ông cầu chúc mọi người trong năm Đinh Dậu, được Thiên Chúa ban nhiều ơn lành hồn, xác. Sau đó, ông Lưu Văn Thạch và ông Trần Đức Nhã lên tường trình một số sinh hoạt của Hội.



Hội truyền Thống Phát Diệm được thành lập ngày 17.7.1989. Nhân dịp Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ lần thứ III tổ chức tại Orange County, nhằm tôn vinh 117 vị Tử Đạo vừa được tôn phong Hiển Thánh. Trên 100 linh mục, tu sĩ nam nữ và đại biểu gốc Phát Diệm từ khắp nơi về tham dự đã nhóm họp vào chiều ngày 17.7.1989 tại Đại học Pacific Christian Fullerton và đã biểu quyết thành lập Hội Truyền Thống Phát Diệm với mục đích:



1/ Liên kết trong tinh thần thân hữu.

2/Hỗ trợ tinh thần và vật chất cho Giáo phận Phát Diệm tùy khả năng và khi có thể.

3/ Khuyến khích các nơi có linh mục gốc Phát Diệm và đông giáo dân Phát Diệm nên thành lập Chi Hội Phát Diệm để có những nối kết với trung ương.

4/ Mọi quyên góp với danh nghĩa cho GP Phát Diệm phải tập trung gửi về Quỹ Trung Ương để nơi đây gửi về cho Đức Giám Mục GP Phát Diệm. Đại Hội cũng thành lập Ban Liên Lạc và Ban Cố Vấn để điều hành.

Hiện nay Hội Truyền Thống Phát Diệm được điều hành bởi Ban Chấp Hành gồm: TS Phạm Kim Long (Hội Trưởng), ông Lưu Văn Thạch (Phó Hội Trưởng) ông Phạm Đình Ly (Tổng Thư Ký), ông Trần Đức Nhã (Thủ Quỹ) và ông Vũ Trung (Phụ Tá Thủ Quỹ). Hiện Hội có hơn 100 thành viên, và luôn sẵn sàng tiếp nhận tất cả các đồng hương Phát Diệm gia nhập để cùng sinh hoạt với các mục đích như vừa nêu. Xin liên lạc với TS Phạm Kim Long qua email: long1pham@aol.com hay ông Tổng Thư Ký Phạm Đình Ly ĐT: (714) 797-4240.