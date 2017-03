Hội Ung Thư Việt Mỹ mở tiệc vinh danh bệnh nhân ung thư

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 3, 2017 hơn 700 người đã đến tham dự Buổi Tiệc “Bước Chân Hy Vọng,” Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư do Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster, Nam California.Bác sĩ Bích Liên (bên phải) và ca sĩ Ngọc Minh người bị ung thư đã được chữa lành. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Từ năm 1998, bác sĩ Nguyễn Bích Liên, một bác sĩ chuyên khoa chữa trị ung thư, đã cùng một số bạn bè và đồng nghiệp tổ chức Tiệc Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư lần đầu tiên. Từ đó đến nay, mỗi năm Hội Ung Thư Việt Mỹ đều tổ chức buổi tiệc để vinh danh, trao niềm hy vọng, gửi tình yêu thương và chia sẻ những cảm thông dành cho những người đã và đang chiến đấu với bệnh ung thư, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về bệnh ung thư trong cộng đồng. Trong buổi tiệc, mọi người có dịp thấy tận mắt, nghe tận tai một số lời chia sẻ trực tiếp của những người mắc bệnh ung thư .Người đầu tiên được MC Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng mời ra trước máy vi âm là ca sĩ Ngọc Minh. Cô cho biết, chính bác sĩ Bích Liên đã tìm ra bệnh ung thư của cô và chữa trị cho cô nên năm nào người ca sĩ này cũng xuất hiện như một nhân chứng hùng hồn “Không phải hễ mắc bệnh ung thư là chết đâu,” và để chứng tỏ mình vẫn khỏe mạnh, yêu đời, ca sĩ Ngọc Minh xin mọi người cùng hát với cô nhạc phẩm “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” do nhạc sĩ Đức Huy sáng tác.Bác sĩ Thái Vân Nguyễn (Chủ Tịch Hội UTVM) tường trình thành quả hoạt động của Hội (Thanh Phong/ Viễn Đông)Lời của bản nhạc thật phù hợp với những bệnh nhân ung thư đã và đang được chữa lành “Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi / Lạc loài niềm tin / Sống không ngày mai… Chờ tình yêu đến / trong ánh nắng mai / xóa tan màn đêm u tối / cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới / Và con tim đã vui trở lại / Tình yêu đến cho tôi ngày mai / Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời / tôi hy vọng được ơn cứu rỗi/ Và con tim đã vui trở lại.”Bác sĩ Bích Liên, người sáng lập Hội Ung Thư Việt Mỹ đứng bên cạnh ca sĩ Ngọc Minh và yêu cầu những ai đã và đang bị ung thư có mặt trong buổi tiệc xin đứng lên. Những đóa hoa hồng đỏ thắm được ban tổ chức đến trao tận tay từng người. Trước đó, khi bước chân vào nhà hàng, các bệnh nhân ung thư được ông Dũng Nguyễn, chủ nhân chợ Saigon City Market Place choàng vào cổ một hoặc nhiều sợi dây chuỗi hạt tròn màu xanh, trắng, đỏ. Ai bị ung thư một năm ông choàng cho một vòng, ai bị 10 năm ông chủ chợ choàng cho 10 vòng.Các bệnh nhân ung thư (cổ đeo vòng chuỗi hạt nhận hoa hồng vinh danh của Hội Ung Thư Việt Mỹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông).Bác sĩ Bích Liên cho mọi người biết, thân mẫu của bác sĩ hôm nay có việc cần không đến được, nếu bà có mặt thì sẽ được đeo tới 45 cái vòng vì thân mẫu của bác sĩ bị ung thư đã 45 năm nay. Sau đó, đèn trong nhà hàng được tắt hết để mọi người theo dõi trên màn hình lời chia sẻ của những người bị bệnh ung thư.Những lời chia sẻ chân tình, nói lên nỗi lo lắng, bấn loạn khi biết mình mắc bệnh ung thư, chẳng khác nào vừa lãnh án tử hình; chán nản, tuyệt vọng. Nhưng qua báo chí, qua bạn bè giới thiệu, nhiều người tìm đến với Hội Ung Thư Việt Mỹ để rồi “Con tim đã vui trở lại.” Nhiều bệnh nhân vừa kể vừa cười một cách thoải mái như không hề lãnh án tử hình bao giờ. Được như vậy, bác sĩ Bích Liên (Sáng lập/Phó Chủ Tịch kiêm Thủ Quỹ) và bác sĩ Thái Vân Nguyễn (Chủ Tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ) đều khẳng định: Yếu tố tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chữa trị ung thư.Với kinh nghiệm của hai vị nữ bác sĩ này cùng một số đồng nghiệp khác, Hội Ung Thư Việt Mỹ khuyên quý đồng hương nên thường xuyên đi khám bệnh, truy tìm ung thư, nếu phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi rất cao. Hãy sống vui vẻ, đừng vội chán nản, buồn phiền, và hãy đến với Hội Ung Thư Việt Mỹ ở địa chỉ: 17150 Newhope St, #203 (đối diện Bưu Điện Fountain Valley) thành phố Fountain Valley, CA 92708. ĐT: (714) 751-5805.Tại đây, ngoài cô Becky Nguyễn, MPA, MPH là Giám Đốc Điều Hành, còn có cô Hannah Lê, cô Nguyễn Mỹ Hạnh hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và anh John Hồ, hỗ trợ phát triển. Hội luôn có những buổi thuyết trình, hội luận rất hữu ích như buổi thuyết trình về sự Lựa Chọn và kế hoạch chăm sóc cho người cao niên, người bệnh mà nhật báo Viễn Đông đã tường thuật trong số báo ra ngày thứ Bảy 4 tháng 3, 2017 vừa qua.Ngày 26 tháng 3, 2017 sẽ có buổi thuyết trình và truy tầm ung thư vú. Ngày 31 tháng 3, 2017 có buổi thuyết trình về chăm sóc xoa dịu cơn đau và cuối tháng Tư, 2013 sẽ có buổi thuyết trình truy tầm Viêm Gan B & C. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Quý độc giả Viễn Đông muốn tham dự xin gọi số ĐT: (714) 751-5805 hoặc info@vacf.org để ghi danh.Tham dự Buổi Tiệc Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư, ngoài Hội Đồng Quản Trị Hội Ung Thư Việt Mỹ gồm Bác sĩ Thái Vân Nguyễn (Chủ Tịch); BS Bích Liên Nguyễn (Phó Chủ Tịch/Thủ Quỹ); Jim Loveder, Esq (Thư Ký); Alexandra Lê, Esq, BS Nguyễn Duy Ân, BS Tăng Quang Khôi, BS Ofir Turel, BS Quách Nhất Trí, LS Nguyễn Hoàng Dũng, Jayce Dũng Yến Sơn; Kathleen M.K.Nguyễn còn có Ban Điều Hành như đã đề cập ở trên.Ngoài ra có khá nhiều mạnh thường quân như chủ nhân chợ Saigon City Marketplace, New York Life với cô Anni Vũ, Mimis Jewelry, tiệm Kim Hoàn Jean và Jewelry của ông bà Lưu Sĩ Trí , Ky Duyen House, Garden Park Care Center, OCAVMHAS, Robinson Pharma, Viet –CARE, VITAS Healthcare, Kathleen Mai Khanh Nguyễn v.v.. Nhiều vị mạnh thường quân đã tặng những phần quà giá trị để xổ số như hai tiệm vàng Mimis và Jean, và Kim Thu.Bác sĩ Thái Vân Nguyễn cho biết, hơn 700 người vừa Việt, Mỹ và các sắc dân khác tham dự buổi tiệc là con số cao nhất từ trước đến nay. Mọi người dùng tiệc, vừa thưởng thức văn nghệ với tiếng hát của các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Khánh Hoàng, Trần Khánh Hưng và một số bác sĩ qua ban nhạc Tô Minh Hùng và Hạ Trắng, đồng thời có đấu giá hai món nữ trang do hai tiệm vàng tặng, mỗi món thu được trên một ngàn Mỹ Kim, và xổ số nhiều phần quà khác.Muốn tìm hiểu về Hội Ung Thư Việt Mỹ, xin vào trang nhà: www.vacf.org.